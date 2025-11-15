অভিষেকে মাঠে নামলেন মেসির বদলি হয়ে, করলেন বিশেষ আবদারও

অভিষেকে মাঠে নামলেন মেসির বদলি হয়ে, করলেন বিশেষ আবদারও
অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে গতকাল শুক্রবার রাতে আর্জেন্টিনার হয়ে অভিষেক হয়েছে তরুণ হোয়াকিন পানিচেলির। লুয়ান্ডায় ম্যাচের ৮৬ মিনিটে লিওনেল মেসির বদলি হিসেবে মাঠে নামেন এই ফরোয়ার্ড। মেসির একজন ‘ফ্যান বয়’ হিসেবে তাঁর বদলি নেমে খেলতে পেরে দারুণ রোমাঞ্চিত ২৩ বছর বয়সী এই ফুটবলার। এমনকি মেসির কাছে ছবি তোলার আবদারও করেছেন তিনি।
রিভার প্লেটে খেলা ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার এই ফরোয়ার্ড বলেছেন, এটা তাঁর জন্য স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো ব্যাপার। যদিও মাঠে নেমে মাত্র ৪ মিনিট খেলা এই ফুটবলার একটি শট নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।
তবে এটুকুতেও অনেক উচ্ছ্বসিত পানিচেলি। ম্যাচের পর টিওআইসি স্পোর্টসকে পানিচেলি বলেছেন, ‘এটা স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো। আজ কিছু সময় খেলতে পেরেছি। এখানে এসে খেলার সুযোগ পাওয়াটা দারুণ আনন্দের।’
এরপর নিজের খেলার ধরণ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ‘আমি নিজেকে মূলত একজন সেন্টার ফরোয়ার্ড মনে করি। আমার মনে হয় আমার সেই গুণাগুণ আছে এবং আমি এটি ভালোভাবে সামলাতে পারি। আমি কঠোর পরিশ্রমী; লড়াই করা এবং ট্যাকল দিতেও আমি পছন্দ করি।’
এ সময় স্বাভাবিকভাবেই পানিচেলি কথা বলেছেন তাঁর আদর্শ মেসিকে নিয়ে। মেসির সামনে যতটা সম্ভব পেশাদার থাকার চেষ্টা করলেও একটি আবদার না করে পারেননি, ‘আমি তাঁকে ছোটবেলা থেকে দেখে বড় হয়েছি। এখানে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করা, মেসিসহ অন্য তারকাদের সামনাসামনি দেখা ছিল অসাধারণ এক ব্যাপার। তবে শেষ পর্যন্ত এটা একটা ফুটবল দল, তাই আমিও চেষ্টা করেছি প্রস্তুত থাকতে এবং সর্বোচ্চটা দিতে। আর তাকে একটি ছবিও তুলতে বলেছিলাম। তার সঙ্গে এই মুহূর্তগুলো ভাগাভাগি করতে পারা সত্যিই আনন্দের ছিল।’
ফরাসি ক্লাব রেসিং স্ত্রাসবুর্গে খেলা পানিচেলি এখন দারুণ ছন্দে আছেন। লিগে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলদাতাও তিনি। ৯ ম্যাচে তাঁর গোল ১২টি। এর মধ্যে ইউরোপা কনফারেন্স লিগের অভিষেকে গোল করেও আলোচনায় এসেছেন পানিচেলি।