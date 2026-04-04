এক শতে জোড়া গোল রোনালদোর, হাজারের দেখা পেতে চাই আরও ‘৩৩’

এক শতে জোড়া গোল রোনালদোর, হাজারের দেখা পেতে চাই আরও ‘৩৩’
‘দ্য কিং ইজ ব্যাক!’
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গতকাল রাত থেকেই কথাটা ভাসছে। সঙ্গে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ছবি। হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে এক মাসের বেশি সময় মাঠের বাইরে ছিলেন রোনালদো। গতকাল রাতে আল নাজমার বিপক্ষে আল নাসরের ৫-২ গোলে জয়ের ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফেরেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। সেই ফেরাটাও হলো রাজার মতোই। জোড়া গোল করে ১০০০ গোলের আরও কাছে পৌঁছে গেলেন রোনালদো।
ম্যাচ ২-২ গোলে সমতায় থাকতে পেনাল্টি থেকে গোল করে আল নাসরকে এগিয়ে দেন রোনালদো। ৭৩ মিনিটে বক্সের ভেতর থেকে করেন দ্বিতীয় গোল। জোড়া গোলে স্মরণীয় করে রাখলেন সৌদি প্রো লিগে নিজের শততম ম্যাচ। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে এ নিয়ে মোট ৯৬৭ গোল করলেন রোনালদো। হাজার গোলের দেখা পেতে তাঁর চাই আরও ৩৩টি গোল।
রোনালদোর মতোই জোড়া গোল করেন আল নাসরের সেনেগালিজ তারকা সাদিও মানে। জয়ের পর ইনস্টাগ্রামে করা পোস্টে রোনালদো লেখেন, ‘ফিরতে পেরে ভালো লাগছে। আমরা একসঙ্গে সামনে এগিয়ে যাব।’ ২০২২ সালে সৌদি আরবের ফুটবলে যোগ দেওয়ার পর প্রথম বড় শিরোপার খোঁজ করা রোনালদোর ক্লাবের জন্য জয়টা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রো লিগে ২৬ ম্যাচে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় আল হিলালের সঙ্গে ৬ পয়েন্ট ব্যবধানে শীর্ষ স্থান ধরে রাখল আল নাসর। ২৭ ম্যাচে দলটির সংগ্রহ ৭০ পয়েন্ট।
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি লিগে আল নাসরের ম্যাচে চোট পান রোনালদো। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়তে হয়। আল নাসর কোচ জর্জ জেসুস এরপর বলেছিলেন, রোনালদোর চোট তাঁদের ভাবনার চেয়ে ‘সিরিয়াস’। প্রো লিগে এরপর আল নাসরের তিনটি ম্যাচে খেলতে পারেননি রোনালদো। স্পেনে গিয়ে চিকিৎসা করান চোটের। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রে মেক্সিকোর বিপক্ষে পর্তুগালের প্রীতি ম্যাচেও খেলতে পারেননি।
প্রো লিগে এবারের মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় তিনে উঠে এলেন রোনালদো। ২৩ ম্যাচে ২৩ গোল করেছেন ৪১ বছর বয়সী এই তারকা। ২৫ ম্যাচে ২৫ গোল নিয়ে শীর্ষে আল আহলি ফরোয়ার্ড ইভান টনি। সৌদি প্রো লিগে ১০০ ম্যাচে রোনালদোর গোলসংখ্যা ৯৭, গোল করিয়েছেন ১৮টি।