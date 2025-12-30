২০২৬ বিশ্বকাপে টিকিটের চাহিদা ভেঙে দিয়েছে অতীতের সব রেকর্ড

২০২৬ বিশ্বকাপে টিকিটের চাহিদা ভেঙে দিয়েছে অতীতের সব রেকর্ড
২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি নিয়ে উত্তেজনা ভিন্ন মাত্রা স্পর্শ করেছে। ফিফার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বকাপের চলমান র্যান্ডম সিলেকশন ড্র টিকেটিং পর্ব অর্ধেক সময় পেরোতেই নতুন রেকর্ড গড়েছে। এখন পর্যন্ত ২০০টির বেশি দেশের সমর্থকদের কাছ থেকে জমা পড়েছে ১৫ কোটির বেশি টিকিটের আবেদন।
১১ ডিসেম্বর শুরু হওয়া এই পর্বের মধ্যবর্তী ফলাফল বলছে, প্রতিটি টিকিট আবেদনের সঙ্গে জমা দেওয়া যাচাইকৃত ব্যক্তিগত ক্রেডিট কার্ড নম্বরের হিসাবে ২০২৬ বিশ্বকাপে টিকিটের চাহিদা সরবরাহের তুলনায় ৩০ গুণের বেশি। এই চাহিদা ১৯৩০ সাল থেকে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের ২২টি আসর মিলিয়ে ৯৬৪ ম্যাচে উপস্থিত মোট দর্শকসংখ্যার চেয়েও ৩ দশমিক ৪ গুণ বেশি। এক কথায় অবিশ্বাস্য এক সংখ্যাই বটে!
ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে করা পোস্টে জানিয়েছেন, ‘ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং সর্বজনীন আয়োজন। মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে ১৫ কোটির বেশি টিকিটের আবেদন এসেছে, যা এই আসরকে ৩০ গুণ অতিরিক্ত চাহিদাসম্পন্ন করে তুলেছে। এটি ২০০টির বেশি দেশের সমর্থকদের বিস্ময়কর আগ্রহের সঠিক প্রতিফলনও বটে।’
ইনফান্তিনোর এই পোস্টে আরও লেখা হয়, ‘উৎসাহী সমর্থকদের এই অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া দেখায় যে আমাদের খেলা বিশ্বব্যাপী কতটা ভালোবাসা পেয়েছে। আমরা উত্তর আমেরিকায় এমন ইতিহাস রচনা করতে যাচ্ছি, যেখানে আমরা একত্রিত করব সারা বিশ্বকে। অনন্য এই উৎসবে ফুটবলের সেরা মুহূর্ত ও ঐক্যের উদ্যাপন হবে।’
র্যান্ডম সিলেকশন ড্র টিকেটিং প্রক্রিয়া ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত খোলা থাকবে। এই সময়ের মধ্যে যাঁরা টিকিটের জন্য অনুরোধ করবেন, তাঁদের সবারই টিকিট পাওয়ার সুযোগ থাকবে। বর্তমান পর্ব শেষ হওয়ার পর একটি ড্র অনুষ্ঠিত হবে, যা সব ভক্তকে টিকিট পাওয়ার সমান সুযোগ দেবে। যাঁরা সফল হবেন না, তাঁরা পরবর্তী বিক্রয় পর্যায়ে অতিরিক্ত টিকিট পাওয়ার মাধ্যমে নিজেদের আসন নিশ্চিত করার সুযোগ পাবেন।
আগামী ১১ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে টিকিটের উচ্চমূল্য নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছে ফিফা। এ নিয়ে ইনফান্তিনো বলেছেন, দর্শকদের ‘একেবারে পাগলাটে’ চাহিদার কারণেই এই দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপের টিকিটের মূল্যকাঠামো নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। ফুটবল সাপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (এফএসএ) একে ‘কেলেঙ্কারিপূর্ণ’ বলে মন্তব্য করেছে।
গ্রুপ পর্বের টিকিটের দাম ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের তুলনায় সর্বোচ্চ তিন গুণ পর্যন্ত বেশি। আর নিউ জার্সিতে অনুষ্ঠেয় ফাইনালের সবচেয়ে সস্তা টিকিটের দামই ৩ হাজার ১১৯ পাউন্ড। তবে ইনফান্তিনোর দাবি, টিকিটের চাহিদা সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশি। সোমবার দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস সামিটে তিনি বলেন, ‘আমাদের বিক্রির জন্য ছয় থেকে সাত মিলিয়ন টিকিট ছিল। মাত্র ১৫ দিনের মধ্যেই আমরা পেয়েছি ১৫ কোটি টিকিটের আবেদন। প্রতিদিন ১ কোটি টিকিটের অনুরোধ। এটি দেখায় বিশ্বকাপ কতটা শক্তিশালী।’
ইনফান্তিনো আরও যোগ করেন, ‘প্রায় ১০০ বছরের বিশ্বকাপ ইতিহাসে ফিফা মোট ৪৪ মিলিয়ন টিকিট বিক্রি করেছে। কিন্তু মাত্র দুই সপ্তাহে আমরা এত টিকিট বিক্রি করতে পারি, যা ৩০০ বছরের বিশ্বকাপের সমপরিমাণ। কল্পনা করতে পারেন? সত্যিই অবিশ্বাস্য।’
আগামী ১১ জুন বিশ্বকাপ শুরু হয়ে ১৯ জুলাই ফাইনালের মধ্য দিয়ে শেষ হবে। এবারই প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল অংশ নেবে বিশ্বকাপে। ১০৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।