সাবিনা-কৃষ্ণারা ফুটসাল দলে
আগামী জানুয়ারিতে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠেয় সাফ উইমেন্স ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য গতকাল থেকে ক্যাম্প শুরু করেছে বাংলাদেশ। সেই ক্যাম্পে আছেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক সাবিনা খাতুন, ডিফেন্ডার মাসুরা পারভীন, ফরোয়ার্ড কৃষ্ণা রানী ও মাতসুশিমা সুমাইয়া।
বাফুফের ফুটসাল কমিটির চেয়ারম্যান ইমরানুর রহমান কাল প্রথম আলোকে এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘ট্রায়ালে অংশ নিয়েছিল ৭০ জন। সেখান থেকে এখন ২৫ জন ক্যাম্প করছে। এই ২৫ জনের মধ্যে সেরা ১৪ জন টুর্নামেন্টে অংশ নেবে। সাবিনা-মাসুরারা ট্রায়ালে উত্তীর্ণ হয়ে ফুটসাল দলে জায়গা করে নিয়েছে।’
এর আগে সাবিনার নেতৃত্বে ২০১৮ সালে থাইল্যান্ডে নারী এশিয়ান কাপ ফুটসালের বাছাই খেলেছিল বাংলাদেশ। মালদ্বীপেও ফুটসাল লিগে খেলেছেন সাবিনা।
গত ৩০ জানুয়ারি বাফুফে ভবনের সামনে সংবাদমাধ্যমের কাছে কোচ পিটার বাটলারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ তুলে ধরেন সাবিনাসহ ১৮ ফুটবলার। সেই ১৮ জনের মধ্যে অনেকেই এখন জাতীয় ফুটবল দলে নিয়মিত। কিন্তু ফেরা হয়নি এই চার ফুটবলারের।