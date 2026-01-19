ম্যানচেস্টার সিটির প্রিমিয়ার লিগ জেতার আশা কি শেষ

ম্যানচেস্টার সিটির প্রিমিয়ার লিগ জেতার আশা কি শেষ
প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াইটা তো এমনিতেই যেন এক রোমাঞ্চকর থ্রিলার সিনেমা। গত শনিবার বড় দুই দলের ম্যাচের পর সেই রোমাঞ্চ যেন নতুন মোড় নিল। একই দিনে হোঁচট খেল শিরোপাপ্রত্যাশী দুই দল—আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটি।
দিনের শুরুতে ম্যানচেস্টার ডার্বিতে ইউনাইটেডের কাছে ২-০ গোলে হেরে বসে পেপ গার্দিওলার ম্যান সিটি। শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সামনে সুযোগ ছিল নটিংহাম ফরেস্টকে হারিয়ে সিটির সঙ্গে ব্যবধানটা ৯ পয়েন্টে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু সিটির সেই হারের সুযোগ কাজে লাগাতে পারল না গানাররা। ফরেস্টের মাঠে গোলশূন্য ড্র করে মাঠ ছাড়তে হয়েছে মিকেল আরতেতার দলকে।
প্রথমার্ধে গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি এক দারুণ সুযোগ হাতছাড়া না করলে গল্পটা অন্য রকম হতে পারত। দ্বিতীয়ার্ধে ডেকলান রাইস আর বুকায়ো সাকারা চেষ্টা কম করেননি, কিন্তু ফরেস্ট গোলরক্ষক ম্যাটস সেলস যেন চীনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অন্যদিকে গানার গোলরক্ষক দাভিদ রায়াকে খুব একটা কষ্ট করতে হয়নি, ফরেস্টের আক্রমণগুলো তাঁর গোলপোস্ট পর্যন্ত যায়নি খুব একটা।
এ ড্রয়ের পর আর্সেনালের পয়েন্ট ২২ ম্যাচে ৫০। সমান ম্যাচে সিটির পয়েন্ট ৪৩। গত রাতে এভারটনকে হারিয়ে থাকলে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে ২ নম্বরে চলে আসার কথা অ্যাস্টন ভিলার।
আর্সেনালের সামনে যা অপেক্ষা করছে
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির সূচি গানারদের জন্য বেশ কঠিন। এমিরেটসে ২৫ জানুয়ারি তাঁদের পরীক্ষা নেবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এরপর ৩১ জানুয়ারি লিডস ইউনাইটেডের মাঠে অতিথি হয়ে যাবে তারা। ফেব্রুয়ারি মাসে আছে সান্ডারল্যান্ড, ব্রেন্টফোর্ড আর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী টটেনহামের বিপক্ষে ম্যাচ। চ্যাম্পিয়নস লিগে ইন্টার মিলানের সঙ্গে লড়াইয়ের পাশাপাশি লিগের এই পাঁচ বাধা টপকানোই হবে আরতেতার মূল চ্যালেঞ্জ।
সিটির পুনরুত্থানের লড়াই
সিটির সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না। শিরোপার দৌড়ে টিকে থাকতে হলে জয়ের বিকল্প নেই তাদের। ২৪ জানুয়ারি টেবিলের তলানির দল উলভসের বিপক্ষে নামবে তারা। এরপর টটেনহাম সফর সেরে ৮ ফেব্রুয়ারি অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের মুখোমুখি হবেন গার্দিওলার শিষ্যরা। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে আছে ফুলহাম ও নিউক্যাসলের বিপক্ষে ঘরের মাঠের ম্যাচ।
শিরোপার লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়লেও দমে যাওয়ার পাত্র নন সিটি মিডফিল্ডার রদ্রি। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, হাল ছাড়ার প্রশ্নই আসে না, সিটি লড়াই করবে একদম শেষনিশ্বাস পর্যন্ত। তাঁর ভাষায়, ‘ফুটবল এমনই। কখনো আপনি হারবেন, তবে সেই অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়াই আসল কাজ।’
সিটির বর্তমান দলে প্রতিভার অভাব নেই, কিন্তু বড় ম্যাচে খেই হারিয়ে ফেলার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। রদ্রি অবশ্য এই তরুণদের আগলে রাখতেই পছন্দ করেন। তিনি বললেন, ‘ওরা দুর্দান্ত করছে। অবশ্যই কখনো কখনো অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকে। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব ওদের পাশে থাকা। কারণ, আগামী বছরগুলোতে ওরাই হবে দলের বড় শক্তি।’
দল গড়ার পথটা সহজ নয়, সেটিও মনে করিয়ে দিলেন রদ্রি। ‘এভাবেই দল তৈরি হয়। কখনো অপেক্ষা করতে হয়, বড় কিছু গড়তে সময় লাগে। এটাই আমাদের বাস্তবতা।’
সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোতে সিটি হারিয়েছে অনেক পয়েন্ট। তবু তারা এখনো দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে। রদ্রির দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিশ্রুতি, ‘আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব।’