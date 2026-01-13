ফুটবল

ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি আসছে আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
ফুটবল বিশ্বকাপের আসল ট্রফিটা বাংলাদেশে আসছে আগামীকালরয়টার্স

‎‎কিংবদন্তি ফুটবলার আলেসান্দ্রো দেল পিয়েরোর হাত ধরে ৩ জানুয়ারি বিশ্বভ্রমণ শুরু করে ২০২৬ বিশ্বকাপ ট্রফি। তারই অংশ হিসেবে এক দিনের জন্য আগামীকাল ঢাকায় আসছে সোনালি ট্রফিটি। এ সফরে ফিফার প্রতিনিধি হয়ে আসছেন ব্রাজিলের ২০০২ বিশ্বকাপজয়ী দলের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার গিলবার্তো ডি সিলভা। এর আগেও তিনবার বাংলাদেশে এসেছে বিশ্বকাপের ট্রফি। সেই তিনবারের মতো এবারও বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীরা ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি কাছ থেকে দেখা ও ছবি তোলার সুযোগ পাচ্ছেন।

‎বিশ্বব্যাপী এ সফরের অংশ হিসেবে কোমল পানীয় কোম্পানি কোকা-কোলার উদ্যোগে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি ট্যুর ৩০টি ফিফা সদস্যদেশে যাবে। ১৫০ দিনের বিশ্বভ্রমণে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য ট্রফি থামবে ৭৫টি জায়গায়। গত বছরের ১৫ নভেম্বর থেকে এ বছরের ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ইন্টারঅ্যাকটিভ ‘আন্ডার দ্য ক্যাপ’ প্রোমো ক্যাম্পেইন আয়োজন করেছিল কোকা-কোলা। সাধারণ মানুষদের মধ্যে সেই ক্যাম্পেইনের বিজয়ীরাই শুধু এ ট্রফি কাছ থেকে দেখতে পারবেন।

‎সকাল ১০টার দিকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হবে ট্রফি–বরণ অনুষ্ঠান। বেলা দেড়টার পর ট্রফি রাখা হবে ঢাকার র‍্যাডিসন ব্লু হোটেলে। সন্ধ্যা পর্যন্ত এ ট্রফি থাকবে র‍্যাডিসন ব্লুতে৷ এরপর বাংলাদেশ ছাড়বে ফুটবলের সবচেয়ে বড় মহাযজ্ঞের এ ট্রফি। ট্রফির কাছে যাওয়ার জন্য কোকা-কোলার ক্যাম্পেইন বিজয়ীদের অবশ্যই বৈধ টিকিটের প্রিন্ট কপি বা সফট কপি অথবা স্ক্রিনশট দেখাতে হবে। এরপর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য কোকা-কোলার ক্যাপও সঙ্গে আনতে হবে।

২০২২ সালে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফিটা বাংলাদেশে নিয়ে এসেছিলেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী খেলোয়াড় ক্রিস্টিয়ান কারেম্বু
শামসুল হক

আয়োজক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দর্শনার্থীদের জন্য কিছু বাধ্যবাধকতাও দেওয়া হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই ট্রফি স্পর্শ করা যাবে না। উল্লেখ্য, বিশ্বকাপের ট্রফি শুধু বিশ্বকাপজয়ী, যেকোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং ফিফা সভাপতিই স্পর্শ করতে পারেন।

বিশ্বকাপ ট্রফি যাঁরা দেখতে যাবেন, তাঁরা ৭/১০ ইঞ্চির চেয়ে বড় ব্যাকপ্যাক বহন করতে পারবেন না। ভেন্যুতে ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোনোভাবেই টিকিট হস্তান্তর বা পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না। ধারালো বা নিষিদ্ধ কোনো সামগ্রী বহন করা যাবে না। এ ছাড়া কোনো দেশ বা ফুটবল দলের পতাকাও সঙ্গে আনা যাবে না।

এবারের ফিফা ট্রফি ট্যুর শুরু হয়েছে সৌদি আরবে। সেখানে ট্রফি হাতে ইতালির বিশ্বকাপজয়ী খেলোয়াড় আলেসান্দ্রো দেল পিয়েরো
রয়টার্স

আগামী ১১ জুন মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে হবে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বিশ্বকাপ ট্রফির বিশ্বভ্রমণও শেষ হবে সেদিন, সেখানেই। মেক্সিকো ছাড়াও এবারের বিশ্বকাপের আয়োজক কানাডা, ও যুক্তরাষ্ট্র। ফুটবলের সর্বোচ্চ আসরে এবারই প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল অংশগ্রহণ করবে।

