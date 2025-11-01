অবশেষে ক্যাম্প ন্যুতে ফিরছে বার্সেলোনা, তবে…
অবশেষে ঐতিহ্যবাহী ক্যাম্প ন্যু স্টেডিয়ামে ফিরছে বার্সেলোনা। ক্লাবের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে, খুব শিগগিরই তারা সমর্থকদের জন্য উন্মুক্ত অনুশীলনের আয়োজন করবে। নতুন রূপে সাজানো ক্যাম্প ন্যুতে মাঠে নামবে দল, আর গ্যালারিতে বসে তা দেখবেন সমর্থকেরা। তবে এখনই এই মাঠে কোনো ম্যাচ খেলবে না বার্সা।
লা লিগার চ্যাম্পিয়নরা আপাতত অনুমতি পেয়েছে ২৫ হাজার ৯৯১ দর্শক নিয়ে ক্যাম্প ন্যুতে খেলা আয়োজনের। তবে বার্সেলোনা এখনই ঘরের মাঠে ফিরছে না। ৪৫ হাজার ৪০১ দর্শককে জায়গা দেওয়ার অনুমতি চেয়েছে লিগ কর্তৃপক্ষের কাছে। আশা করছে, আরও কিছু সংস্কারের পর সেই অনুমতি মিলবে।
আপাতত স্টেডিয়ামের সক্ষমতা যাচাই আর বড় পরিসরে দর্শক ফেরানোর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বার্সেলোনা পরিকল্পনা করেছে একটি উন্মুক্ত অনুশীলন পর্বের। আগামী শুক্রবার, ৭ নভেম্বর, প্রায় ২৩ হাজার দর্শকের সামনে মাঠে নামবেন হান্সি ফ্লিকের শিষ্যরা।
প্রায় ৯০০ দিন পর ক্যাম্প ন্যুতে এটাই হবে প্রথম আনুষ্ঠানিক অনুশীলন। সেখানে যদি সবকিছু ঠিকঠাক হয়, তবে লা লিগার ম্যাচ আয়োজনের পথে বিশাল এক ধাপ এগিয়ে যাবে বার্সেলোনা। তবে সেটাও নভেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতির আগে সম্ভব নয়। আপাতত ২২ নভেম্বর অ্যাথলেতিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ম্যাচকে সম্ভাব্য লক্ষ্য ঠিক করেছে বার্সা।
ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘দল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বার্সা সমর্থকদের ঘরে ফেরাতে। স্পটিফাই ক্যাম্প ন্যুতে এই প্রথম সুযোগে তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে আমরা রোমাঞ্চিত।’
এদিকে উয়েফা নিশ্চিত করেছে, ২০২৯ সালের চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল আয়োজনের জন্যও আবেদন করা হয়েছে বার্সার পক্ষ থেকে।
এখন পর্যন্ত মাত্র দুটি ভেন্যুর নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ওয়েম্বলি, আরেকটি ক্যাম্প ন্যু। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে।