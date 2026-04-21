শীর্ষে ওঠার লড়াইয়ের আগে সিটির জন্য বড় দুঃসংবাদ

শীর্ষে ওঠার লড়াইয়ের আগে সিটির জন্য বড় দুঃসংবাদ
আর্সেনালের বিপক্ষে জয়ের আনন্দের রেশ না কাটতেই বড় দুঃসংবাদ পেল ম্যানচেস্টার সিটি। আগামীকাল প্রিমিয়ার লিগে বার্নলির বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে খেলতে পারবেন না সিটির মাঝমাঠের প্রাণভোমরা রদ্রি।
গত রোববার আর্সেনালকে হারিয়ে শীর্ষে থাকা দলটির সঙ্গে ব্যবধান তিন পয়েন্টে নামিয়ে এনেছে সিটি। আগামীকাল বার্নলির মাঠে জিতলে শীর্ষে উঠে যাবে পেপ গার্দিওলার দল।
আর্সেনালের বিপক্ষে ম্যাচের ৮৮ মিনিটে কুঁচকির চোটে পড়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়েন ২০২৪ সালের ব্যালন ডি’অর জয়ী এই তারকা। এর পর থেকেই প্রশ্ন ছিল—রদ্রি কি থাকছেন বার্নলির বিপক্ষে? আজ সংবাদ সম্মেলনে পেপ গার্দিওলা নিশ্চিত করলেন, আপাতত উত্তরটা ‘না’।
আগামীকাল বার্নলির মাঠ টার্ফ মুরে রদ্রিকে ছাড়াই লড়তে হবে সিটিকে। তবে উদ্বেগটা কেবল বার্নলি ম্যাচ নিয়ে নয়, সপ্তাহান্তেই সাউদাম্পটনের বিপক্ষে এফএ কাপের সেমিফাইনাল। সেখানেও রদ্রিকে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে কোনো সবুজসংকেত দিতে পারলেন না গার্দিওলা। সিটির কোচ বললেন, ‘আগামীকালের জন্য ও প্রস্তুত নয়। এরপর সাউদাম্পটনের বিপক্ষে এফএ কাপের সেমিফাইনাল বা ১২ দিন পর এভারটনের বিপক্ষে লিগ ম্যাচে ওকে পাওয়া যাবে কি না, সেটা সময় বলে দেবে।’
গত মৌসুমে এসিএল ইনজুরি আর এই মৌসুমের শুরুতে হ্যামস্ট্রিং চোট কাটিয়ে মাত্রই যখন সুর খুঁজে পাচ্ছিলেন, তখনই আবার এই ছন্দপতন রদ্রির। এবার সেই চেনা শত্রুর মতো হানা দিল কুঁচকির চোট। তবে গার্দিওলার হাতে তুরুপের তাসও কম নেই। রদ্রির জায়গা নিতে প্রস্তুত নিকো গনজালেস। এই মৌসুমে আগেও রদ্রির অনুপস্থিতিতে মাঝমাঠের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। নিকোর ওপর অগাধ আস্থা রেখে গার্দিওলা বলেছেন, ‘রদ্রির অনুপস্থিতিতে আজ আমরা যেখানে আছি, সেখানে পৌঁছাতে নিকো গনজালেস আমাদের অনেক সাহায্য করেছে।’
শুধু মাঝমাঠ নয়, রক্ষণেও কিন্তু অস্বস্তি পিছু ছাড়ছে না সিটির। গোড়ালির ইনজুরি থেকে এখনো সেরে ওঠেননি রুবেন দিয়াস। বার্নলির বিপক্ষে তাঁকেও দেখা যাবে না। প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে যখন প্রতিটা ম্যাচই এক একটা ফাইনাল, তখন দলের দুই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে হারিয়ে কিছুটা কি বিপাকে গার্দিওলা?