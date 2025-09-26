ফুটবল

২০ বছরের ক্যারিয়ারের ইতি টানার ঘোষণা দিলেন বার্সেলোনা কিংবদন্তি বুসকেতস

খেলা ডেস্ক
মৌসুম শেষে ফুটবলকে বিদায় জানাবেন বুসকেতসইন্টার মায়ামির এক্স পেইজ থেকে

প্রায় তিন বছর আগে আন্তজার্তিক ফুটবলকে বিদায় জানালেও ক্লাব ফুটবলে খেলে যাচ্ছিলেন সের্হিও বুসকেতস। ইন্টার মায়ামিতে লিওনেল মেসির সঙ্গে জুটি বেঁধে ছিলেন আলোচনায়ও। তবে ফুটবলে পথচলাটা আর দীর্ঘায়িত করতে চান না ৩৭ বছর বয়সী ডিফেন্সিভ এই মিডফিল্ডার।

এবার বিদায় নেওয়ার ঘোষণা দিলেন স্প্যানিশ কিংবদন্তি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও বার্তায় এমএলএসের বর্তমান মৌসুম শেষে ফুটবলকে বিদায় জানানোর কথা নিশ্চিত করেছেন বুসকেতস।

বিদায় নেওয়ার ঘোষণায় বুসকেতস বলেছেন, ‘আমার পেশাদার ফুটবল ক্যারিয়ার শেষ করার সময় এসেছে। প্রায় ২০ বছর ধরে সেই অসাধারণ গল্পটি আমি উপভোগ করেছি, যা আমি সব সময় স্বপ্নে দেখেছি।’ বুসকেটস যোগ করেন, ‘সামনের কয়েক মাস হবে মাঠে আমার শেষ কিছু মাস। আমি অত্যন্ত আনন্দ, গর্ব, পরিপূর্ণতা এবং সবকিছুর ওপর কৃতজ্ঞতার বোধ নিয়ে অবসরে যাচ্ছি।’

আরও পড়ুন

জয় দিয়েই বুসকেতস–আলবাকে বিদায় জানাল ক্যাম্প ন্যু

শৈশবে স্থানীয় একাধিক ক্লাবের হয়ে খেলার পর ২০০৫ সালে বুসকেতস যোগ দেন ‘লা মাসিয়া’য়। সেখান থেকে বার্সেলোনার ‘বি’ দলে আসেন ২০০৭ সালে। বার্সার মূল দলের হয়ে বুসকেতসের অভিষেক হয় ২০০৮ সালে। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

বার্সেলোনায় লিওনেল মেসি, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা এবং জাভি হার্নান্দেজদের সঙ্গে ঐতিহাসিক এক যাত্রার সারথি হন তিনি। বার্সার হয়ে ৯টি লা লিগা, ৩টি চ্যাম্পিয়নস লিগ, ৭টি কোপা দেল রে, ৭টি স্প্যানিশ সুপার কাপ, ৩টি ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ এবং ৩টি উয়েফা সুপার কাপ জিতেছেন।

বিদায়ী বার্তায় বার্সার কথা আলাদাভাবেই বলেছেন বুসকেতস, ‘ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনাকে ধন্যবাদ, এটি আমার সারা জীবনের ক্লাব। সেখানে আমি শৈশবের স্বপ্নগুলো পূরণ করেছি, শতাধিক ম্যাচে প্রিয় জার্সি পরেছি, বহু শিরোপা উদ্‌যাপন করেছি এবং ক্যাম্প ন্যুতে অমলিন মুহূর্তগুলো উপভোগ করেছি।’ ভিডিওর ক্যাপশনে বুসকেতস লিখেছেন, ‘সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং ফুটবলকেও সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ।’

মেসি ও বুসকেতস
এএফপি

শুধু ক্লাবে নয়, জাতীয় দলের হয়েও ঈর্ষণীয় সাফল্য পেয়েছেন বুসকেতস। ২০১০ সালে জাতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপ ও ২০১২ সালে জেতেন ইউরোর শিরোপা। আর এই সময়ে নিজেকে সর্বকালের সেরা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারদের একজন হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করেন।

আরও পড়ুন

মেসিকে নিয়ে বার্সার মতোই মায়ামিকে সাফল্য দিতে চান বুসকেতস

বার্সায় অনবদ্য সময় পার করার পর ২০২৩ সালের জুনে বুসকেতস যোগ দেন ইন্টার মায়ামিতে। যেখানে মেসির সঙ্গে খেলে এখন পর্যন্ত দুটি শিরোপা জিতেছেন। ২০২৩ সালে লিগস কাপ জেতার পর ২০২৪ সালে জিতেছেন এমএলএসের সাপোর্টাস শিল্ডও। এখন মৌসুম শেষে বিদায়ের আগে বুসকেতসের ক্যাবিনেটে নতুন কোনো ট্রফি যোগ হয় কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও পড়ুন