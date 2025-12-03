হামজাদের তিন ম্যাচ থেকে বাফুফের আয় ৪ কোটির বেশি

হামজাদের তিন ম্যাচ থেকে বাফুফের আয় ৪ কোটির বেশি
ছেলেদের এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে ঘরের মাঠে হওয়া সর্বশেষ তিন ম্যাচ থেকে চার কোটি টাকার বেশি আয় করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। আজ বাফুফের পঞ্চম নির্বাহী কমিটির সভায় এ তিন ম্যাচের আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদিত হয়। তবে সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে বাফুফের মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম শুধু আয়ের অঙ্কটাই জানান।
১০ জুন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচ খেলেছিল বাংলাদেশ। হামজা চৌধুরী-শমিত সোমদের আগমনের পর বাংলাদেশের ফুটবল সম্প্রতি যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। আগ্রহ বেড়েছে জাতীয় দলকে নিয়ে। বদলে যাওয়া এই বাংলাদেশ দলের ম্যাচ দেখতে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে গ্যালারিতে হাজির হয়েছিলেন ২১ হাজার ৩১৭ জন দর্শক। টিকিট বিক্রি, সম্প্রচারস্বত্ব আর বিজ্ঞাপন থেকে সেই ম্যাচে আয় হয় ১ কোটি ১৫ লাখ টাকা।
৯ অক্টোবর হংকং ম্যাচ নিয়েও আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। ২২ হাজারের বেশি টিকিট বিক্রি করে ফেডারেশন। সেই ম্যাচ থেকে আয় হয়েছে ১ কোটি ২ লাখ ৭ হাজার ৮৭৪ টাকা। তবে সবচেয়ে বেশি মাতামাতি ছিল ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে। প্রায় ২৪ হাজার দর্শক সেদিন গ্যালারিতে বসে খেলা দেখেন। বাংলাদেশও মাঠে বাজিমাত করে ১-০ গোলে ম্যাচ জিতে। সেই ম্যাচ থেকে বাফুফের আয় হয় ১ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে তিন ম্যাচ থেকে মোট আয় ৪ কোটি ৫ লাখ ৭ হাজার ৮৭৪ টাকা।
নির্বাহী কমিটির সভায় শুধু আয়-ব্যয়ের অনুমোদন নয়, সিলেট জেলা স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য ফিফার কাছে অনুদান চাওয়ার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। এ নিয়ে আমিরুল ইসলাম বলেছেন, ‘সিলেট জেলা স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানে উত্তীর্ণ করার জন্য ফিফার সহযোগিতা চাওয়া হবে, যাতে সেখানে আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজন করা যায়।’