বাংলাদেশ ফুটবল লিগ
জয়ের অলিগলি খুঁজছে দিশাহারা মোহামেডান
মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব কি তবে জয়ের পথটা হারিয়ে ফেলল? মাঠের পারফরম্যান্স অন্তত সেই বার্তাই দিচ্ছে। টানা তিন ম্যাচ ধরে জয়হীন সাদা–কালোরা। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের অষ্টম রাউন্ডে আজ রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস অ্যান্ড সোসাইটির সঙ্গে ১–১ গোলে ড্র করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। টানা দুই ম্যাচে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়তে হলো তাদের।
কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আজ শুরু থেকেই মোহামেডানকে চাপে রাখে রহমতগঞ্জ। ম্যাচের ১৯ মিনিটেই নেপালি ডিফেন্ডার অভিষেক লিম্বুর গোলে এগিয়ে যায় তারা। পিছিয়ে পড়ে গোল শোধে মরিয়া হয়ে ওঠে সাদা-কালোরা। তবে সেই গোলের দেখা পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৬৩ মিনিট পর্যন্ত। ঘানার স্ট্রাইকার স্যামুয়েল বোয়াটেং জালের ঠিকানা খুঁজে নিলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
পঞ্চম রাউন্ডে পিডব্লিউডিকে ৪–০ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর থেকেই যেন মোহামেডানের ছন্দপতন শুরু। ষষ্ঠ রাউন্ডে বসুন্ধরা কিংসের কাছে ২–০ গোলে হার, এরপর আরামবাগের সঙ্গে ১–১ ড্র। আজ রহমতগঞ্জের বিপক্ষেও একই ফলের পুনরাবৃত্তি।
অর্থাৎ শেষ তিন ম্যাচ থেকে মোহামেডানের ঝুলিতে জমা পড়েছে মাত্র ২ পয়েন্ট। সপ্তম রাউন্ড শেষে টেবিলের চারে থাকা দলটি অষ্টম রাউন্ড শেষে ৯ পয়েন্ট নিয়ে নেমে গেছে ৬ নম্বরে। চ্যাম্পিয়নদের এমন নড়বড়ে দশা ক্লাবটির সমর্থকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়িয়ে দিচ্ছে।
দিনের অন্য ম্যাচে ফর্টিস এফসি ও ব্রাদার্স ইউনিয়নের লড়াইও ১–১ সমতায় শেষ হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধে পা ওমরের পেনাল্টি গোলে ফর্টিস এগিয়ে গেলেও সেই আনন্দ স্থায়ী হয়েছে মাত্র দুই মিনিট। পাল্টা গোল করে সমতা ফেরায় ব্রাদার্স। এই ড্রয়ের পর ৮ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছে ফর্টিস। অন্য ম্যাচে টেবিলের তলানির দুই দলের লড়াইয়ে পিডব্লিউডিকে ২–১ গোলে হারিয়েছে ফকিরেরপুল ইয়ংমেনস ক্লাব।
এদিকে সন্ধ্যায় হাইভোল্টেজ ম্যাচে কিংস অ্যারেনায় মুখোমুখি হয়েছে বসুন্ধরা কিংস ও আবাহনী। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কিংস ২–১ গোলে এগিয়ে ছিল।