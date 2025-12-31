ফুটবল

ঘরের মাঠে সবচেয়ে বেশি দর্শকের সামনে খেলেছে যে ১০ ক্লাব

খেলা ডেস্ক
বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের মাঠ সিগন্যাল ইদুনা পার্করয়টার্স

ফুটবল দর্শকের খেলা। টইটম্বুর গ্যালারির মাঝে খেলার রোমাঞ্চ অন্য রকম। ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে তো কথাই নেই। দর্শকের আওয়াজে গমগম করে বড় বড় ক্লাবের স্টেডিয়াম। এ দৃশ্য আজকের নয়, চলে আসছে অনেক বছর ধরে। তা ঘরের মাঠে এ বছর গড় দর্শক উপস্থিতিতে ইউরোপের কোন ক্লাব শীর্ষে—বছর শেষ হওয়ার এই লগ্নে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবল নিয়ে আড্ডায় এমন প্রশ্ন উঠতেই পারে। উত্তরটা জানিয়েছে ‘ট্রান্সফারমার্কেট’।

ফুটবলের বিভিন্ন বিষয়ের হালনাগাদ তথ্যের এই ওয়েবসাইট ২০২৫ সালে ঘরের মাঠে গড় দর্শক উপস্থিতির হিসাব করে শীর্ষ ২০টি ক্লাবের তালিকা তৈরি করেছে। বার্সেলোনার তাতে জায়গা হয়নি। কারণ, বার্সা এ বছর ২১ নভেম্বর পর্যন্ত খেলেছে অলিম্পিক স্টেডিয়ামে—যেখানে মোট আসনসংখ্যাই ৫৫ হাজারের কিছু বেশি। সংস্কার করা ক্যাম্প ন্যুতে ২২ নভেম্বর ফেরে বার্সা। এই মাঠের আসনসংখ্যা এখন লাখের বেশি। তালিকার ২০তম দল স্কটল্যান্ডের সেল্টিক। তাদের মাঠ সেল্টিক পার্কের আসনসংখ্যা ৬০ হাজারের কিছু বেশি। এ বছর গড়ে ৫৫,৪৮৪ দর্শক উপস্থিত হয়েছেন সেল্টিকের ঘরের মাঠে ম্যাচে।

বায়ার্ন মিউনিখের মাঠ অ্যালিয়াঞ্জ অ্যারেনা
রয়টার্স

শীর্ষে পাঁচে ফ্রান্সের কোনো ক্লাব নেই। শীর্ষ দুইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে জার্মানির দুটি ক্লাব। তৃতীয় থেকে পঞ্চম পর্যন্ত যথাক্রমে ইংল্যান্ড, স্পেন ও ইতালিয়ান ক্লাব। খুলেই বলা যাক—ইতালিয়ান ক্লাব এসি মিলান তালিকার পাঁচে। সান সিরোয় এ বছর মিলানের ম্যাচে গড় দর্শক উপস্থিতি ৭২,০৩৩। মিলানের চেয়ে গড়ে ৯৪০ জন বেশি দর্শক নিয়ে চারে রিয়াল মাদ্রিদের সান্তিয়াগো বার্নাব্যু (৭২,৯৭৩)। তিনে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তাদের ‘থিয়েটার অব ড্রিমস’ ওল্ড ট্রাফোর্ডে এ বছর ম্যাচে গড় দর্শক উপস্থিতি ৭৩,৮৮০ জন।

শীর্ষ দুইয়ের দুই জার্মান ক্লাব যথাক্রমে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ও বায়ার্ন মিউনিখ। আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় এ বছর বায়ার্নের ম্যাচে গড় দর্শক উপস্থিতি ৭৫ হাজার, তালিকার দুইয়ে আছে ক্লাবটি। সিগনাল ইডুনা পার্কে এ বছর ম্যাচে গড়ে ৮১,৩৬৫ দর্শক নিয়ে শীর্ষে ‘ইয়োলো ওয়াল’–খ্যাত ডর্টমুন্ড।

প্রথম আলো গ্রাফিকস

ফ্রান্সের ক্লাবগুলোর নেতৃত্বে মার্শেই। এ বছর তাদের মাঠ ভেলোড্রামে ম্যাচে গড় দর্শক উপস্থিতি ছিল ৬৪,৪০১ জন করে। শীর্ষ ১০–এর ক্লাবগুলোর মধ্যে প্রথম ৯টি ক্লাবই তাদের নিজ নিজ দেশের শীর্ষ লিগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ১০–এ থাকা শালকে এখানে বড় চমক। জার্মান ফুটবলের দ্বিতীয় বিভাগীয় লিগে (বুন্দেসলিগা ২) নেমে যাওয়া শালকের দর্শক-সংস্কৃতি কত ভালো, সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে পরিসংখ্যান। এ বছর তাদের ঘরের মাঠ গেলসেনকিরচেনে প্রতি ম্যাচে গড়ে ৬১,৯০৪ জন করে দর্শক উপস্থিত হয়েছেন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো শালকে এই তালিকায় টেক্কা দিয়েছে লিভারপুল, টটেনহাম, আর্সেনাল ও আতলেতিকো মাদ্রিদের মতো ক্লাবকে। সমর্থনে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ক্লাব লিভারপুলের মাঠ অ্যানফিল্ডে এ বছর ম্যাচে গড় দর্শক উপস্থিতি ৬০,৪২৭ জন করে। তালিকায় ১৩তম ক্লাবটি। টটেনহাম (৬০,৯৪৩) তালিকায় ১২তম এবং আতলেতিকো (৬১,৫৪৪) ১১তম। এমিরেটস স্টেডিয়ামে ম্যাচে গড়ে ৬০,১৯৯ দর্শক নিয়ে ১৪তম আর্সেনাল।

