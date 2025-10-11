মেসি কেন আর্জেন্টিনা দলের বাইরে, স্কালোনি বললেন ‘আমার সিদ্ধান্ত’
ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের কাছ থেকে প্রশ্নটা অবধারিত ছিল। আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনিও প্রস্তুত ছিলেন। লিওনেল মেসি কেন মাঠের বাইরে—এমন প্রশ্নে স্কালোনির উত্তর, ‘লিওনেল মেসি খেলবে না, সেই সিদ্ধান্তটা আমার।’
মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে কিছুক্ষণ আগেই শেষ হয়েছে আর্জেন্টিনা–ভেনেজুয়েলা প্রীতি ম্যাচ। জিওভানি লো সেলসোর গোলে ১–০ গোলে জিতেছে স্কালোনির দল। বক্সে বসে জীবনসঙ্গী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জো ও সন্তানদের নিয়ে ম্যাচটি দেখেন ইন্টার মায়ামি তারকা মেসি। এ ম্যাচের আগে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছিল, মেসিকে একাদশে না–ও দেখা যেতে পারে। বদলি হয়ে নামার সম্ভাবনাই বেশি। কারণটাও তারা জানিয়ে দেয়—গত ২৭ দিনে ইন্টার মায়ামির হয়ে ৭ ম্যাচ খেলেছেন মেসি। প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ তো আর নয়, প্রীতি ম্যাচ—আর্জেন্টিনা টিম ম্যানেজমেন্ট তাই মেসিকে বিশ্রাম দেওয়াই যৌক্তিক মনে করেছে।
পাশাপাশি আরও একটি কারণ আছে। ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হওয়ার আগে স্কালোনি জানিয়েছিলেন, ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে তিনি এসব প্রীতি ম্যাচে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করতে চান, খেলোয়াড়দের আরও ভালোভাবে পরখ করে দেখতে চান। এত দিন যাঁরা দলে তেমন একটা সুযোগ পাননি, তাঁদেরও সুযোগ দিতে চান। স্কালোনির সে ভাবনার প্রতিফলন হিসেবেই সম্ভবত মেসির জায়গায় একাদশে দেখা গেল ২১ বছর বয়সী তরুণ ফরোয়ার্ড নিকো পাজকে। মিডফিল্ডে ‘অটোমেটিক চয়েজ’ রদ্রিগো দি পল বসেছিলেন বেঞ্চে, নেমেছেন হুলিয়ান আলভারেজের বদলি হয়ে।
স্কালোনি এই পরীক্ষা–নিরীক্ষার বিষয়টাই ব্যাখ্যা করলেন একটু অন্যভাবে, ‘আমরা লাওতারো ও হুলিয়ানকে (একাদশে) খেলিয়ে হোসে ম্যানুয়েল লোপেজকে বেঞ্চে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, এটাই সঠিক ভাবনা। শেষ পর্যন্ত লোপেজ মাঠে নামতে পারেনি, তাই সে পরেরটায় খেলবে। তবে সহজ কথায়, ওই (মেসিকে বাইরে রাখা) সিদ্ধান্তটা আমার।’
মেসি অবশ্য ম্যাচটা উপভোগ করেছেন। ১৯টি শট নিয়ে ভেনেজুয়েলার পোস্টে ১১টি শট রাখতে পারে আর্জেন্টিনা। সেখান থেকে মাত্র একটি গোল পাওয়ায় অবশ্য কিছুটা হতাশ হতে পারেন মেসি। ম্যাচে একপর্যায়ে কয়েক খুদে ভক্ত তাঁর জার্সি পরে এসে দাঁড়িয়েছিল বক্সের সামনে। মেসি তাদের সঙ্গে কুশলাদিও বিনিময় করেন।
আগামী মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় ভোর পাঁচটায় ফ্লোরিডার চেজ স্টেডিয়ামে এ মাসে নিজেদের দ্বিতীয় ও শেষ প্রীতি ম্যাচে পুয়ের্তো রিকোর মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। ম্যাচটি শিকাগোয় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও টিকিট কম বিক্রি হওয়ায় ভেন্যু পাল্টানো হয় বলে জানিয়েছে ইএসপিএন। মেসি এ ম্যাচে খেলবেন কি না—প্রশ্নের উত্তরে আশার কথা শোনালেন স্কালোনি, ‘আশা করি সে মঙ্গলবার (মাঠে) থাকবে। দেখা যাক সামনে কী ঘটে।’
বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে এমএলএসে আটলান্টা ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যমগুলো এর আগে জানিয়েছিল, মায়ামির হয়ে এ ম্যাচ খেলতে পারেন মেসি। মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাচেরানো সে সম্ভাবনাকে স্বাগত জানালেও এটাও পরিষ্কার বলেছেন, এ বিষয়ে মেসির সঙ্গে তাঁর এখনো কথা হয়নি।
তবে মেসিকে ছাড়াই ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে অন্যদের পারফরম্যান্সে মোটামুটি সন্তুষ্টিই ঝরল স্কালোনির কথায়, ‘প্রথমার্ধটা বেশ ভালো ছিল। গোলের সুযোগ ছিল। আমরা আরও গোল করতে পারতাম। বিরতির পর প্রথম ২০ থেকে ২৫ মিনিট (খেলা) ভালো হয়নি। এরপর আমরা কৌশল বদলাই এবং বল দখলে না থাকা অবস্থায় নিখাদ ফুটবল খেলেছি। আমরা ৫–৩–২ ছকে খেলা শেষ করেছি। যেখানে সেন্টার ব্যাক ছিল তিনজন, যাদের আমি পরখ করে দেখতে চেয়েছিলাম। আমরা আক্রমণভাগে অতটা ধারাল ছিলাম না, সেটা থাকলে ম্যাচ আরও আগেই শেষ হয়ে যেত।’