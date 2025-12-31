নতুন বছরে তিন প্রত্যাশার কথা বললেন বার্সেলোনা সভাপতি
২০২৫ সালটা দারুণ কেটেছে বার্সেলোনার। সাফল্যের ঝরনায় ভিজেছে ক্যাম্প ন্যু। কোচ হান্সি ফ্লিকের ছোঁয়ায় ক্লাবের শোকেসে যোগ হয়েছে লা লিগা, কোপা দেল রে ও স্প্যানিশ সুপার কাপের ট্রফি। আপাতত লা লিগার পয়েন্ট তালিকাতেও বার্সারই রাজত্ব; চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ৪ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে শীর্ষে কাতালানরা।
সাফল্যের এই যাত্রা কি ২০২৬ সালেও একইভাবে ছুটবে? নতুন বছরকে সামনে রেখে বার্সেলোনা সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা তাঁর মনের তিনটি ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘স্পোর্ত’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে তাঁর সেই ‘উইশ লিস্ট’।
প্রথম ইচ্ছা: সাফল্যের জোয়ার চলুক
হান্সি ফ্লিক ও তাঁর শিষ্যরা একের পর সাফল্য পেলেও পা মাটিতেই রাখছেন। স্পেনের সেরা দল হিসেবে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করাই এখন মূল লক্ষ্য। লাপোর্তার প্রথম চাওয়াটাও তাই সোজাসাপটা—সাফল্যের এই ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে। তিনি বলেছেন, ‘নতুন বছরে আমার প্রার্থনা, এই মৌসুমেও আমরা যেন দারুণ ফুটবল খেলি এবং আরও ট্রফি জিতি। সারা বিশ্বের বার্সা সমর্থকেরা যেন হাসিমুখে থাকতে পারে।’
দ্বিতীয় ইচ্ছা: গণতন্ত্রের উৎসব
২০২৬ সালটি বার্সেলোনার জন্য মাঠের বাইরের একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এ বছরই ক্লাবের সভাপতি নির্বাচন। লাপোর্তা আবারও প্রার্থী হবেন কি না, তা স্পষ্ট করেননি। তাঁর চাওয়া, নির্বাচনটা যেন স্বচ্ছ আর আনন্দময় হয়। লাপোর্তার ভাষায়, ‘আমি চাই, বার্সেলোনার এই নির্বাচন যেন গণতন্ত্রের উৎসবে পরিণত হয়। ক্লাবের সদস্যরা যেন বিপুল সংখ্যায় এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেন।’
তৃতীয় ইচ্ছা: শান্তি আর সুস্বাস্থ্য
মাঠের লড়াই তো আছেই, কিন্তু মানবিকতাবোধে লাপোর্তা আরও উদার। তাঁর শেষ ইচ্ছাটি গোটা বিশ্বের জন্য। তিনি সবার জন্য শান্তি, সংহতি আর সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন। সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন এই ফুটবল সংগঠক।