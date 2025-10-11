ফুটবল

এমবাপ্পের দশে দশ, শীর্ষে উঠেও জার্মানির অস্বস্তি

খেলা ডেস্ক
দারুণ ছন্দে থাকা এমবাপ্পে গোল করেছেন গতকাল রাতেওরয়টার্স

রিয়াল মাদ্রিদের ছন্দ জাতীয় দলেও ধরে রেখেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আজারবাইজানের বিপক্ষে ফ্রান্সের ৩-০ গোলের জয়ে প্রথম গোলটি এসেছে এমবাপ্পের কাছ থেকে। ফলে ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে টানা ১০ ম্যাচে গোল করার কৃতিত্ব দেখালেন এমবাপ্পে।

ফ্রান্সের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে থাকা অলিভার জিঁরুর আরেকটু কাছেও গেলেন রিয়ালের এই ফরোয়ার্ড। এমবাপ্পের গোল এখন ৯৩ ম্যাচে ৫৩টি। ১৩৭ ম্যাচে ৫৭ গোল নিয়ে সবার ওপরে থাকা জিঁরুকে ছুঁতে এমবাপ্পের লাগবে ৪ গোল।

পিএসজির মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেসে ফ্রান্সের হয়ে প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ে প্রথম গোলটি করেন এমবাপ্পে। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান আদ্রিয়াঁ রাবিও ও ফ্লোরিয়ান থাউবিন। এ জয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ‘ডি’ গ্রুপে টানা তিন ম্যাচের তিনটিতেই জিতে শীর্ষে থাকল ফ্রান্স।

৩ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় ইউক্রেন, যারা এই গ্রুপের অন্য ম্যাচে আইসল্যান্ডকে ৫-৩ গোলে হারিয়েছে। ফ্রান্স যদি আগামী সোমবার রাতে আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে জেতে এবং ইউক্রেন আজারবাইজানকে হারাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে দিদিয়ের দেশমের দল ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করবে।

সতীর্থদের সঙ্গে এমবাপ্পের গোল উদ্‌যাপন
এএফপি

ম্যাচ শেষে ফ্রান্স কোচ দেশম বলেছেন, ‘আমি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হব না। আমরা জিতেছি, তিনটি গোল করেছি, কিন্তু আরও গোল করতে পারতাম। তিন পয়েন্ট পেলেও যেভাবে চেয়েছিলাম, সেভাবে হয়নি।’

একই রাতে ‘এ’ গ্রুপে ম্যাচে লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে ৪-০ গোলে জিতেছে জার্মানি। জার্মানির হয়ে জোড়া গোল করেন জশুয়া কিমিখ। একটি করে গোল করেন ডেভিড রাউম ও সের্হে নাব্রি।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এটি জার্মানির তৃতীয় ম্যাচে দ্বিতীয় জয়। এর আগে প্রথম ম্যাচে স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলে হেরে শুরু করা জার্মানি ৩-১ গোলে জিতেছিল উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। ‘এ’ গ্রুপে ৩ ম্যাচে ২ জয় ও ১ হারে শীর্ষে থাকা জার্মানির পয়েন্ট ৬।

গোলের পর কিমিখদের উদ্‌যাপন
রয়টার্স

এরপরও অবশ্য স্বস্তিতে নেই জার্মানি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উত্তর আয়ারল্যান্ড ও স্লোভাকিয়ার পয়েন্টও ৬। গতকাল রাতে অন্য ম্যাচে স্লোভাকিয়াকে ২-০ গোলে হারায় উত্তর আয়ারল্যান্ড। এ জয়ে পয়েন্ট টেবিলের দুইয়ে উঠে এসেছে উত্তর আয়ারল্যান্ড।

ম্যাচ শেষে জার্মান কোচ ইউলিয়ান নাগেলসমান বলেন, ‘আমরা আরও এক বা দুটি গোল করতে পারতাম, তবে এ জয়টা প্রাপ্য ছিল। এটি এমন এক জয়, যা আমরা ভীষণভাবে চেয়েছিলাম এবং প্রয়োজন ছিল।’

