লিভারপুল যখন ২–২ গোলে সমতায়, জোতাকে খুঁজেছেন স্লট

লিভারপুল যখন ২–২ গোলে সমতায়, জোতাকে খুঁজেছেন স্লট
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নতুন মৌসুমের শুরুতে গতকাল বোর্নমাউথের বিপক্ষে লিভারপুলের প্রথম ম্যাচের সবটুকুজুড়ে ছিলেন প্রয়াত দিয়েগো জোতো। যেমন ৮৮ মিনিটে ম্যাচের মোড় বদলে দেওয়া গোলের নায়ক ফেদেরিকো কিয়েসার কথাই ধরা যাক।
লিভারপুলের ৪–২ গোলের দারুণ জয় কিয়েসা উৎসর্গ করেন জুলাইয়ের শুরুতে ভাই আন্দ্রেসহ সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করা জোতার জন্য। লিভারপুল তারকাকে স্মরণ করে কিয়েসা বলেন, ‘এটি ছিল জোতার দিন।’
অ্যানফিল্ডে গতকাল রাতে জোতাকে স্মরণ করার ক্ষণ বারবার ফিরেছে। ম্যাচের আগে, ম্যাচ চলাকালে এবং ম্যাচ শেষেও মনে করা হয়েছে জোতাকে। রুদ্বশ্বাস ম্যাচে জয়ের পর কাঁদতে কাঁদতে তালি দিয়ে সমর্থকদের সঙ্গে জোতাকে স্মরণ করেন মোহাম্মদ সালাহ। ম্যাচে গোল করে জোতার মতো উদ্যাপনও করেন মিসরীয় তারকা।
ম্যাচের পর জোতাকে নিয়ে কিয়েসা বলেছেন, ‘এই গোলের মুহূর্তটা আমার জন্য দারুণ ছিল। কিন্তু আমার ভাবনা ঘিরে ছিল জোতা। আমি মনে করি, এটা তার দিনই ছিল। সমর্থকেরা আমাকে যা অনুভব করিয়েছে, যেভাবে তারা পুরো ম্যাচে তার গান গেয়েছে, এটা খুবই আবেগঘন ছিল। গোল করার পর আমার মনে পড়েছে তার পরিবার ও ভাই আন্দ্রের কথাও। এটুকুই শুধু আমি বলতে চাই।’
গ্যালারিতে উপস্থিত ছিল জোতার পরিবার। কিক-অফের আগে গাওয়া হয় লিভারপুলের ‘ইউ উইল নেভার ওয়াক অ্যালোন’ গানটি এবং নীরবতা পালন করা হয়। এ সময় ক্লপ এবং স্যার কেনি ডালগ্লিশ স্ট্যান্ডে ভক্তদের তৈরি করা বিশেষ মোজাইকও দেখা যায়। ম্যাচের আগে খেলোয়াড়েরা যখন মাঠে নামছিলে, দর্শকেরা তখন ‘ওহ, হি ওয়্যারস দ্য নম্বর ২০’ গানটি গেয়েছেন। এরপর ম্যাচের ২০তম মিনিটে একটি পতাকা ওড়ানো হয়, যাতে লেখা ছিল ‘অ্যানফিল্ড সব সময়ই তোমার বাড়ি’।
ম্যাচে একপর্যায়ে ২–০ গোলে এগিয়ে থাকা লিভারপুল ধাক্কা খায় এবং লড়াইয়ে সমতা ফেরায় বোর্নমাউথ। শেষ দিকে ম্যাচ যখন ২–২ সমতায়, তখন আর্নে স্লটের স্বাভাবিকভাবে মনে পড়েছিল জোতার কথা। ক্যারিয়ারে অসংখ্যবার শেষ মুহূর্তে মাঠে নেমে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন জোতা।
তাঁর অভাববোধ করেছেন জানিয়ে স্লট ম্যাচ শেষে বলেছেন, ‘সাধারণত যখন স্কোর ২-২ হয়, সবাই জানে আমি কোন খেলোয়াড়ের দিকে তাকাই। আমি চাইতাম জোতাকে নামাতে, কিন্তু মর্মান্তিক কারণে পারিনি। তবে ভক্ত আর খেলোয়াড়েরা আমাদের জন্য খেলেছে, যেভাবে জোতা আমাদের জন্য খেলত।’
স্লট যোগ করেন, ‘আমার মনে হয়, দিয়োগোকে ঘিরে যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে, তার শক্তি আর গভীরতাই ছিল আসল অনুভূতি। ম্যাচের পর আমি যেতে চাইনি, কারণ আজ আমাদের সমর্থকরা যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, তা বিশেষ ছিল।’
শুধু গতকাল রাতের ম্যাচই নয়, এই সপ্তাহে প্রিমিয়ার লিগের সব ম্যাচে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হবে। এ ছাড়া খেলোয়াড়েরা কালো আর্মব্যান্ড পরবেন, স্টেডিয়ামের বড় পর্দায় বার্তা ও ছবি প্রদর্শিত হবে। আর মৌসুমজুড়ে লিভারপুলের খেলোয়াড়দের জার্সি ও স্টেডিয়াম জ্যাকেটে ‘ফরএভার ২০’ প্রতীক থাকবে। জোতার আরেক ক্লাব উলভসও শনিবার ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বিশেষ শ্রদ্ধা জানাবে তাঁকে।