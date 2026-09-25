ফুটবল

মেসির বিদায়ী ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু হতেই ক্র্যাশ করল সাইট, দুই ঘণ্টার মধ্যে টিকিট শেষ

খেলা ডেস্ক
লিওনেল মেসিএএফপি

লিওনেল মেসির বিদায়ী ম্যাচ বলে কথা! আর্জেন্টিনায় উন্মাদনা তো তুঙ্গেই থাকবে। সেই উন্মাদনা এতটাই যে বিক্রি শুরুর পরপরই ক্রাশ করে টিকিট কেনার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। শেষ পর্যন্ত দুই ঘণ্টার কম সময়ে সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যমগুলো।

ফিফা আন্তর্জাতিক বিরতিতে আগামী ৬ অক্টোবর বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বেনিনের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। ম্যাচটির টিকিট বিক্রি শুরু হয় বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ছয়টায়। টিকিট বিক্রির দায়িত্বে ছিল ‘ডেপোরটিক’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান। বিক্রি শুরুর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওয়েবসাইটে ঢুকে পড়েন লাখো সমর্থক। অতিরিক্ত চাপ সামলাতে পারেনি সাইটটি।

অনেকের সামনে ভেসে ওঠে, টিকিট কিনতে তাঁদের আরও এক ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও শুরু হয় নানা অভিযোগ। অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন, এত দীর্ঘ ভার্চ্যুয়াল লাইন পেরিয়ে টিকিট পাওয়া কঠিন হবে!

আগামী ৬ অক্টোবর আর্জেন্টিনার হয়ে শেষ ম্যাচ খেলবেন মেসি
এএফপি

আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম ‘ওলে’-ও টিকিট কেনার এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। ভার্চ্যুয়াল কিউতে ঢোকার ৭০ মিনিট পরও তাদের সামনে একই বার্তা ছিল। সেখানে জানানো হচ্ছিল, টিকিট কেনার সুযোগ পেতে আরও এক ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করতে হবে।

মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামের ধারণক্ষমতা প্রায় ৮৫ হাজার। তবে সব আসনের টিকিট বিক্রির জন্য ছাড়া হয়নি। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) স্পনসর ও সহযোগীদের জন্যও টিকিট বরাদ্দ রাখে। ফলে সাধারণ সমর্থকদের জন্য টিকিটের সংখ্যা ছিল আরও কম।

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‘ওলে’ তাদের প্রতিবেদনে জানায়, স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটের দিকে এক সমর্থক এক্সে স্ক্রিনশট প্রকাশ করেন। তিনি ভার্চ্যুয়াল লাইন পেরিয়ে টিকিট কেনার সুযোগ পেয়েছিলেন। তখনো শুধু ওপরের সারির কিছু আসন বাকি ছিল। সেসব টিকিটের দাম ছিল ৩ লাখ ২০ হাজার পেসো, বাংলাদেশি মুদ্রায় ২৬ হাজার টাকা।

এর মাত্র ১৩ মিনিট পর, সন্ধ্যা ৭টা ২৮ মিনিটে, আরেক ব্যবহারকারী জানান, সব টিকিট শেষ। তখনো অনেক সমর্থক ওয়েবসাইটে এক ঘণ্টার বেশি অপেক্ষার বার্তা দেখছিলেন।

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