সালাহকে ছাড়াই কি লিভারপুল বেশি ভালো, পরিসংখ্যান কী বলছে

সালাহকে ছাড়াই কি লিভারপুল বেশি ভালো, পরিসংখ্যান কী বলছে
এফএ কাপের তৃতীয় রাউন্ডে আজ বার্নসলির মুখোমুখি হবে লিভারপুল। আর্নে স্লটের দল যদি এই ম্যাচে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারে, তবে টানা ১১ ম্যাচ অপরাজিত থেকে যাবে প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নরা। সপ্তাহের মাঝে আর্সেনালের মাঠে গোলশূন্য ড্র করে অলরেডরা বুঝিয়ে দিয়েছে, গত নভেম্বরের সেই বাজে সময় তারা পেছনে ফেলে এসেছে। এ যেন সেই চেনা লিভারপুল!
তবে এই ‘ইন-ফর্ম’ লিভারপুলে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন কী? গ্রীষ্মের দলবদলে আসা নতুন মুখদের কথা বাদ দিলে চোখে পড়ার মতো বদল একটাই—দলে মোহাম্মদ সালাহ নেই! ডিসেম্বরের শেষ থেকে আফ্রিকান কাপ অব নেশনস নিয়ে ব্যস্ত মিসরীয় এই ফরোয়ার্ড।
এর আগে থেকেই ফর্মহীনতার কারণে বেঞ্চে কাটানো সময় তো আছেই। সব মিলিয়ে ২০২৫ সালের শেষটা লিভারপুল করেছে তাদের সবচেয়ে বড় তারকাকে ছাড়াই। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, সালাহ স্পটলাইটের বাইরে যাওয়ার পর থেকেই লিভারপুল যেন আরও ধারাল ফুটবল খেলছে!
পরিসংখ্যানও কিন্তু এর পক্ষেই বলছে। চলতি মৌসুমে সালাহকে ছাড়া প্রিমিয়ার লিগে সাতটি ম্যাচ খেলেছে লিভারপুল, যার একটিতেও হারেনি তারা। হ্যাঁ, ফুলহাম বা লিডসের বিপক্ষে পয়েন্ট হারানোটা কিছুটা হতাশার ছিল সত্যি, তবে সালাহহীন লিভারপুল টটেনহাম, ওয়েস্ট হাম বা উলভসের মতো দলকে অনায়াসেই হারিয়েছে।
এমনকি আর্সেনালের মাঠ থেকে পয়েন্ট ছিনিয়ে আনাটাও ছিল অনেকটা প্রত্যাশার বাইরে। উল্টো দিকে সালাহ যখন দলে ছিলেন, তখন খেলা ১৪ ম্যাচের ৬টিতেই হেরেছে লিভারপুল।
লিভারপুলের এই ‘সালাহবিহীন’ ফর্মটাকে যদি সংখ্যায় আরও মাপা যায়, তবে দেখা যাচ্ছে, সালাহ না থাকায় লিভারপুল গোল খাচ্ছে কম, গোল দিচ্ছে কিছুটা বেশি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সালাহ ছাড়া লিভারপুলের প্রতি ম্যাচে পয়েন্ট পাওয়ার হার বেড়েছে ১৮ শতাংশ!
লিগ টেবিলের দিকে তাকালে পরিবর্তনটা আরও স্পষ্ট হয়। লিগের প্রথম ১২ ম্যাচে সালাহ প্রতি মিনিট খেলেছিলেন, তখন লিভারপুলের অবস্থান ছিল টেবিলের ১২ নম্বরে। আর সালাহকে ছাড়া শেষ ৯ ম্যাচের মাত্র দুটিতে তাঁকে মাঠে নামিয়েই লিভারপুল এখন তরতর করে উঠে এসেছে ৪ নম্বরে।
সালাহ না থাকাই কি লিভারপুলের এই বদলে যাওয়ার আসল কারণ? এই বিতর্ক চলতেই পারে। কিন্তু আর্নে স্লটের ‘উইনিং ফর্মুলা’ এখন সালাহ ছাড়াই দারুণ কাজ করছে। সালাহ যখন আন্তর্জাতিক বিরতি শেষে ফিরবেন, তখন স্লট নতুন কোনো ছক কষবেন কি না—সেটাই এখন দেখার বিষয়।