ফুটবল

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ

আবার আসছে পাকিস্তানি ফুটবলার

ক্রীড়া প্রতিবেদক
বাংলাদেশ ফুটবল লিগে এবার আসছেন পাকিস্তানি ফুটবলাররাওপ্রথম আলো

সত্তর দশকের পর দীর্ঘ বিরতি ভেঙে চলতি মৌসুমের বাংলাদেশ লিগের মধ্যবর্তী দলবদলে সার্ক কোটার সুযোগ নিয়ে আবারও আসছেন পাকিস্তানের ফুটবলাররা। লিগের প্রথম পর্বে নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কাসহ সার্কের ১২ জন খেলোয়াড় বিভিন্ন ক্লাবে নাম লেখালেও পাকিস্তানের কেউ ছিলেন না। দ্বিতীয় পর্বের জন্য নবাগত পিডব্লিউডি দুজন পাকিস্তানি ফুটবলার নিশ্চিত করেছে। ব্রাদার্স আর পুলিশ এফসিও পাকিস্তানি ফুটবলার আনতে চেষ্টা করছে। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের পাকিস্তানের ফুটবলার আনার সম্ভাবনা কমই।

মোহামেডানের সাবেক ফুটবলার ও কোচ গোলাম সারোয়ার টিপু স্মৃতি হাতড়ে বলেন, ‘১৯৭৭ সালে ঢাকা মোহামেডানে খেলে গেছেন পাকিস্তানের ফুটবলার কালা গফুর, ফজল ও আশিক। গফুরই শুধু পুরো মৌসুম খেলেন। এরপর সাদা–কালোয় আসেন আমির বক্স। তবে আশির দশক থেকে বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলে পাকিস্তানের কেউ আসেননি।’

পিডব্লিউডি স্থানীয় কোটায় পাকিস্তান পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-২৩ দলে খেলা ২১ বছর বয়সী গোলকিপার উসমান আলী ও পাকিস্তান জাতীয় দলের জার্সিতে ২১টি ম্যাচ খেলা ২৯ বছর বয়সী মিডফিল্ডার আলী উজাইর মাহমুদকে চুক্তিবদ্ধ করেছে। উসমান পাকিস্তানের ঘরোয়া লিগে সর্বশেষ খেলেছেন রাওয়ালপিন্ডির খান রিসার্চ ল্যাবরেটরিজের জার্সিতে। আলী উজাইর গত বছর পাকিস্তানের ক্লাব থেকে ধারে খেলতে যান মালদ্বীপের ক্লাব হোয়ানদেধু এফসিতে।

পিডব্লিউডি দুজন পাকিস্তানি খেলোয়াড়কে দলে নিয়েছে
ছবি: বাফুফে

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পিডব্লিউডির এক কর্মকর্তা গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা প্রথমে নেপালি খেলোয়াড় খুঁজছিলাম, কিন্তু সেখানে লিগ শুরু হওয়ায় কম পারিশ্রমিকে ও কার্যকর খেলোয়াড় আনতে পাকিস্তানের দিকে হাত বাড়াই। পাকিস্তানের দুজনের সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে।’

লিগের প্রথম পর্ব চার নেপালি খেলোয়াড় নিয়ে শুরু করেছিল ব্রাদার্স। মধ্যবর্তী দলবদলের সময় নেপালিরা নিজ দেশের লিগে খেলতে চলে গেলেও বাংলাদেশ ফুটবল লিগ পিছিয়ে যাওয়ায় তাঁদের দুজন অঞ্জন বিস্তা ও সুনীল শ্রেষ্ঠা আবার ব্রাদার্সে ফিরতে চান। শোনা যাচ্ছিল, পাকিস্তানের তিন ফুটবলার মোহাম্মদ ওমর হায়াত, আবদুল্লাহ শাহ ও শায়াক দোস্তের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে ব্রাদার্স। তবে নেপালিদের নিলে পাকিস্তানের ফুটবলার আনার সম্ভাবনা কম বলে জানিয়েছেন ক্লাবটির ম্যানেজার আমের খান। পুলিশ এফসি এরই মধ্যে ভুটান জাতীয় দলের লেফটব্যাক শেরুপ দর্জিকে চূড়ান্ত করেছে।

লিগের প্রথম পর্ব চার নেপালি খেলোয়াড় নিয়ে শুরু করেছিল ব্রাদার্স।
প্রথম আলো

ব্রাদার্সের সঙ্গে কথা বলা ভুটান জাতীয় দলের তারকা ও দেশটির সর্বশেষ লিগের সেরা খেলোয়াড় থিম্পু এফসি সিটির উইঙ্গার দাওয়া শেরিংকে নিজেদের তাঁবুতে ভিড়িয়েছে প্রথম পর্বে চমক দেখানো ফর্টিস এফসি। রহমতগঞ্জ একজন বিদেশি খেলোয়াড় বদল করেছে। এক আফ্রিকানের জায়গায় নিচ্ছে নতুন একজন আফ্রিকান। আরামবাগ তাদের নাইজেরিয়ার স্ট্রাইকার ইয়াহিয়াকে বদলে ঘানার একজন স্ট্রাইকারের নাম জমা দিয়েছে বাফুফের কাছে।

ছোট ও মাঝারি ক্লাবগুলো নতুন বিদেশির দিকে হাত বাড়ালেও মধ্যবর্তী দলবদলে তিন বড় ক্লাব বসুন্ধরা কিংস, আবাহনী লিমিটেড ও মোহামেডান স্পোর্টিংকে নতুন খেলোয়াড় নিবন্ধনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ফিফা। বিদেশি খেলোয়াড়-কোচের বকেয়া পাওনা পরিশোধ না করায় ক্লাবগুলোর এই শাস্তি, দেশের ফুটবলে যা নজিরবিহীন ঘটনা। বকেয়া শোধ করলে নতুন বিদেশি নিতে পারবে ক্লাব তিনটি।

এদিকে মধ্যবর্তী দলবদলের সময় (৩১ জানুয়ারি) প্রায় শেষ হতে চললেও দ্বিতীয় পর্ব কবে শুরু হবে, তা এখনো নিশ্চিত নয়। দ্বিতীয় পর্বের প্রথম রাউন্ডের সূচি দিলেও ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচনের কারণে পরে তা প্রত্যাহার করেছে বাফুফে। এরপর মোহামেডান, ব্রাদার্সসহ কয়েকটি ক্লাব অনুশীলন বন্ধ করে দিয়েছে।

