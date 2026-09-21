করোনার টিকার ভুয়া সনদ নিয়ে দল থেকে বাদ সুইজারল্যান্ডের অধিনায়ক

করোনার টিকার ভুয়া সনদ নিয়ে দল থেকে বাদ সুইজারল্যান্ডের অধিনায়ক
করোনাভাইরাসের টিকা গ্রহণের ভুয়া সনদ নেওয়ার কথা স্বীকার করে জাতীয় দল থেকে বাদ পড়লেন সুইজারল্যান্ডের অধিনায়ক গ্রানিত জাকা। সুইজারল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এসএফভি) সোমবার এক বিবৃতিতে খবরটি নিশ্চিত করেছে। জাকা নিজে প্রকাশ্যে অনুশোচনা প্রকাশ করার পরেই বোর্ড ও খেলোয়াড়ের যৌথ আলোচনায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় ৩৩ বছর বয়সী মিডফিল্ডার লিখেছেন, ‘মানসিক অস্থিরতার সেই মুহূর্তে সঠিক উপায়ে সংশয় দূর না করে আমি ভুলবশত একটি ভুয়া টিকাদান সনদ জোগাড় করে ফেলি। আজ আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি, কাজটা একদম ঠিক হয়নি। এটা একটা মারাত্মক ভুল ছিল। আমি গভীরভাবে দুঃখিত।’
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব সান্ডারল্যান্ডের এই মিডফিল্ডার জানান, তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। ২০১১ সালে জাতীয় দলে অভিষিক্ত এই মিডফিল্ডার সুইজারল্যান্ডের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ১৫২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন।
জাকার এই দায়িত্বশীল আচরণকে স্বাগত জানিয়েছেন সুইস ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পিটার কানাবেল। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘গতকাল সন্ধ্যায় গ্রানিত পুরো ঘটনাটি আমাদের জানায় এবং একই সঙ্গে নিজের ভুল স্বীকার করে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তার এই পদক্ষেপকে আমরা সাধুবাদ জানাই।’
নেশনস লিগে উত্তর মেসিডোনিয়া ও স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ এবং স্লোভেনিয়া ও উত্তর মেসিডোনিয়ার বিপক্ষে হোম ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে তুরস্কের বেলেকে শুরু হয়েছে সুইজারল্যান্ডের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। কানাবেল বলেছেন, ‘দলীয় স্বার্থ ও স্থিরতার কথা ভেবে এই ক্যাম্পটা তাকে ছাড়াই সম্পন্ন করার যৌথ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উয়েফা নেশনস লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে দলে স্থিরতা ফিরিয়ে আনাই এখন মূল লক্ষ্য।’
আন্তর্জাতিক ফুটবলের এই উইন্ডো শেষ হওয়ার পর জাকার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সুইস ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।