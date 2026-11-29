ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
শেষ মুহূর্তের গোলে বিতর্কের ম্যাচে সিটির বিপক্ষে আর্সেনালের নাটকীয় ড্র
আর্সেনাল ২: ২ ম্যানচেস্টার সিটি
দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে হারতে বসেছিল প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে থাকা আর্সেনাল। তবে শেষ মুহূর্তে ইউরিয়েন টিম্বারের বিতর্কিত এক সমতাসূচক গোলে ২-২ ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে গানাররা। যোগ করা সময়ে সিটির দাবি করা পেনাল্টিও নাকচ করে দেয় ভিএআর। আর্সেনালের পেনাল্টি বক্সে ভিক্টর ইয়োকেরেসের হাতে বল লাগলেও পেনাল্টি দেয়নি ভিএআর।
ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে আর্সেনাল। তবে স্বাগতিকদের সেই প্রবল চাপ সামলে নিয়ে আর্লিং হলান্ডের গোলে এগিয়ে যায় সিটি। আর্সেনালের খেলোয়াড়দের সহজ ভুলে বল পেয়ে যান হলান্ড, এরপর দারুণ এক বাঁকানো শটে গোলরক্ষক দাভিদ রায়াকে পরাস্ত করেন তিনি।
সমতায় ফিরতে অবশ্য বেশি সময় নেয়নি আর্সেনাল। ছয় মিনিট পরই ক্রিস্তোস জোলিসের বাড়ানো ক্রস দূরের পোস্টে পেয়ে যান মিকেল মেরিনো। তিনি হেডে বল বাড়ান বক্সের ভেতরে, আর ছুটে এসে প্রায় গোলমুখ থেকেই ডাইভিং হেডে জাল কাঁপান কাই হাভার্টজ।
বিরতির তিন মিনিট পর আবারও এগিয়ে যায় ম্যানচেস্টার সিটি। আর্সেনাল অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ডের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে দারুণ গতিতে ছুটতে থাকা এনজো ফার্নান্দেজকে পাস দেন আইয়ুব বুয়াদ্দি। রায়ার নিচ দিয়ে বল জালে জড়াতে কোনো ভুল করেননি আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার।
ম্যাচের ৮৩ মিনিটে কর্নার থেকে আসা বল টিম্বারের কোমরে লেগে জালে জড়ালে ২-২ সমতায় ফেরে আর্সেনাল। বলটি আর্সেনাল ডিফেন্ডারের হাতে লেগেছিল কি না, তা দেখতে দীর্ঘক্ষণ ভিএআর পরীক্ষা চালানো হয়। অন্যদিকে সিটির গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মার দাবি ছিল, তাঁকে ফাউল করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রেফারির সিদ্ধান্ত আর্সেনালের পক্ষেই যায়।
এই ড্রয়ের পরে ১২ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরেই আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্সেনাল। সমান ২৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে সিটি।