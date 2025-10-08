ফুটবল

আলবার অবসর ঘোষণায় মেসির আর্তনাদ—‘পেছন থেকে আমাকে পাসগুলো এখন কে দেবে’

কদিন আগে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) চলতি মৌসুম শেষে ফুটবলকে বিদায় জানানোর কথা জানান ইন্টার মায়ামির স্প্যানিশ কিংবদন্তি সের্হিও বুসকেতস। এবার তাঁর পথ ধরে ফুটবল থেকে বিদায়ের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন আরেক স্প্যানিশ তারকা জর্দি আলবাও। গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক ভিডিও বার্তায় এমএলএসে চলতি মৌসুম শেষে পেশাদার ফুটবল থেকে অবসরের সিদ্ধান্তের কথা জানান আলবা।

নিজের ইনস্টাগ্রামে এক ভিডিও বার্তায় আলবা বলেন, ‘সত্যিই আমার জীবনের একটি অর্থবহ অধ্যায় এখন শেষ করার সময় এসেছে। এই মৌসুম শেষে পেশাদার ফুটবল ক্যারিয়ার শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।’

২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানো আলবা ভিডিও বার্তায় যোগ করেন, ‘আমি অনুভব করছি এটি নতুন ব্যক্তিগত অধ্যায় শুরু করার এবং পেশাদার ফুটবলে এত বছর পর পরিবার নিয়ে সময় কাটানোর জন্য সঠিক মুহূর্ত। আমি ইন্টার মিয়ামিতে নিজের সময় নিয়ে খুবই খুশি। সমর্থকদের সহায়তার জন্য এবং দলের সাফল্যের অংশ হতে পারার জন্য সত্যিই কৃতজ্ঞ। এখন আমার লক্ষ্য হলো মৌসুমটি যতটা সম্ভব ভালোভাবে শেষ করা এবং প্লে–অফে আমার সবকিছু উজাড় করে দেওয়া।’

আলবা এই সিদ্ধান্ত জানানোর পর তাঁর উদ্দেশে আবেগপ্রবণ মন্তব্য করেছেন লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ, নেইমারসহ অনেকেই। মেসির সঙ্গে আলবা বার্সেলোনায় লম্বা সময় খেলেছেন। বার্সায় থাকাকালে সময়ে তাঁরা একসঙ্গে পাঁচটি লা লিগা, একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ ও পাঁচটি কোপা দেল রে শিরোপা জেতেন। এরপর ২০২৩ সাল থেকে ইন্টার মায়ামিতেও জুটি বেঁধে খেলছেন তারা।

মেসি–আলবা যখন বার্সেলোনায় সতীর্থ ছিলেন
এক্স

ইন্টার মায়ামিতেও দুজনে জেতেন ২০২৩ সালের লিগস কাপ এবং ২০২৪ সালের সাপোর্টার্স শিল্ড। পাশাপাশি দলকে এক মৌসুমে সর্বাধিক পয়েন্ট অর্জনের রেকর্ড গড়তেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন দুজন। আক্রমণভাগে তাঁদের বোঝাপড়া দলের সাফল্যে বড় ভূমিকা রাখে। সর্বশেষ ৪ অক্টোবর নিউ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪-১ গোলে জয়ের ম্যাচে মেসির পাসেই গোল করেছিলেন আলবা।

আলবার ভিডিও বার্তার মন্তব্যে নিজের প্রতিক্রিয়ায় মেসি লেখেন, ‘ধন্যবাদ, জর্দি। তোমাকে খুব মিস করব। এত বছর একসঙ্গে খেলার পর এখন বাঁ দিকে তাকিয়ে তোমাকে না দেখাটা খুব অদ্ভুত লাগবে। এত বছর ধরে কতশত গোলে তুমি আমাকে সহায়তা করেছে, তা বিশ্বাসই হয় না! এখন পেছন থেকে কে দেবে এমন পাস?’

সব মিলিয়ে ক্যারিয়ারে মেসিকে ৩৩টি গোলে সহায়তা করেছেন আলবা। মেসিকে এর চেয়ে বেশি গোলে সহায়তা করেছেন শুধু তিনজন—লুইস সুয়ারেজ (৬০), দানি আলভেস (৪২) ও আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা (৩৭)।

৩৬ বছর বয়সী আলবার অবসরের ঘোষণার ভিডিও বার্তায় মন্তব্যে তাঁর মায়ামি সতীর্থ ও উরুগুয়ে কিংবদন্তি লুইস সুয়ারেজ লেখেন, ‘ভাই, কী বলব! তুমি দারুণ। বাকি সময়টা উপভোগ করো।’ নেইমার মন্তব্য করেন, ‘তুমি অসাধারণ, ভাই। আলিঙ্গন রইল।’

