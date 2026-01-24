লিগে বছরের প্রথম জয়ে আর্সেনালের ওপর চাপ বাড়াল সিটি

লিগে বছরের প্রথম জয়ে আর্সেনালের ওপর চাপ বাড়াল সিটি
ম্যানচেস্টার সিটি ২ : ০ উলভস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা দুই ম্যাচে ড্র করে কিছুটা চাপে পড়েছিল শিরোপা দৌড়ে এগিয়ে থাকা আর্সেনাল। নিজেদের মাঠে উলভসকে ২-০ গোলে হারিয়ে সেই চাপ আজ আরও বাড়িয়ে দিল ম্যানচেস্টার সিটি। পেপ গার্দিওলার দল এক ম্যাচ বেশি খেললেও আর্সেনালের সঙ্গে তাদের পয়েন্টের ব্যবধান এখন চার। ২২ ম্যাচে আর্সেনালের পয়েন্ট ৫০, সিটির ২৩ ম্যাচে ৪৬।
আগামীকাল রাতে এমিরেটসে আর্সেনাল খেলবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে। গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে পয়েন্ট হারালে আর্সেনালের শিরোপা স্বপ্ন বড় ধাক্কাই খাবে। আজকের জয়টি সিটিকে বেশ স্বস্তিও এনে দিয়েছে। এই ম্যাচ দিয়ে ২০২৬ সালে লিগে প্রথম জয়ের দেখা পেল সিটি। এর আগে চার ম্যাচ খেলে ৩টি ড্র ও ১টিতে হেরেছিল ইতিহাদের ক্লাবটি।
নিজেদের মাঠে আজ ম্যাচজুড়ে দারুণ খেলা সিটি প্রতিপক্ষ উলভসকে খুব একটা সুযোগ দেয়নি। বল দখল, আক্রমণ আর সুযোগ তৈরিতে দাপট দেখিয়েছে স্বাগতিকেরাই। ম্যাচে ৬৬ শতাংশ বলের দখল রাখা সিটি ১১টি শট নিয়ে ৪টি লক্ষ্যে রেখেছে।
অন্য দিকে ৩৬ শতাংশ বলের দখল রাখা উলভস ৮টি শট নিয়ে একটিই শুধু লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে। সিটিকে ম্যাচের ৬ মিনিটেই এগিয়ে দেন ওমর মারমুশ। এটি ছিল সিটির জার্সিতে মারমুশের অষ্টম গোল। সিটির হয়ে মিসরীয় এই ফরোয়ার্ডের সবগুলো গোলই এসেছে ইতিহাদে।
মারমুশের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতেই রাখে সিটি। সেই ধারাতেই প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ব্যবধান ২-০ করে তারা। বক্সের ভেতর বল পেয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে গোল করেন জানুয়ারির দলবদলে যোগ দেওয়া অ্যান্টনি সেমেনিও।
সিটির জার্সিতে এটি সেমেনিওর চতুর্থ ম্যাচে তৃতীয় গোল। প্রথমার্ধে পাওয়া এই দুই গোলই মূলত সিটির জয়ের ভিত গড়ে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে আর কোনো গোল না পেলেও শেষ পর্যন্ত ২-০ ব্যবধানে জিতে মাঠ ছাড়ে তারা।