যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কতা সত্ত্বেও পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনবে না ডিআর কঙ্গো

যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কতা সত্ত্বেও পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনবে না ডিআর কঙ্গো
ইবোলা–আশঙ্কায় ডিআর কঙ্গো ফুটবল দলকে তিন সপ্তাহের আইসোলেশনে থাকতে বলেছে যুক্তরাষ্ট্র। নইলে বিশ্বকাপের জন্য দলটির যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ আটকে দেওয়া হতে পারে সতর্ক করা হয়েছে। তবে ডিআর কঙ্গো দলের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তাদের বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে কোনো পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা নেই।
বিশ্বকাপের হোয়াইট হাউস টাস্কফোর্সের নির্বাহী পরিচালক অ্যান্ড্রু জুলিয়ানি শুক্রবার জানান, ইবোলা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর কঙ্গোর ফুটবল দলকে বেলজিয়ামে তাদের অনুশীলনের জায়গায় একটি ‘বাবল’ (সুরক্ষা বলয়) বজায় রাখতে হবে এবং ২১ দিন আইসোলেশনে থাকতে হবে, অন্যথায় তাদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশাধিকার ঝুঁকিতে পড়বে।
২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে ডিআর কঙ্গোর গ্রুপ পর্বের দুটি ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রে, একটি কলম্বিয়ায়। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে প্রথম ম্যাচ ১৭ জুন পর্তুগালের বিপক্ষে। এই ম্যাচের জন্য ডিআর কঙ্গো দলের মূল ঘাঁটি থাকবে হিউস্টন। জুলিয়ানি ইএসপিএনকে বলেন, ‘আমরা কঙ্গোকে খুব স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছি আগামী ১১ জুন হিউস্টনে আসার আগে তাদের অবশ্যই ২১ দিন সুরক্ষাবলয়ে অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।’ কঙ্গো সরকারকেও বিষয়টি বলা হয়েছে বলে জানান তিনি।
বর্তমানে ডিআর কঙ্গো দলটি বেলজিয়ামে আছে। সেখানে আগামী ৩ জুন ডেনমার্কের বিপক্ষে এবং ৯ জুন স্পেনের মাটিতে চিলির বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে তাদের। আল–জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, ডিআর কঙ্গোর এক মুখপাত্র বেলজিয়াম ও স্পেন সফরের পরিকল্পনা অপরিবর্তিত রাখার কথা জানিয়ে বলেন, ‘আমরা আমাদের অনুশীলন কর্মসূচি অপরিবর্তিত রেখেছি। স্কোয়াডের কোনো খেলোয়াড় ডিআর কঙ্গো থেকে আসেননি।’
কোচ সেবাস্তিয়ান দেসাব্রেসহ দলের সব খেলোয়াড়ই ডিআর কঙ্গোর বাইরে থাকেন, অনেকেই খেলেন ইউরোপের ক্লাবে। চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে ডিআর কঙ্গো থেকে কয়েকজন দলীয় কর্মকর্তা বেলজিয়ামের অনুশীলন ক্যাম্পে এসে পৌঁছেছেন।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডিআর কঙ্গোয় ইবোলার ‘বুন্দিবুগিও’ নামের একটি বিরল ধরন জাতীয় প্রাদুর্ভাবে রূপ নেওয়ার ‘অত্যন্ত উচ্চ’ ঝুঁকি আছে বলে জানিয়েছে। সেখানে ও প্রতিবেশী উগান্ডায় এই প্রাদুর্ভাবকে আন্তর্জাতিক উদ্বেগের জরুরি অবস্থা হিসেবেও ঘোষণা করা হয়েছে।