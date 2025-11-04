ফুটবল

ফিফপ্রোর একাদশ: মেসি–রোনালদোর জায়গা হয়নি, ইয়ামাল সর্বকালের সর্বকনিষ্ঠ

খেলা ডেস্ক
বার্সেলোনার একমাত্র গোলটি করেছেন লামিনে ইয়ামালরয়টার্স

ক্যারিয়ারের গোধূলিবেলায়ও আলো ছড়াচ্ছেন লিওনেল মেসি আর ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। বয়স তাঁদের থামাতে পারেনি। এবার ফিফপ্রোর বর্ষসেরা একাদশের প্রাথমিক তালিকায়ও ছিলেন দুজনই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জায়গা হয়নি চূড়ান্ত একাদশে। তরুণদের জোয়ারে হার মানতে হয়েছে ফুটবলের এই দুই কিংবদন্তিকে।

তাঁদের জায়গা না হলেও ইতিহাস গড়েছেন লামিনে ইয়ামাল। বার্সেলোনার এই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড ফিফপ্রোর একাদশে জায়গা পাওয়া সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড়। বয়স মাত্র ১৮। এর আগে সবচেয়ে কম বয়সী ছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে—২০১৮ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে যিনি জায়গা পেয়েছিলেন ফিফপ্রোর একাদশে।

২৬ জনের প্রাথমিক তালিকার মতো চূড়ান্ত একাদশেও চোখে পড়ে পিএসজির আধিপত্য। ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নদের মধ্য থেকে পাঁচজন জায়গা পেয়েছেন একাদশে। তাঁরা হলেন—জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা (যিনি গত মৌসুম শেষে পিএসজি ছেড়ে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দিয়েছেন), আশরাফ হাকিমি, নুনো মেন্দেস, ভিতিনিয়া এবং উসমান দেম্বেলে।

রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা থেকেও জায়গা পেয়েছেন দুজন করে খেলোয়াড়। রিয়াল থেকে জুড বেলিংহাম ও কিলিয়ান এমবাপ্পে, আর বার্সা থেকে লামিনে ইয়ামাল ও পেদ্রি। লিভারপুল থেকে একজন—ভার্জিল ফন ডাইক। চেলসি থেকে জায়গা পেয়েছেন কোল পালমার।

ফিফপ্রোর এই পুরস্কারে সেরা খেলোয়াড়েরা নির্বাচিত হন বিশ্বের পেশাদার ফুটবলারদের ভোটে। এ বছর প্রায় ২০ হাজার খেলোয়াড় ভোট দিয়েছেন। শর্ত ছিল—খেলোয়াড়দের অবশ্যই ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে ২০২৫ সালের ৩ আগস্টের মধ্যে অন্তত ৩০টি অফিশিয়াল ম্যাচ খেলতে হবে।

এরপর ভোটের ভিত্তিতে গঠিত হয় চূড়ান্ত একাদশ—একজন গোলরক্ষক, তিনজন ডিফেন্ডার, তিনজন মিডফিল্ডার, তিনজন ফরোয়ার্ড এবং সর্বাধিক ভোট পাওয়া আরেকজন খেলোয়াড়, যিনি হতে পারেন যেকোনো পজিশনের।

ফিফপ্রোর সেরা একাদশ ২০২৫

গোলরক্ষক: জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা (পিএসজি/ম্যানচেস্টার সিটি, ইতালি)
ডিফেন্ডার: ভার্জিল ফন ডাইক (লিভারপুল, নেদারল্যান্ডস), আশরাফ হাকিমি (পিএসজি, মরক্কো), নুনো মেন্দেস (পিএসজি, পর্তুগাল)

মিডফিল্ডার: জুড বেলিংহাম (রিয়াল মাদ্রিদ, ইংল্যান্ড), কোল পালমার (চেলসি, ইংল্যান্ড), পেদ্রি (বার্সেলোনা, স্পেন), ভিতিনিয়া (পিএসজি, পর্তুগাল)

ফরোয়ার্ড: উসমান দেম্বেলে (পিএসজি, ফ্রান্স), কিলিয়ান এমবাপ্পে (রিয়াল মাদ্রিদ, ফ্রান্স), লামিনে ইয়ামাল (বার্সেলোনা, স্পেন)

