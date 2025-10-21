ফুটবল

রোনালদোকে ছাড়াই ভারতে গেছে আল নাসর

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে ছাড়াই ভারত গেছে আল নাসররোনালদোর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডল

এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলতে ভারতে পৌঁছেছে আল নাসর। আগামীকাল সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে মারগাওয়ের পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে গ্রুপপর্বের ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ এএফসি গোয়া। গত আগস্টে টুর্নামেন্টের ড্র হওয়ার পর থেকেই ম্যাচটি আলোচনায় ছিল।

তবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু আসলে আল নাসর বনাম গোয়া নয়, ছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ধারণা করা হচ্ছিল, রোনালদোও ভারতে যাবেন দলে সঙ্গে। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই উন্মাদনায় মেতেছিলেন ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরা। অনেকেই আগেভাগে টিকিট কেটে রেখেছিলেন, শুধু একবার রোনালদোকে দেখবেন বলে।

কিন্তু যত দিন গড়িয়েছে, বেড়েছে অনিশ্চয়তা। এক সময় শোনা গেল, রোনালদো হয়তো বিশ্রামে থাকবেন। শেষ পর্যন্ত সেটিই সত্যি হলো—রোনালদোকে ছাড়াই এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলতে ভারত গেছে আল নাসর।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, রোনালদোর সঙ্গে আল নাসরের চুক্তিতে এমন একটি ধারা আছে, যাতে তিনি সৌদি আরবের বাইরে কোন ম্যাচে খেলবেন, তা নিজেই ঠিক করতে পারেন। হয়তো সেই সুযোগই কাজে লাগিয়েছেন তিনি। ভারত সফরের বদলে বেছে নিয়েছেন বিশ্রাম।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, এফসি গোয়া রোনালদোকে ভারতে আনার ব্যাপারে একাধিকবার অনুরোধ জানিয়েছিল আল নাসরকে। শেষ পর্যন্ত সে অনুরোধ রাখা হয়নি।

রোনালদোর অনুপস্থিতির কারণও খুব অজানা নয়। আগামী বছরের বিশ্বকাপের প্রস্তুতি এবং নিজের শরীরের ওপর বাড়তি চাপ কমাতেই এখন ম্যাচ বেছে বেছে খেলছেন তিনি। এর আগেও গ্রুপপর্বে ইরাকের আল-জাওরা ও মালদ্বীপের এফসি ইস্তিকলোলের বিপক্ষে খেলেননি পর্তুগিজ কিংবদন্তি, তবে দুই ম্যাচেই জয় পেয়েছে আল নাসর। গোয়ার বিপক্ষেও সেই জয়ের ধারা ধরে রাখতে চায় তারা।

