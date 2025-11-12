২০২৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দলের ‘বোঝা হতে চান না’ মেসি
লিওনেল মেসি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন কি না—এ প্রশ্ন ডালপালা মেলা শুরু করেছে আর্জেন্টিনার ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই। এ ব্যাপারে এখনো সরাসরি কিছু বলেননি মেসি। তবে এই তিন বছরে এতটুকু বোঝা গেছে, আর্জেন্টিনাইন কিংবদন্তি খেলতে চান আগামী বিশ্বকাপে। গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম ‘এনবিসি’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আমি সেখানে থাকতে চাই।’
৩৮ বছর বয়সী মেসি তাঁর ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চান না আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের ওপর। বয়সের ভারে খেলার ধার কমেছে, মেসি নিজেই তা জানেন। আর প্রতিযোগিতাটি যেহেতু বিশ্বকাপ, তাই শুধু তাঁর ইচ্ছাপূরণে আর্জেন্টিনা তাঁকে দলে রাখবে, সেটা চান না মেসি। সোজা কথায়, ২০২৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দলের ‘বোঝা’ হতে চান না এই কিংবদন্তি। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘স্পোর্ত’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি নিজেই জানিয়েছেন এ কথা।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় শুরু হতে যাওয়া আগামী বিশ্বকাপে খেলবেন কি না, সে বিষয়ে মেসি এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। কারণ, সম্পূর্ণ শারীরিকভাবে ফিট থেকে আর্জেন্টিনা দলকে বিশ্বকাপে সাহায্য করতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে তিনি এখনো নিশ্চিত নন। এ কারণে আগামী ১১ জুন শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলার ইচ্ছা থাকলেও এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি কিংবদন্তি।
২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা না খেলার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে মেসি তাই সাবধানী। কারণ, তাঁর মাথায় কাজ করছে নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে দলে বোঝা হওয়া যাবে না। সে কথাই তিনি বলেছেন স্পোর্তকে, ‘যেটা বলেছি, আমি বোঝা হতে চাই না। দলকে সাহায্য করতে পারব, অবদান রাখতে পারব—এটা নিশ্চিত হতে শারীরিকভাবে ফিট হতে চাই। ইউরোপের তুলনায় আমাদের মৌসুম (এমএলএস) আলাদা। আমরা এর মাঝখানে প্রাক্–মৌসুম পাব, বিশ্বকাপের আগে কিছু ম্যাচ খেলার সুযোগ আছে। দিন ধরে ধরে এগোচ্ছি। দেখা যাক যেখানে থাকতে চাই, সেখানে যেতে শারীরিকভাবে ফিট হয়ে উঠতে পারি কি না।’
ইন্টার মায়ামি ও আর্জেন্টিনার হয়ে চলতি বছর ৫০ ম্যাচে ৪৪ গোল করার পাশাপাশি ২১ গোল করিয়েছেন মেসি। সর্বশেষ ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে ট্রফি জয়ের স্বাদ পেয়েছেন কিংবদন্তি। তবু বিশ্বকাপ তাঁর কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ, সেটা বোঝা যায় মেসির কথা শুনলেই, ‘অবশ্যই জানি, এটা তো বিশ্বকাপ—একটা বিশেষ আসর, আর বিশ্বকাপই বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা। তাই আমি উচ্ছ্বসিত,কিন্তু দিন ধরে ধরে এগোচ্ছি।’
স্পেনে আর্জেন্টিনা দলের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন মেসি। ১৪ নভেম্বর লুয়ান্দায় বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় প্রীতি ম্যাচে অ্যাঙ্গোলার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। স্পেনে এ ম্যাচের প্রস্তুতি সারছে লিওনেল স্কালোনির দল। এ বছর এটাই শেষ ম্যাচ আর্জেন্টিনার। এরপর মাঠে নামবে আগামী মার্চে। তখন ফিনালিসিমায় স্পেনের মুখোমুখি হবে স্কালোনির দল।