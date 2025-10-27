রিয়ালের তোপে ইয়ামাল, এল ক্লাসিকোর শেষ বাঁশির পর ঠিক কী ঘটেছে

রিয়ালের তোপে ইয়ামাল, এল ক্লাসিকোর শেষ বাঁশির পর ঠিক কী ঘটেছে
‘রিয়াল মাদ্রিদ চুরি করে আর অভিযোগ করে’—এল ক্লাসিকোর আগে লামিনে ইয়ামালের এমন মন্তব্য তাতিয়ে দিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদকে। ম্যাচের আগেই ইয়ামালের এই মন্তব্য নিয়ে বিরক্তির কথা জানিয়েছিলেন রিয়াল তারকা দানি কারভাহাল। গতকাল মুখোমুখি লড়াইয়ে রিয়াল যেন ইয়ামালকে জবাব দেওয়ার জন্যই নেমেছিল।
মাঠে ইয়ামাল যখনই বল স্পর্শ করেছেন, পুরো সান্তিয়াগো বার্নাব্যু দুয়োধ্বনি দিয়েছে। পুরো ম্যাচেই বারবার এই দৃশ্য দেখা গেছে। তবে ম্যাচের শেষ বাঁশির পর ইয়ামালকে ঘিরে যা হয়েছে, তাতে উত্তাপ-উত্তেজনা দৃষ্টিকটু পর্যায়ের সীমা ছাড়িয়েছে।
ম্যাচটা রিয়ার মাদ্রিদ জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। খেলা শেষে দুই দুই দলের মধ্যে উত্তেজনার শুরু অবশ্য ভিন্ন এক ঘটনাকে ঘিরে। ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার আগ মুহূর্তে রেফারি সিজার সোটো গ্রাদো বার্সেলোনার মিডফিল্ডার পেদ্রিকে লাল কার্ড দেখান।
রিয়াল মাদ্রিদের অরেলিয়েঁ চুয়ামেনিকে ট্যাকল করার জন্য ম্যাচে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন এই মিডফিল্ডার। এর আগে ভিনিসিয়ুসকে ফাউল করে পেয়েছিলেন প্রথম হলুদ কার্ড। এই ঘটনাকে কেন্দ্র দুই দলের ডাগআউটে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তবে এরপরই দ্রুত উত্তেজনার কেন্দ্রে চলে আসেন ভিনি-ইয়ামাল।
প্রথমে ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুসকে দেখা যায় বার্সেলোনার খেলোয়াড়দের সঙ্গে ডাগআউট থেকে তর্কে জড়াতে। এরপর রিয়াল তারকার তোপের মুখে পড়েন ইয়ামাল। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায় ইয়ামাল যখন হেঁটে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন তাঁকে হাত দিয়ে ইশারা করে কিছু বলছেন কারভাহাল। স্প্যানিশ গণমাধ্যমগুলোর খবর, সে সময় কারভাহাল তাঁর স্পেন সতীর্থ ইয়ামালকে বলেছিলেন, ‘তুমি অনেক কথা বলো। এখন বলো দেখি!’ তখন ইয়ামাল কারভাহালের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে থামিয়ে দেন রিয়াল মিডফিল্ডার এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা।
এরপর দুই দলের অন্য খেলোয়াড়রা সেখানে চলে এলে শুরু হয় হাতাহাতি। উত্তেজনার মধ্যে ইয়ামালকে মাঠ থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এক পাশ থেকে ভিনিসিয়ুসকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে ইয়ামালকে উদ্দেশ্য করে কিছু একটা বলতে দেখা যায়। এ সময় কয়েকজন মিলেও ভিনিকে থামাতে পারছিলেন না। পরে জানা যায় ভিনি ইয়ামালকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ‘কী ব্যাপার! ব্যাক পাস দেওয়া ছাড়া আর কিছুই তো করলে না।! শুধুই ডিফেন্ডারদের কাছে বল দিলে।’
রেফারির ম্যাচ-পরবর্তী আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদনকে উদ্ধৃত করে স্প্যানিশ গণমাধ্যম জানিয়েছে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় ৬ জনকে হলুদ কার্ড এবং একজনকে লাল কার্ড দেখানো হয়েছে। শেষ বাঁশির পরের ঘটনায় যেসব খেলোয়াড় হলুদ কার্ড দেখেছেন তারা হলেন, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, ফেরান তোরেস, আলেহান্দ্রো বালদে, ফারমিন লোপেজ, রদ্রিগো এবং এদার মিলিতাও। আর রিয়াল মাদ্রিদের গোলরক্ষক আন্দ্রে লুনিনকে তাঁর আচরণের জন্য সরাসরি লাল কার্ড দেখানো হয়েছে।
এল ক্লাসিকোতে রিয়ালের বিপক্ষে টানা পঞ্চম জয়ের লক্ষ্যে কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের তুরুপের তাস ছিলেন ইয়ামাল। কিন্তু রাফিনিয়া ও রবার্ট লেভানডফস্কির অনুপস্থিতিতে জ্বলে উঠতে ব্যর্থ হন এই তরুণ উইঙ্গার। ৯০ মিনিট ধরে ইয়ামাল ছিলেন একরকম বোতলবন্দী। মুখোমুখি দ্বৈরথে ইয়ামালকে একরকম শ্বাসই নিতে দেননি রিয়াল লেফট ব্যাক আলভারো কারেরাস। পুরো ম্যাচে দুটি শট নেওয়া এবং দুটি সুযোগ তৈরি ছাড়া আর তেমন কিছুই করতে পারেননি এই তরুণ।
ম্যাচ শেষে এই ঘটনা নিয়ে বার্সেলোনা মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং বলেন, ‘ঠিক কী ঘটেছিল আমি তা দেখিনি। তখন আমি বেঞ্চে ছিলাম, শুধু দেখলাম অনেক লোক জমেছে। রেফারি বাঁশি বাজানোর পর রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড়রা লামিনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। বিষয়টা তাদেরই জিজ্ঞেস করা ভালো।’