মেসিকে নিয়ে সুখবর দিলেন মাচেরানো

মেসিকে নিয়ে সুখবর দিলেন মাচেরানো
চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরতে প্রস্তুত লিওনেল মেসি। চেজ স্টেডিয়ামে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় ভোরে এমএলএসের ম্যাচে এমএলএস কাপ চ্যাম্পিয়ন লস অ্যাঞ্জেলস গ্যালাক্সির মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি। মেসির এ ম্যাচে মায়ামির স্কোয়াডে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাচেরানো গতকাল জানিয়েছেন, আর্জেন্টাইন এ কিংবদন্তি সুস্থ হয়ে উঠে এখন দলে ফিরতে প্রস্তুত। ডান পায়ে চোট পাওয়ায় মায়ামির হয়ে সর্বশেষ দুই ম্যাচে খেলতে পারেননি মেসি।
২ আগস্ট লিগস কাপে নেকাখসার বিপক্ষে প্রথমার্ধে ডান পায়ের মাংসপেশিতে চোট পান ৩৮ বছর বয়সী এ ফরোয়ার্ড। ১১ মিনিটের মাথায় মাঠ ছেড়ে যেতে হয় আটবারের এই ব্যালন ডি’অর জয়ীকে। সুস্থ হয়ে ওঠার পর ১৩ আগস্ট দলীয় অনুশীলনে ফেরেন মেসি। এখন ম্যাচ খেলার মতো ফিট তিনি। সাংবাদিকদের মাচেরানো বলেন, ‘লিও ভালো আছে। বুধবার থেকে দলের সঙ্গে অনুশীলন করছে। অদ্ভুত কিছু না ঘটলে শনিবারের ম্যাচে তার স্কোয়াডে থাকা উচিত।’
চোটে ছিটকে পড়ার পর লিগস কাপে পিউমাসের বিপক্ষে মায়ামির ৩-১ গোলে জয়ের ম্যাচে খেলতে পারেননি মেসি। এরপর এমএলএসে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে মায়ামির ৪-১ গোলে হারের ম্যাচেও তাঁকে পায়নি মায়ামি।
ভিসা–সম্পর্কিত সমস্যায় যাতায়াত করতে না পারায় মায়ামির কয়েকটি অনুশীলন সেশনে অংশ নিতে পারেননি মিডফিল্ডার রদ্রিগো দি পল। তবে গ্যালাক্সির বিপক্ষে আর্জেন্টাইন তারকাকে স্কোয়াডে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করেন মাচেরানো। গ্যালাক্সির মুখোমুখি হওয়ার পর বুধবার লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে তাইগ্রেস ইউএএনএলের মুখোমুখি হবে মায়ামি।
এমএলএস ইস্টার্ন কনফারেন্স অঞ্চলের তালিকায় ৪২ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ অবস্থানে মায়ামি। ২৬ ম্যাচে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা ফিলাডেলফিয়ার সঙ্গে ৯ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে ২৩ ম্যাচ খেলা ইন্টার মায়ামি।
এমএলএস ‘মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার’ মেসি এ মৌসুমে ১৮ ম্যাচে ১৮ গোল করার পাশাপাশি ৯ গোল বানিয়েছেন। ন্যাশভিল এসসির স্যাম সারিজের সঙ্গে এ মৌসুমে যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতাও মেসি। তবে সারিজ মেসির চেয়ে ৮ ম্যাচ বেশি খেলেছেন।