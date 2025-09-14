রেফারিং নিয়ে ক্ষুব্ধ রিয়াল ফিফার কাছে নালিশ দেবে

রেফারিং নিয়ে ক্ষুব্ধ রিয়াল ফিফার কাছে নালিশ দেবে
ম্যাচের বেশির ভাগ সময় একজন খেলোয়াড় কম নিয়ে খেলেও গতকাল রাতে সোসিয়েদাদকে তাদেরই মাঠে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। এমন এক জয়ের পরও প্রবল অসন্তোষে ফুঁসছে রিয়াল। ক্লাবটি অসন্তুষ্ট তাদের ডিফেন্ডার ডিন হাউসেনের লাল কার্ড নিয়ে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের খবর, চলতি মৌসুম ও গত মৌসুমে রেফারিদের বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করছে মাদ্রিদ। সেই নথি তারা বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার কাছে পাঠাবে।
লা লিগায় টানা চতুর্থ জয় পাওয়া রিয়াল সোসিয়েদাদকে হারিয়েছে ২-১ গোলে। ম্যাচের ৩২ মিনিটে সোসিয়েদাদ অধিনায়ক মিকেল ওইয়ারসাবালের সঙ্গে বল দখলের লড়াইয়ে থাকা অবস্থায় ধাক্কা লাগে হাউসেনের। বল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে ছিল না ওইয়ারসাবালের, তবে তিনি মাটিতে পড়ে যান। স্পষ্ট গোল করার সুযোগ নষ্ট করার অপরাধে রেফারি হেসুস হিল মানজানো সরাসরি লাল কার্ড দেখান হাউসেনকে।
এ সিদ্ধান্তে ক্ষিপ্ত হয়ে তখনই প্রতিবাদ জানিয়ে হলুদ কার্ড দেখেন রিয়াল মাদ্রিদ কোচ জাবি আলোনসো। ম্যাচ শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর রেফারিকে উদ্দেশ করে বলা কথার ভিডিও। যেখানে আলোনসোকে বলতে শোনা যায়, ‘হেসুস, আমি খারাপভাবে ভাবতে চাই না, কিন্তু আপনি আমাকে বাধ্য করছেন। দেখেননি মিলিতাও পাশে ছিল? সে তো পাঁচ মিটার দূরে! এটা অবশ্যই সিটিএ (টেকনিক্যাল কমিটি) পর্যন্ত যাবে, ভিডিও রিভিউতে যাবে।’
ম্যাচ-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে আলোনসো আবারও কথা বলেন হাউসেনের লাল কার্ড নিয়ে, ‘আমার মতে ওটা হলুদ কার্ড। মিলিতাও খুব কাছেই ছিল, বল নিয়ন্ত্রণে ছিল না, তখনো ৪০ মিটার পথ পাড়ি দিতে হতো। রেফারির ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু রিপ্লে দেখেও আমার মত পাল্টায়নি। ভিএআরকেও অন্য ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত ছিল।’
ম্যাচ শেষে রিয়াল মাদ্রিদ টিভি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়, লিগের প্রথম চার ম্যাচের পাশাপাশি গত মৌসুমের রেফারিং বিতর্কগুলো নিয়েও একটি প্রতিবেদন তৈরি করছে ক্লাব, ‘রিয়াল মাদ্রিদ একটি প্রতিবেদন তৈরি করছে, যাতে এই মৌসুমের প্রথম চার রাউন্ড ও গত মৌসুমে রিয়ালের বিপক্ষে দেওয়া সব বিতর্কিত সিদ্ধান্ত থাকবে। সেই নথি ফিফার কাছে জমা দেওয়া হবে, যেন তারা স্প্যানিশ ফুটবলের রেফারিং পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পায়।’