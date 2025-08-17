৯ জনের মায়োর্কার জালে তিন গোলে শুরু বার্সার

লা লিগা
৯ জনের মায়োর্কার জালে তিন গোলে শুরু বার্সার
মায়োর্কা ০-৩ বার্সেলোনা
প্রথমার্ধে নির্ধারিত সময় শেষে তখন অতিরিক্ত ৭ মিনিটের খেলা চলছিল। ক্যামেরা গ্যালারিতে ধরতেই দেখা গেল মায়োর্কার জার্সি পরা অল্প বয়সী একটি ছেলে কাঁদছে। পাশের একজন গা সাপটে সান্ত্বনা দিলেন। ছেলেটি হয়তো কল্পনাও করেনি, ঘরের মাঠ সন মইক্সে লা লিগার নতুন মৌসুমের শুরুতেই দুঃস্বপ্ন দেখতে হবে!
২৩ মিনিটের মধ্যে দুই গোল হজম করেছে মায়োর্কা। এই যন্ত্রণায় ‘বোনাস’ দুটি লাল কার্ড। সেটাও ম্যাচের ৩৯ মিনিটের মধ্যে! মায়োর্কার জন্য এরপর আর ম্যাচের কী থাকে!
বার্সেলোনার জন্য কাজটা কঠিন কিছু ছিল না। গত মৌসুমে লিগে ১০২ গোলের পথে শিরোপা জিতে প্রাক মৌসুমে ৪ ম্যাচে করেছে ২০ গোলে। লা লিগায় নতুন মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচ থেকেই বার্সা গোলের ‘গাড়ি’ ছোটাবে সেটাই তো প্রত্যাশিত।
শুরুটা কিন্তু তেমনই ছিল। ৭ মিনিটে রাফিনিয়ার গোলের পর ২৩ মিনিটে ফেরান তোরেসের গোলে আরও অনেক গোল দেখানোর পূর্বাভাস দিয়েছিল হ্যান্সি ফ্লিকের দল। কিন্তু বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেও গোল পেয়েছে মাত্র একটি। যোগ করা সময়ের ৪ মিনিটে গোল করেন লামিনে ইয়ামাল। ৩-০ গোলের জয়ে শিরোপা ধরে রাখার মিশন শুরু করল কাতালান ক্লাবটি।
সেই মিশনে মার্কাস রাশফোর্ডকে প্রথম ম্যাচ থেকেই পেয়েছে বার্সা। স্থানীয় সময় সকালে লা লিগায় নিবন্ধিত হয়ে ম্যাচে নেমেছেন ৬৯ মিনিটে তোরেসের বদলি হয়ে। ১৯৮৯ সালে গ্যারি লিনেকারের পর প্রথম ইংলিশ খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে বার্সার জার্সিতে অভিষেকে বক্সের ভেতরে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন রাশফোর্ড। কাজে লাগাতে পারেননি।
ফ্লিককে একটি বিষয় দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারে শুরুর এই ম্যাচ। মায়োর্কা ৯ জনে পরিণত হওয়ার পর গোল করতে প্রায় ৫৬ মিনিট সময় লেগেছে ইয়ামালদের। ৯৪ মিনিটে বক্সের বাঁ প্রান্ত থেকে একটু মাঝের দিকে সরে গিয়ে বাঁ পায়ের বাঁকানো শটে ইয়ামালের গোলটি ম্যাচের সেরা।
তবে বিতর্কও হতে পারে। ৭ মিনিটে ইয়ামালের ক্রস থেকে রাফিনিয়ার গোলের ১৬ মিনিট পর তোরেসের গোলটি নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। ইয়ামালের শট ঠেকাতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে বক্সের ভেতর পড়ে কাতরাচ্ছিলেন মায়োর্কা অধিনায়ক আন্তোনিও রাইল্লো। রেফারি হোসে লুইস মুনুয়েরার মুখে তখন বাঁশি, মনে হলো ফুঁ দেবেন। কিন্তু খেলা তিনি থামাননি। তোরেস জোরাল শটে গোল করার পর রেফারির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে হলুদ কার্ড দেখেন মায়োর্কা মিডফিল্ডার মানু মোরলানেস। ১০ মিনিট পরই ইয়ামালকে ফাউল করে দেখেন দ্বিতীয় হলুদ কার্ড!
মায়োর্কা বেশিক্ষণ ১০ জনের দল থাকতে পারেনি। মোরলানেস লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার ৬ মিনিট পরই একই পথ ধরেন স্ট্রাইকার ভেদাত মুরিকি। অভিষিক্ত গোলকিপার গার্সিয়াকে বুটের আঘাত করায় রেফারির কাছ থেকে হলুদ কার্ড দেখলেও ভিএআর দেখিয়েছে লাল কার্ড।
মায়োর্কার ১০৯ বছরের ইতিহাসে লা লিগার ম্যাচে প্রথমার্ধে দুটি লাল কার্ড দেখার দ্বিতীয় ঘটনা এটি। প্রথমবার? ২৩ বছর আগে। প্রতিপক্ষ? বার্সেলোনা!