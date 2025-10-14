‘ভবিষ্যৎ তারকা’ খুঁজে পেয়েছেন বাটলার

‘ভবিষ্যৎ তারকা’ খুঁজে পেয়েছেন বাটলার
অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে গত রাতে জর্ডানের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে বাংলাদেশ। ৮৮ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট হারিয়েছে মেয়েরা। পুরো ম্যাচই চট্টগ্রাম থেকে দেখেছেন জাতীয় ফুটবল দলের কোচ পিটার বাটলার। মেয়েরা জিততে না পারলেও খুশি বাটলার। কয়েকজনের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ তিনি, খুঁজে পেয়েছেন ‘ভবিষ্যতের তারকা’ও।
এশিয়ান কাপ সামনে রেখে চট্টগ্রামের কোরিয়া ইপিজেডে চলছে আফঈদা খন্দকার-মোসাম্মত সাগরিকাদের ক্যাম্প। সেখান থেকে মুঠোফোনে আজ প্রথম আলোকে বাটলার বলেন, ‘আমার বিশ্বাস, মামণি চাকমা ভবিষ্যতে একজন তারকা খেলোয়াড় হতে পারে, যদি তাকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং নিজের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়।’
মামণি ১০ নম্বর পজিশনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। সে খুবই প্রতিভাবান, মানসিকভাবে দৃঢ়।পিটার বাটলার, কোচ, বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল
মামণিকে প্রতিভাবান ফুটবলার হিসেবে উল্লেখ করে বাটলার আরও বলেন, ‘মামণি ১০ নম্বর পজিশনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। সে খুবই প্রতিভাবান, মানসিকভাবে দৃঢ়। আলফি, থুইনু মারমা ও উম্মে কুলসুমও ভালো খেলেছে।’
জর্ডানে অনূর্ধ্ব-১৭ দলের সহকারী কোচ হিসেবে আছেন আবুল হোসেন। তাঁর কাজের প্রশংসা করে বাটলার বলেন, ‘আমি আবুলকে পরামর্শ দিয়েছি এবং উপকরণ দিয়ে সহায়তা করেছি। তার একাডেমি ও বয়সভিত্তিক দলের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু এখনো সে “এ” লাইসেন্স অর্জন করেনি—এটা দেখে আমি কিছুটা অবাক হয়েছি। তবু অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েরা নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখবে। কোচিংয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি অসাধারণ, আমি তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ‘এইচ’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ জর্ডান ও চায়নিজ তাইপে। ১৭ অক্টোবর একই মাঠে তাইপের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচের জন্য শুভকামনা জানিয়ে বাটলার বলেন, ‘আমরা সবাইকে ১৭ তারিখের ম্যাচের জন্য শুভকামনা জানাই। চট্টগ্রাম থেকেই আমরা খেলা দেখব।’
এই প্রতিযোগিতায় গ্রুপসেরা দল পাবে মূল পর্বে খেলার সুযোগ। আগামী এপ্রিলে চীনে হবে অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ। আয়োজক হিসেবে আগেই জায়গা করে নিয়েছে চীন। গতবারের চ্যাম্পিয়ন উত্তর কোরিয়া, রানার্সআপ জাপান ও তৃতীয় দক্ষিণ কোরিয়াও সরাসরি খেলবে মূল পর্বে। তাদের সঙ্গে যোগ দেবে বাছাইপর্বের আট গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল।