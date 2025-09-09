৯ গোলের থ্রিলারে শেষ মুহূর্তে ইসরায়েলকে হারাল ইতালি

৯ গোলের থ্রিলারে শেষ মুহূর্তে ইসরায়েলকে হারাল ইতালি
টানা তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের মূল পর্বে উত্তীর্ণ না হতে পারার আশঙ্কায় আছে ইতালি। এখন বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রতিটি ম্যাচই তাদের জন্য বাঁচামরার। এমন পরিস্থিতিতে ইসরায়েলের বিপক্ষে খেলতে নেমে প্রায় পয়েন্ট হারাতে বসেছিল ‘আজ্জুরি’রা। তবে উত্থান–পতনের নাটকীয় এক লড়াইয়ের পর শেষ মুহূর্তের গোলে ইসরায়েলের বিপক্ষে ৫–৪ গোলের রুদ্ধশ্বাস এক জয় পেয়েছে ইতালি। ৯ গোলের এই ম্যাচে অবশ্য ৭ গোলই করেছে ইতালি, যার মধ্যে আছে ২টি আত্মঘাতী গোলও!
গতকাল রাতে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ‘আই’ গ্রুপের ম্যাচে ইতালির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলেছে ইসরায়েল। এই ম্যাচে ইতালি ৫৪ শতাংশ বলের দখল রেখে ১৭টি শট নিয়ে ৭টি পোস্টে রাখতে পেরেছে। অন্যদিকে ৪৬ শতাংশ বলের দখল রাখা ইসরায়েলের ১১টি শটের মধ্যে পোস্টে ছিল ৭টি। তবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর শেষ হাসিটা চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালিই হেসেছে।
হাঙ্গেরির দেব্রেসেনে ম্যাচের ১৬ মিনিটে ইতালি মিডফিল্ডার ম্যানুয়েল লোকাতেল্লির আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় ইসরায়েল। প্রথমার্ধের ৪০ মিনিটেই অবশ্য ম্যাচে সমতা ফেরান ইতালি ফরোয়ার্ড ময়জে কিন। ৫২ মিনিটে আবার লিড নেয় ইসরায়েল। এবার গোল করেন মিডফিল্ডার দোর পেরেৎজ। যদিও এই লিড ২ মিনিটের বেশি ধরে রাখতে পারেনি তারা। কিনের গোলেই ম্যাচের ৫৪ মিনিটে ব্যবধান ২–২ করে ইতালি। ৫৮ মিনিটে মাতেও পলিতানোর গোলে ম্যাচে প্রথমবারের মতো লিড নেয় ইতালি।
৮১ মিনিটে গিয়াকোমো রাসপাদোরির গোলে এই ব্যবধান ৪–২ করে ইতালি। কিন্তু এরপরই বদলে যায় দৃশ্যপট। ৮৭ মিনিটে ইতালির আলেসান্দ্রো বাস্তোনির আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান কমায় ইসরায়েল। তবে ২ মিনিটে পরে পেরেৎজের দ্বিতীয় গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় ইসরায়েল। কিন্তু নাটকীয়তা তখনো বাকি। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে উত্তেজনা বাড়িয়ে গোল করেন ইতালি মিডফিল্ডার সান্দ্রো তোনালি। এই গোলই মূলত ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ৫–৪ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ইতালি।
এই জয়ে ৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার দুইয়ে উঠে এসেছে ইতালি। ইসরায়েলের পয়েন্টও ইতালির সমান ৯, কিন্তু তারা একটি ম্যাচ বেশি খেলেছে। অন্য দিকে ৪ ম্যাচের ৪টিতেই জিতে শীর্ষে থাকা নরওয়ের পয়েন্ট ১২। এই গ্রুপে শুধু শীর্ষ দলই সরাসরি বিশ্বকাপে যাবে। রানার্সআপদের লড়তে হবে প্লে-অফে। ফলে ইতালির ঝুঁকি এখনো কাটেনি।
ম্যাচ শেষে ইতালির কোচ জেনারো গাত্তুসো বলেছেন, ‘জয়টা আমাদের জন্য খুব দরকার ছিল, সেটা পেয়েছি। তবে আমরা বেশ বোকামি করেছি, অদ্ভুত সব গোল খেয়েছি। এই সমস্যা ঠিক করতে হবে।’
আগামী ১১ অক্টোবর এস্তোনিয়ার মাঠে খেলবে ইতালি। ১৪ অক্টোবর ঘরের মাঠে ইসরায়েলের মুখোমুখি হবে তারা। এরপর ১৩ নভেম্বর খেলবে মলদোভার বিপক্ষে। সবশেষে ১৬ নভেম্বর নরওয়ের বিপক্ষে হতে পারে গ্রুপের ভাগ্য নির্ধারণী ম্যাচ।
রাতের অন্য ম্যাচে মন্টেনেগ্রোকে ৪–০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে গ্রুপ ‘এল’–এর শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে ক্রোয়েশিয়া। ৪ ম্যাচের প্রতিটিতে জিতে ক্রোয়েশিয়ার পয়েন্ট এখন ১২। দ্বিতীয় চেক প্রজাতন্ত্রের পয়েন্টও ১২। কিন্তু তারা এক ম্যাচ বেশি খেলেছে।
তবে গ্রুপ ‘বি’–এর ম্যাচে কসোভোর কাছে ২–০ গোলে হেরে গেছে সুইডেন। ২ ম্যাচে সুইডেনের পয়েন্ট মাত্র ১। এই গ্রুপে ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে সুইজারল্যান্ড। আর ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে কসোভো।