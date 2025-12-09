বিশ্বকাপের টিকিট কীভাবে পাবেন, টিকিট থাকলেই কি যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়া যাবে

এক্সপ্লেইনার
বিশ্বকাপের টিকিট কীভাবে পাবেন, টিকিট থাকলেই কি যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়া যাবে
কোন দলের প্রতিপক্ষ কারা, কোন ম্যাচ কখন আর কোথায়—২০২৬ ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের পুরো চিত্র এখন সবার সামনে। এ সপ্তাহের শুরুতে বিশ্বকাপের গ্রুপিং ও পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশের পর দর্শকদের আগ্রহও নতুন মাত্রা পেয়েছে। অনেকেই মাঠে বসে খেলা দেখার উপায় খুঁজছেন।
২০২৬ বিশ্বকাপের খেলা হবে তিনটি দেশের ১৬টি শহরে। জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় হতে যাওয়া টুর্নামেন্টটির টিকিট ছাড়া হয়েছে আরও আগেই। এরই মধ্যে দুই দফায় প্রায় ২০ লাখ টিকিট বিক্রি হয়েছে। তবে সে সব বিক্রি হয়েছে ম্যাচ, স্টেডিয়াম, তারিখ ও সময় নির্ধারণের আগে। তবে যারা কিনতে পারেননি, তাদের সুযোগ এখনো আছে। এক্সপ্লেইনার পড়ুন দ্য অ্যাথলেটিক অবলম্বনে।
কীভাবে বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়া যাবে
বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়ার একাধিক উপায় আছে। খরচ এবং নিশ্চয়তার মাত্রা ভিন্ন।
১. চূড়ান্ত লটারি
১১ ডিসেম্বর তৃতীয় ও শেষ দফার টিকিট বিক্রি শুরু হবে। এটিকে বলা হচ্ছে ‘র্যান্ডম সিলেকশন ড্র’য়ের তৃতীয় পর্ব। যা ২০২৬ সালের ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে।
আগ্রহীদের ফিফার টিকিটিং ওয়েবসাইটে গিয়ে ‘ফিফা আইডি’তে সাইন আপ করতে হবে। এরপর ‘সাইন ইন’ করে নির্দিষ্ট ম্যাচগুলোর টিকিটের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনকারীদের নিয়ে ফেব্রুয়ারিতে লটারি করবে ফিফা। কেউ তাদের চাহিদা অনুযায়ী পাবেন, কেউ কম পাবেন। যারা টিকিট পাবেন, তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে তখন টাকা কেটে নেওয়া হবে।
২. শেষ মুহূর্তের ক্রয়
আপনি যদি লটারি মিস করেন বা ভাগ্য খারাপ হয়, তাহলে ‘আগে আসলে আগে পাবেন’ বা ‘লাস্ট মিনিট সেলস’ নামে আরেকটি সুযোগ পাবেন। মূলত লটারির পরও যে টিকিট থেকে যাবে, সেগুলো বিক্রি হবে এই পর্বে। তবে কতগুলো টিকিট থাকবে বা কোন ম্যাচের থাকবে, সেটি অবশ্য এখনই জানা সম্ভব নয়। আর ‘ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ’ কবে হবে, তাও পরে ঠিক হবে।
৩. পুনর্বিক্রয় বাজার
ফিফা টিকিট পুনর্বিক্রয়ের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। এ ছাড়া কিছু জনপ্রিয় প্লাটফর্মেও (যেমন স্টাবহাব) টিকিট পাওয়া যাবে। অনেকে টিকিট কেনার পর বাড়তি লাভের জন্য বিক্রি করে দেন, অনেকে আবার ব্যস্ততা বা অন্য কোনো কারণে খেলা দেখতে পারবেন না বলেও বিক্রি করেন। এ সব টিকিট ‘রিসেল’ বাজারে পাওয়া যায়। একটি বিষয় অনেকটাই নিশ্চিত, ফিফার প্রাথমিক দামের চেয়ে পুনর্বিক্রয় বাজারে বেশি টাকা খরচ করতে হবে।
৪. হসপিটালিটি প্যাকেজ
ফিফা বিশ্বকাপের জন্য হসপিটালিটি প্যাকেজ রেখেছে, যেখানে ম্যাচ টিকিটও আছে। এই প্যাকেজ আগে থেকেই কেনা যাচ্ছে। তবে দাম অনেক বেশি।
‘র্যান্ডম সিলেকশন ড্র’ কীভাবে কাজ করে?
র্যান্ডম সিলেকশন ড্র বা লটারি আগের দুবার থেকে এবার ভিন্নভাবে হবে। আগের পর্যায়ে শুধু টিকিট কেনার সুযোগের জন্য আবেদন করা হয়েছে। এবার তৃতীয় দফার আবেদন হতে চলেছে নির্দিষ্ট টিকিটের জন্য। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট ম্যাচের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক টিকিট, নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি এবং নির্দিষ্ট দামের ভিত্তিতে বাছাই করে আবেদন করা যাবে।
এরপর তিনটি সম্ভাব্য ফলাফল হতে পারে:
ক. সফল: আপনি আবেদন করা সব টিকিট পাবেন।
খ. আংশিকভাবে সফল: আপনি কিছু ম্যাচের জন্য আবেদন করা সব টিকিট পেয়েছেন, কিন্তু অন্যগুলোর জন্য কিছুই পাননি। বিষয়টি এ রকম নয় যে, আপনি একটি ম্যাচের জন্য চারটি টিকিটের আবেদন করেছেন, কিন্তু ফিফা দিয়েছে দুটি। আংশিকভাবে সফল মানে হচ্ছে আপনি একাধিক ম্যাচের জন্য আবেদন করেছেন, কোনোটির জন্য সব টিকিট পেয়েছেন, কোনোটির একটিও পাননি।
গ. ব্যর্থ: আপনি আবেদন করা কোনো টিকিটই পাননি।
এই ফলাফল জানতে পারবেন ফেব্রুয়ারিতে। যদি টিকিট পান, তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টিকিটের মূল্য চার্জ করবে।
লটারিতে টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা কতটা?
টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা নির্ভর করছে কতজন মানুষ সংশ্লিষ্ট ম্যাচের নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির জন্য আবেদন করেছেন। এ ক্ষেত্রে বড় দলগুলোর ম্যাচ কিংবা নকআউট পর্বের ম্যাচের টিকিটের চাহিদা যে বেশি থাকবে, সেটি সহজেই অনুমেয়। বিপরীতে যে সব ম্যাচ অপেক্ষাকৃত ছোট দলগুলোর, আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ নয়—এমন ম্যাচের টিকিটের চাহিদা কম থাকবে।
ক্রীড়া সংবাদমাধ্যম দ্য অ্যাথলেটিক ফিফার ‘র্যান্ডম সিলেকশন’ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানেন এমন ব্যক্তির বরাতে জানিয়েছে, একাধিক ম্যাচের জন্য আবেদন করা হলে সেটি কোনো নির্দিষ্ট ম্যাচের টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেবে না। প্রতিটি আবেদনকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করে ফিফা। নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যক্তি-ভিত্তিক নয়; ম্যাচ-ভিত্তিক হয়। আপনি একাধিক ম্যাচে আবেদন করলে কোনো সমস্যা নেই, সর্বোচ্চ ৪০ টিকিটের সীমার মধ্যে থাকলেই হচ্ছে।
বিশ্বকাপের টিকিট কত দাম?
ফিফা কখনো দাম প্রকাশ করেনি। নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি এবারই প্রথমবার বিশ্বকাপে ‘ভ্যারিয়েবল প্রাইসিং’ কৌশল ব্যবহার করছে, যা ডাইনামিক প্রাইসিং নামেও পরিচিত। নভেম্বরে দর্শক চাহিদা দেখে কিছু টিকিটের দাম বাড়ানো হয়েছিল। ডিসেম্বর মাসে প্রত্যাশিত চাহিদার ভিত্তিতে আবারও দাম বদলানো হবে। জনপ্রিয় দল, যেমন আর্জেন্টিনা, ব্রাজিলের ম্যাচগুলোর দাম প্রায় নিশ্চিতভাবেই বাড়বে।
পরবর্তী দামের তালিকা ১১ ডিসেম্বর প্রকাশ করা হবে।
একজন কতগুলো টিকিট কিনতে পারবেন?
ফিফা বলছে, প্রতি ম্যাচে আপনি সর্বোচ্চ চারটি টিকিট এবং পুরো টুর্নামেন্টে প্রতি পরিবারে সর্বোচ্চ ৪০টি টিকিট কিনতে পারেন। ‘পরিবার’ বলতে কী বোঝানো হয়, তা নিয়ে শুরুতে বিভ্রান্তি ছিল। ফিফা সেপ্টেম্বর মাসে কিছুটা ব্যাখ্যা দিয়েছে, যদিও নিয়মটি কীভাবে বাস্তবায়িত হয় তা পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।
আপনি যদি চারজনের বেশি লোকের একটি গ্রুপ নিয়ে কোনো ম্যাচে যেতে চান, তাহলে আপনাদের একাধিকজনকে আলাদা ফিফা আইডি দিয়ে নিবন্ধন, আবেদন এবং টিকিট কিনতে হবে। এরপর আপনারা ফিফার ‘সিট টুগেদার’ ফাংশন ব্যবহার করে দুই গ্রুপের টিকিট অর্ডার একত্র করার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু এই ফাংশন খুব সীমিত পরিস্থিতিতে কার্যকর।
টিকিট থাকলেই যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়া যাবে?
এক কথায় বললে—না। আপনার যদি এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ভিজিটর ভিসা না থাকে, তাহলে আপনাকে ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়া অনেক দেশের নাগরিকদের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা ও কঠিন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার ব্যাপার। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও একাধিকবার বলেছেন, ভিসার জন্য ‘যত দ্রুত সম্ভব আবেদন করুন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না।’
ট্রাম্প, রুবিও এবং ফিফা নভেম্বর মাসে ঘোষণা করেছে যে, বিশ্বকাপ টিকিটধারীরা ‘ফিফা পাস’ নামে একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুততর ভিসা সাক্ষাৎকার পেতে পারেন। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত ২০২৬ সালের শুরুতে জানানো হবে। ‘ফিফা পাস’ সম্পর্কে জানেন, এমন এক ব্যক্তি দ্য অ্যাথলেটিককে বলেছেন, ফিফার প্ল্যাটফর্মে টিকিট কিনলে ‘ফিফা পাস’-এ অপ্ট ইন করার জন্য প্রম্পট করা হবে। সেটি করলে ওই ব্যক্তির তথ্য ফিফা যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠাবে। পাশাপাশি আপনাকে অন্য সবার মতো আলাদাভাবেও ভিসা আবেদন করতে হবে।
রুবিওর মতে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য একাধিকবার এমনও বলেছেন, ‘আপনার টিকিট ভিসা নয়। এটি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের গ্যারান্টি দেয় না। এটি আপনাকে দ্রুততর অ্যাপয়েন্টমেন্টের গ্যারান্টি দেয়। আপনাকে এখনো একই যাচাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।’
ফিফা টিকিট বিক্রির প্ল্যাটফর্মে লিখে রেখেছে, ‘একটি ম্যাচ টিকিট কোনো স্বাগতিক দেশে প্রবেশের গ্যারান্টি নয়।’