৩ ঘণ্টা আগে শুরু হবে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল

৩ ঘণ্টা আগে শুরু হবে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল
বাংলাদেশের অনেক ফুটবলপ্রেমী কর্মব্যস্ততার ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই টিভির সামনে বসে পড়েন। রাত জেগে চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল দেখেন। তবে এবার সেই ঝামেলা থাকছে না।
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালকে ক্লাব ফুটবল মৌসুমের সবচেয়ে বড় ম্যাচ মনে করা হয়। ফুটবলপ্রেমীরা এই ম্যাচ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকেন।
বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী ম্যাচটা গভীর রাতে শুরু ও কখনো কখনো ভোররাতে শেষ হলেও এ দেশের ফুটবলভক্তরা সারা রাত জেগে থাকতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। অনেকে কর্মব্যস্ততার ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই টিভির সামনে বসে পড়েন।
তবে এবার সেই ঝামেলা থাকছে না। আজ বৃহস্পতিবার এক ঘোষণায় উয়েফা জানিয়েছে, ২০২৫-২৬ মৌসুমে ফাইনাল শুরুর সময় তিন ঘণ্টা এগিয়ে আনা হয়েছে। এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল হবে ২০২৬ সালের ৩০ মে, শনিবার। ভেন্যু হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টের পুসকাস অ্যারেনা। ৬৭ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার এই স্টেডিয়ামে স্থানীয় সময় রাত ৯টার পরিবর্তে সন্ধ্যা ৬টায় ফাইনাল শুরু হবে।
যার অর্থ, বাংলাদেশ সময় রাত ১টার পরিবর্তে রাত ১০টায় রেফারি ফাইনাল শুরুর বাঁশি বাজাবেন। ফলে নির্ধারিত ৯০ মিনিট অমীমাংসিত থাকার পর ফাইনাল অতিরিক্ত সময়ে, এমনকি টাইব্রেকারে গড়ালেও বাংলাদেশে রাত গভীর হওয়ার আগেই ইউরোপের নতুন চ্যাম্পিয়নকে ট্রফি হাতে উল্লাস করতে দেখা যাবে।
এ ব্যাপারে ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপের নির্বাহী পরিচালক রোনান এভাইন বলেছেন, আগেভাগে ফাইনাল শুরু হলে দিনভিত্তিক ভ্রমণ সহজ হবে, যাতায়াতের চাপ কমবে এবং সমর্থকেরা গভীর রাতের ঝামেলা ছাড়াই পুরো খেলা দেখার অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারবেন।
২০১০ সাল থেকে শনিবার রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল আয়োজন করে আসছে উয়েফা। তবে ইউরোপা লিগ ও কনফারেন্স লিগের ফাইনাল হয় সপ্তাহের মাঝামাঝি দিনে।
২০২৫-২৬ মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল শুরুর সময় এগিয়ে আনা প্রসঙ্গে উয়েফার সভাপতি আলেক্সান্দার সেফেরিন বলেছেন, মধ্যসপ্তাহে রাত ৯টা মানানসই সময় হলেও শনিবার একই সময়ে ফাইনাল শুরু হওয়া মানে অতিরিক্ত সময় বা পেনাল্টি শুটআউট হলেও খেলা তুলনামূলক আগে শেষ হবে।
গত মৌসুমের ফাইনাল হয়েছিল জার্মানির মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায়। ইন্টার মিলানকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পিএসজি।