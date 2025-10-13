সেই ‘দেয়াল’টা এবার ভাঙতে চায় বাংলাদেশ

সেই ‘দেয়াল’টা এবার ভাঙতে চায় বাংলাদেশ
সর্বশেষ ম্যাচটা যেন কিছুতেই ভুলতে পারছে না বাংলাদেশ দল। ঢাকায় ৯ অক্টোবর এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকংয়ের সঙ্গে দারুণ শুরুর পরও শেষ মুহূর্তে ৪–৩ গোলে হেরে যায় হাভিয়ের কাবরেরার দল। আগামীকাল একই প্রতিযোগিতায় একই দলের বিপক্ষে তাদেরই মাঠে হবে ফিরতি ম্যাচ।
তার আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা বললেন দেয়াল ভেঙে আর এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার কথা, ‘আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত দেয়ালের কাছে পৌঁছে গেছি, যেটা ভেঙে ফেললেই আমরা পরবর্তী স্তরে পৌঁছাতে পারব। তার জন্য আমাদের জয়টা দরকার, সেই বাধা ভেঙে ফেলাও দরকার।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে এবার বাংলাদেশের যাত্রাটা হয়েছিল ভারতের সঙ্গে গোলশূন্য ড্রয়ে। ১ পয়েন্ট পাওয়ার পর নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করেন জামাল ভূঁইয়া–তপু বর্মণরা। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচেই ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের কাছে হেরে যায় বাংলাদেশ। এরপর হংকংয়ের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে লড়েও শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে হয়েছে হার নিয়ে।
১১২ মিনিটের লড়াইয়ের ৯৯ মিনিটে শমিত সোমের গোলে সমতায় ফেরে বাংলাদেশ। কিন্তু এক মিনিট যেতেই বদলে যায় দৃশ্যপট। শেষ ম্যাচে তীরে এসে তরি ডুবলেও নিজেদের দর্শনে পরিবর্তন আনবে না বাংলাদেশ। বরং সেই ফুটবলটা খেলেই ৩ পয়েন্ট চান কোচ কাবরেরা, ‘আমরা একই মানসিকতা, একই লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামব। সামনে এগিয়ে যেতে হলে আমাদের ৩ পয়েন্ট পেতেই হবে। আগের ম্যাচটা আমরা খুব ভালো খেলেছি। আগামীকালও (আজ) একই খেলা দেখতে চাই।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে তিন ম্যাচ খেলে ১ পয়েন্ট পেয়েছে বাংলাদেশ। মূল পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা ধরে রাখতে পরের তিন ম্যাচের তিনটিতেই জিততে হবে। কাবরেরা এখন আর তাই পেছনে তাকাতে চান না, ‘গত ম্যাচের শেষটা সামলানো সত্যিই কঠিন ছিল। তবে আমরা খেলোয়াড়দের খুব স্পষ্ট বার্তা দিয়েছি—যাই হোক না কেন, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।’
হংকংয়ের ‘মাইন্ড গেম’ নিয়ে এক দিন আগে কথা বলেছিলেন দলের অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার সোহেল রানা। অনুশীলনের মাঠ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বাংলাদেশ কোচ সেই প্রতিকূলতা মেনে নিয়েই এগিয়ে যেতে চান, ‘অনুশীলনের জায়গাগুলো মোটামুটি ঠিকই ছিল। তবে সর্বোচ্চ মানের ছিল না, পরিবেশও খুব ভালো ছিল না। কিন্তু আমাদের অনুশীলন করার জন্য যথেষ্ট ছিল। আরও ভালো হতে পারত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি হংকংয়ের সুযোগ-সুবিধার মান সম্পর্কে ঠিক জানি না। এগুলো গড়পড়তা ছিল বলা যায়। তবে আমার কাছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।’
ঘরের মাঠে হংকংয়ের কাছে হেরে যাওয়ার পর বদলি খেলোয়াড় নামানো নিয়ে কাবরেরার সমালোচনা হয়েছে। বাংলাদেশ কোচ জানালেন বদলি খেলোয়াড়দের গুরুত্বটা, ‘বিকল্প খেলোয়াড়দের গুরুত্ব আমি জোর দিয়ে বলি। সব সময় চাই তারা মাঠে নেমে খেলার গতিপথ বদলাতে সাহায্য করুক। আগের ম্যাচে তারা কাজটা খুব ভালোভাবেই করেছে।’