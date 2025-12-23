অস্ট্রেলিয়ায় হচ্ছে না ইতালির শীর্ষ লিগের ম্যাচ

অস্ট্রেলিয়ায় হচ্ছে না ইতালির শীর্ষ লিগের ম্যাচ
ইতালির শীর্ষ লিগ সিরি ‘আ’-তে এসি মিলান ও কোমোর মধ্যকার ম্যাচটি আগামী ফেব্রুয়ারির শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সমালোচনার মুখে এ পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে বলে গতকাল জানিয়েছেন আয়োজকেরা।
সিরি আ ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া সরকার যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, ‘পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে দেশের সীমানার বাইরে প্রথমবারের মতো পার্থে ইউরোপিয়ান লিগের ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে। আর্থিক ঝুঁকি, কঠিন কন্ডিশন ও শেষ মুহূর্তের জটিলতায় উভয় পক্ষ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।’
আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পার্থে এ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সেদিন মিলানের মাঠ সান সিরো ব্যবহার করা যাবে না। কারণ, তার দুই দিন আগে সান সিরোয় শীতকালীন অলিম্পিকের উদ্বোধন করা হবে।
সিরি আ–প্রধান এজিও সিমোনেল্লি ম্যাচটি বাতিল হওয়ার কারণ হিসেবে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফসি) অনুরোধকে দোষারোপ করেন। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হলে সেটি হতো ইতালির বাইরে আয়োজন করা সিরি আ-র প্রথম ম্যাচ।
সিমোনেল্লি বলেন, ‘গত কয়েক ঘণ্টায় এএফসির অগ্রহণযোগ্য দাবি বেড়ে যাওয়ায়...৮ ফেব্রুয়ারি পার্থে এসি মিলান-কোমো ম্যাচ আয়োজন অসম্ভব হয়ে পড়েছে।’
পার্থে ম্যাচটি আয়োজন করা হলে ইতালি থেকে আসা-যাওয়া মিলিয়ে ১৩ হাজার কিলোমিটার পথ ভ্রমণ করতে হতো দুই দলকে। মিলানের ফরাসি তারকা আদ্রিয়ান রাবিওত ও মাইক মাইগনান এ সূচির সমালোচনা করেন এর আগে।
স্পেনের লা লিগা কর্তৃপক্ষ এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে বার্সেলোনার একটি ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা থেকে সরে আসে। এর প্রায় দুই মাস পর অস্ট্রেলিয়ায় ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা বাতিল করল সিরি আ কর্তৃপক্ষ।