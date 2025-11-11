ফুটবল

নিজের বিশ্বকাপ টিকিট কোনো মেয়েকে দিয়ে দেবেন মেক্সিকো প্রেসিডেন্ট

রয়টার্স
মেক্সিকো সিটি
মেক্সিকো প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউমরয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় হবে ২০২৬ বিশ্বকাপ। তবে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ হবে আগামী ১১ জুন মেক্সিকো সিটির আজতেকা স্টেডিয়ামে। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউম গতকাল সোমবার বলেছেন, তিনি এই উদ্বোধনী ম্যাচে উপস্থিত থাকবেন না। কারণটা শুনলে খুশি হতে পারেন যেকোনো ফুটবলপ্রেমীই।

ক্লদিয়া জানিয়েছেন, নিজের প্রিমিয়াম টিকিটটি তিনি কোনো বাচ্চা মেয়ে কিংবা নারী ফুটবলপ্রেমীকে দেবেন। এমন কেউ, যাঁর বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখার সামর্থ্য নেই।

সংবাদ সম্মেলনে মেক্সিকো প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের টিকিট আমি কোনো বাচ্চা মেয়ে বা নারীকে দেব, যে ফুটবল ভালোবাসে এবং ওখানে যাওয়ার সুযোগ নেই।’

২০২৬ বিশ্বকাপের উদ্ধোধনী ম্যাচে উপস্থিত থাকতে চান না মেক্সিকো প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউম
এএফপি

বিশ্বকাপের প্রস্তুতি দেখতে গত আগস্টে মেক্সিকোতে গিয়েছিলেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ক্লদিয়া শেনবাউম তখন জানিয়েছিলেন, বিশ্বকাপের টিকিট তিনি ব্যবহার করবেন না। এখন তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, উদ্বোধনী ম্যাচে নিজের ০০০০১ নম্বর টিকিটটি কাউকে উপহার দেবেন। ক্লদিয়া শেনবাউম আরও বলেন, ‘আমরা কীভাবে বেছে নেব, সেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। তবে ০০০০১ নম্বর টিকিটটি আমি কোনো মেয়েকে দিয়ে দেব, যে ফুটবল নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারে।’

আরও পড়ুন

তুরস্কে জুয়ায় জড়িয়ে রেফারি ও ক্লাব মালিক আটক, নিষিদ্ধ ১,০২৪ ফুটবলার

মেক্সিকো প্রেসিডেন্ট স্মরণ করেন, মেক্সিকো সিটিতে ১৯৭০ ও ১৯৮৬ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতিহাসের প্রথম ভেন্যু হিসেবে আজতেকা স্টেডিয়াম এবার তিনটি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ আয়োজন করবে।

সংবাদ সম্মেলনে মেক্সিকো প্রেসিডেন্ট দেশটির আরও দুটি সহ-আয়োজক ভেন্যু-শহর গুয়াদালাজারা ও মন্তেরের পরিকল্পনা ও অবকাঠামোগত বিনিয়োগের বিষয়টি তুলে ধরেন। তবে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে তহবিলের পরিমাণ তিনি স্পষ্ট করেননি।

আরও পড়ুন

ফুটবল কোচের চাকরি: কেন কেউ চায়, কেন কেউ ফেরায়

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও পড়ুন