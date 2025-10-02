শেষ মুহূর্তের গোলে এবারও বার্সা–জয় চ্যাম্পিয়ন পিএসজির

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
শেষ মুহূর্তের গোলে এবারও বার্সা–জয় চ্যাম্পিয়ন পিএসজির
বার্সেলোনা ১: ২ পিএসজি
দেড় বছর আগের স্মৃতিও ফিরে এলো এস্তাদি অলিম্পিক লুইস কোম্পানিসে। ২০২৪ সালের ১৬ এপ্রিল বার্সেলোনার অস্থায়ী ডেরায় বার্সাকে বিধ্বস্ত করে ৪–১ গোলে জিতেছিল পিএসজি। প্যারিস থেকে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগটা ৩–২ গোলে জিতে এসেও তাই বিদায়ঘণ্টা বেজেছিল বার্সার।
এরপর বদলে গেছে কতকিছু। চ্যাম্পিয়নস লিগ এখন ৩৬ দলের। বদলে গেছে কাঠামোও। কিন্তু দেড় বছর পর আবার যখন সেই বার্সেলোনা ও পিএসজি মুখোমুখি এস্তাদি অলিম্পিক লুইস কোম্পানিসে, জিতল সেই পিএসজিই। লিগ পর্বের ম্যাচটি অতিথিরা জিতেছে ২–১ গোলে।
১৯ মিনিটে ফেরান তোরেসের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বার্সাই। ৩৮ মিনিটে মায়ুলুর গোলে সমতায় ফেরায় পিএসজি। ৯০তম মিনিটে প্যারিসের দলটিকে জয় এনে দেন বদলি খেলোয়াড় গনসালো রামোস।
বিস্তারিত আসছে…