রোনালদোর স্বপ্নপূরণের পথে তাঁর ছেলে, ডাক পেলেন পর্তুগালের অনূর্ধ্ব–১৬ দলে
বাবার স্বপ্নপূরণের পথে আরও এক ধাপ এগোলেন ছেলে।
বাবার নাম ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছেলে রোনালদো জুনিয়র। পরিবারের এই বড় ছেলেকে নিয়ে চলতি বছরের শুরুতে এক স্বপ্নের কথা বলেছিলেন রোনালদো, ‘আমি আমার ১৪ বছর বয়সী ছেলের সঙ্গে খেলতে চাই। দেখা যাক কী হয়। এটা আমার চেয়ে তার ওপর বেশি নির্ভর করছে।’
অবশ্যই তাই। রোনালদোর বয়স এখন ৪০ বছর। তাঁর যে ফিটনেস তাতে আরও দুই-তিন বছর খেলে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। এর মধ্যে রোনালদো জুনিয়র জাতীয় দল কিংবা ক্লাবের মূল দলে সুযোগটা পেয়ে গেলে তো কথাই নেই। বাবার ক্লাব আল নাসরের বয়সভিত্তিক দলে লেফট উইঙ্গার হিসেবে খেলছেন জুনিয়র। চলতি বছরের মে মাসে পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৫ দলেও ডাক পেয়েছেন। বয়সভিত্তিক এ দলের হয়ে চার ম্যাচ খেলে জুনিয়র গোলও পেয়েছেন। নতুন খবর হলো, পর্তুগালের বয়সভিত্তিক দলের ধাপে এক ধাপ উন্নতি হয়েছে জুনিয়রের। পর্তুগালের অনূর্ধ্ব-১৬ দলে ডাক পেয়েছেন তিনি।
তুরস্কে ফেডারেশন কাপ সামনে রেখে গতকাল পর্তুগালের অনূর্ধ্ব-১৬ দল ঘোষণা করা হয়। ২২ জনের দলে রোনালদো জুনিয়রকে রেখেছেন প্রধান কোচ ফিলিপে রামোস। অনূর্ধ্ব-১৬ পর্যায়ের জাতীয় দলভিত্তিক এই টুর্নামেন্টে প্রথমবারের মতো খেলবেন জুনিয়র। ৩০ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত এই টুর্নামেন্ট চলবে। গ্রুপপর্বে পর্তুগালের প্রতিপক্ষ তুরস্ক, ওয়েলস ও ইংল্যান্ড।
গত মে মাসে পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৫ দলের হয়ে ক্রোয়েশিয়ায় একটি ডেভেলপমেন্ট টুর্নামেন্টের ফাইনালে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ২ গোল করে শিরোপা জেতান রোনালদো জুনিয়র। সম্ভবত এ কারণেই খুব দ্রুত অনূর্ধ্ব-১৬ দলে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। জাতীয় দলে ছেলের সঙ্গে রোনালদোর খেলার স্বপ্নপূরণ হবে কি না, তা সময়ই বলে দেবে। তবে জুনিয়র যে সঠিক পথেই এগোচ্ছেন, তা তো বোঝাই যাচ্ছে।
স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘মার্কা’ এর আগে জানিয়েছিল, রোনালদো জুনিয়রের যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, স্পেন, কেপ ভার্দে ও পর্তুগালের হয়ে খেলার সুযোগ ছিল। জন্মসূত্রে জুনিয়র যুক্তরাষ্ট্রের বয়সভিত্তিক দলকে বেছে নিতে পারতেন। রোনালদো দুই মেয়াদে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে দীর্ঘদিন খেলায় ইংল্যান্ড চাইলে কিছু আইনি প্রক্রিয়া সেরে তাঁর ছেলেকে নিজেদের করে নিতে পারত।
রোনালদো রিয়াল মাদ্রিদে থাকতে অন্তত ৮ বছর বয়স পর্যন্ত জুনিয়র তাঁর বাবার সঙ্গেই ছিলেন। আইনগতভাবে অনূর্ধ্ব-১০ বছর বয়সী কেউ যদি অন্তত ৩ বছর স্পেনে থাকে, তবে নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারবে। কিন্তু জুনিয়রকে নিয়ে রোনালদোর পরিবার সে পথে হাঁটেনি। আর কেপ ভার্দে জুনিয়রের নানাবাড়ি। সেই সুবাদে সুযোগ ছিল ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়া দেশটির হয়ে খেলার। আর বাবার জন্মসূত্রে পর্তুগাল তো আছেই। জুনিয়র শেষ পর্যন্ত তাঁর বাবার দেশকেই বেছে নিয়েছেন।