হলান্ডের জোড়া গোল, গোল দুই অভিষিক্তর, সিটির বড় জয়

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
হলান্ডের জোড়া গোল, গোল দুই অভিষিক্তর, সিটির বড় জয়
উলভারহ্যাম্পটন ০: ৪ ম্যানচেস্টার সিটি
মলিন্যুতে ম্যাচ। তবু আজ উলভারহ্যাম্পটনের বিপক্ষে নিরঙ্কুশ ফেবারিটই ছিল ম্যানচেস্টার সিটি। ফুটবলের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে কাজ করা অপটা প্রেডিকটরের হিসেবে শতকরা ৯৪ ভাগ জয়ের সম্ভাবনা নিয়েই মাঠে নেমেছিল পেপ গার্দিওলার সিটি। ভবিষ্যদ্বাণী মিলিয়ে বড় ব্যবধানেই জিতেছে সিটি। উলভারহ্যাম্পটনকে ৪-০ গোলে গুঁড়িয়ে দিয়ে প্রিমিয়ার লিগের নতুন মৌসুম শুরু করেছে সিটিজেনরা।
দুই অর্ধে দুটি করে গোল করেছে সিটি। দুই অর্ধেই একটি করে গোল পেয়েছেন আর্লিং হলান্ড। সিটিতে যোগ দেওয়ার পর চার মৌসুমেই প্রথম ম্যাচে গোল করার ধারা ধরে রাখলেন নরওয়েজীয় স্ট্রাইকার। সিটির অন্য দুটি গোল দুই অভিষিক্ত খেলোয়াড় তিজানি রেইন্ডার্স ও রায়ান শেরকির।
ম্যাচের শুরুটা অবশ্য ভালো ছিল না সিটির। অফসাইডের কারণে উলভসের মার্শাল মুনেতসির একটি গোল বাতিল না হলে এগিয়েও যেতে পারত তারা। ২৬ মিনিটে সেই গোল বাতিলের পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় সিটি। ৩৪ মিনিটে হল্যান্ডের গোল এগিয়ে যায় দলটি।
হলান্ডকে শুধু পা দিয়ে বলটাকে জালে ঠেলার কাজ সারতে হয়েছে। মূল কাজটা করে দিয়েছেন রেইন্ডার্স ও রিকো লুইস। এসি মিলান থেকে সিটিতে যোগ দেওয়া ডাচ মিডফিল্ডার রেইন্ডার্স উলভসের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে বল দেন লুইসকে। ডান প্রান্ত থেকে লুইসের নিচু ক্রস থেকে গোলটি করেন হলান্ড।
তিন মিনিট পর নিজেই গোল পেয়ে যান রেইন্ডার্স। সিটির হয়ে প্রিমিয়ার লিগে মাত্র দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামা অস্কার ববের পাস থেকে নতুন ক্লাবের হয়ে প্রথম গোলটি পেয়ে যান রেইন্ডার্স।
৬১ মিনিটে তৃতীয় গোলটি পায় সিটি। এবারও ববের কাছ থেকে বল পেয়েছিলেন রেইন্ডার্স। ডান প্রান্ত থেকে তাঁর দেওয়া পাস থেকে গোল করতে ভুল করেননি হলান্ড। ৭৩ মিনিটে হলান্ডকে উঠিয়ে শেরকিকে নামান গার্দিওলা। সিটির জার্সিতে প্রথম প্রিমিয়ার লিগ গোল পেতে ফরাসি উইঙ্গারকে অপেক্ষা করতে হয় মাত্র ৮ মিনিট। নিকো ও’রিলির সঙ্গে ওয়ান-টু পাস খেলা নিচু শট সিটিকে চতুর্থ গোলটি এনে রোববার ২২তম জন্মদিন পালন করতে যাওয়া শেরকি।