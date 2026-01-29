ফুটবল

চ্যাম্পিয়নস লিগ

আর্সেনালের সমর্থকেরা কি গায়ে চিমটি কাটছেন

খেলা ডেস্ক
কাইরাত ডিফেন্ডারকে টপকে আর্সেনালের ভিক্টর ইয়োকেরেসের উড়ন্ত এ ছবিটি প্রতীকী। চ্যাম্পিয়নস লিগে আর্সেনালও এমন উড়ছেএএফপি

আর্সেনাল সমর্থকেরা গায়ে চিমটি কেটে দেখতে পারেন, স্বপ্ন নাকি সত্যি! ব্যথা পেলে সত্যি, আর ব্যথা না পেলে ঘুম থেকে ওঠার দরকার নেই। অবশ্য ব্যথা লাগাই স্বাভাবিক। কারণ, আর্সেনাল ইদানীং যা করছে, সেসব দিনের আলোর মতোই সত্য।

ইদানীং—বললেও অবশ্য ভুল হয়। ২৩ ম্যাচ পরও যে দল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থাকে তাদের ছন্দটা আর যাই হোক ইদানীংকালের নয়। আর সেই ছন্দে সোনায় সোহাগার মতো মিষ্টি সুর যোগ করেছে চ্যাম্পিয়নস লিগের পারফরম্যান্স। গতকাল রাতে এই প্রতিযোগিতার লিগ পর্বে শেষ রাউন্ডে আর্সেনাল যে কাইরাতকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে সেটা নিশ্চয়ই জানেন। এর মধ্য দিয়ে আর্সেনাল যে লিগ পর্বে ৮ ম্যাচের সবগুলোই জিতল—এ তথ্যটা তো আর্সেনাল সমর্থকদের চোখ এড়িয়ে যেতেই পারে আনন্দের চোটে!

একদম ‘পারফেক্ট’ বলতে যা বোঝায়—চ্যাম্পিয়নস লিগে আর্সেনাল এখন ঠিক তাই। লিগ পর্বে মিকেল আরতেতার দলের গোলসংখ্যাও যে কারও চেয়ে বেশি—২৩। গোলও হজম করেছে সবচেয়ে কম—৪টি। আর এসব সংখ্যার মোড়কে মধুর সব অনুভূতি আরতেতা পেলেন গতকাল রাতে ব্যক্তিগত এক উপলক্ষ রাঙিয়ে। আর্সেনাল কোচ হিসেবে এটা ছিল আরতেতার ৩২৬তম ম্যাচে ২০০তম জয়।

আর্সেনাল কোচ মিকেল আরতেতা
এএফপি

শুধু তাই নয়, ৩৬ দল নিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন সংস্করণ শুরুর পর দ্বিতীয় বছরেই প্রথম দল হিসেবে লিগ পর্বে ৮ ম্যাচের সবগুলোই জিতল আর্সেনাল। পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটির পর দ্বিতীয় ইংলিশ ক্লাব হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগে ন্যূনতম টানা ৮ ম্যাচ জিতল আরতেতার দল। ২০২৩ সালের মে থেকে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত টানা ১০ ম্যাচ জিতেছে গার্দিওলার সিটি।

কাইরাতকে হারানোর পর আরতেতার কণ্ঠে তাই তৃপ্তির ঢেকুর উঠল, ‘(২০০তম জয়) সংখ্যাটা বেশ বড়। খুব ভালো লাগছে, কারণ যেভাবে প্রতিযোগিতাটি (লিগ পর্ব) শেষ করলাম, এখন পরের ধাপে মনোযোগ দিতে হবে।’

আরও পড়ুন

এমবাপ্পের চোখে হার প্রাপ্য ছিল রিয়ালের, বেনফিকার চোখে, ট্রাবিনের জায়গা ল্যুভরে

পরের ধাপ মানে শেষ ষোলোর মঞ্চ। সেই চ্যালেঞ্জ আগামী মার্চে। শীর্ষ দুই দলের একটি হয়ে লিগ পর্ব শেষ করায় সামনে নকআউট পর্বের প্রতিটি ধাপে একটি সুবিধাও পাবে আর্সেনাল—ফিরতি লেগ ম্যাচ খেলবে ঘরের মাঠে। সব মিলিয়ে গতকাল রাতটা দারুণ কাটল আরতেতার এবং সেই আনন্দই ঝরল তাঁর কণ্ঠে, ‘প্রথম পর্বে আমরা যেভাবে এগোলাম সে জন্য এবং খেলোয়াড়দের নিয়ে আমি খুব গর্বিত। চ্যাম্পিয়নস লিগে টানা ৮ ম্যাচ জয় খুব কঠিন। অন্য দলগুলোর সঙ্গে কী হয়েছে সেটা আপনারা জানেন।’

গত রোববার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে মৌসুমের প্রথম হারের ম্যাচে গড়া একাদশে ১১টি পরিবর্তন এনে কাজাখস্তানের ক্লাবটির মুখোমুখি হন আরেততা। সবচেয়ে চমকপ্রদ ছিল অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার কাই হাভার্টজের ফেরা।

চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকা জার্মান তারকার ৩৫৭ দিনের মধ্যে এটাই ছিল প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ। নিজে গোল করার পাশাপাশি দুটি গোল বানিয়ে দিয়ে আরতেতার আস্থার দারুণ প্রতিদান দেন হাভার্টজ। তাঁকে নিয়ে আরতেতা বলেন, ‘এটা তাকে আত্মবিশ্বাস দেবে, দলও আনন্দ ও শক্তি পাবে। দল জানে কাই আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। কারণ, মৌসুমের দ্বিতীয় ভাগে সে আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।’

প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনালের পরবর্তী ম্যাচ। এলান্ড রোডে আগামী শনিবার স্বাগতিক লিডস ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে আরতেতার দল।

আরও পড়ুন

গোলকিপারের গোলে প্লে–অফে বেনফিকা, রিয়াল–পিএসজিও প্লে–অফে, সরাসরি শেষ ষোলোতে কারা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও পড়ুন