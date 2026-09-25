ব্রাজিলের নতুন শুরুতে ৭, ৮, ৯ ও ১০ নম্বর জার্সি কার
ব্রাজিল সর্বশেষ বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকে বাদ পড়ার পর জাতীয় দল থেকে অবসর ঘোষণা করেন নেইমার। তারপরই প্রশ্ন উঠেছিল, নতুন বিশ্বকাপচক্রে নেইমারের ১০ নম্বর জার্সি উঠবে কার গায়ে?
গতকাল সেই প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দেয় ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। আন্তর্জাতিক বিরতিতে তিনটি প্রীতি ম্যাচের জন্য ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের জার্সি নম্বর ঘোষণা করে সিবিএফ। নেইমারের ১০ নম্বর জার্সিটি পেয়েছেন রাফিনিয়া।
সর্বশেষ বিশ্বকাপে ১১ নম্বর জার্সি পরে খেলেন রাফিনিয়া। সেটা এখন পেয়েছেন এস্তেভাও। এর আগে ব্রাজিল দলে ২০ নম্বর জার্সি পরে খেলেছেন এস্তেভাও। এনদ্রিক, দগলাস সান্তোস ও দানিলো সান্তোসদের জার্সি নম্বরও পাল্টেছে। সর্বশেষ বিশ্বকাপে ১৯ নম্বর জার্সি পরে খেলা এনদ্রিক মাতেউস কুনিয়ার অনুপস্থিতে পাচ্ছেন ৯ নম্বর জার্সি। ৬ নম্বর জার্সি দগলাস সান্তোসের এবং কাসেমিরোর ৫ নম্বর জার্সি দানিলো সান্তোসের। গিমারাইস ৮ ও ভিনিসিয়ুস ৭ নম্বর জার্সি পরেই খেলবেন। মারকিনিওস ৪ নম্বর জার্সি পরবেন।
গুঞ্জন ছিল, ভিনিসিয়ুস অথবা এস্তেভাওয়ের গায়ে উঠতে পারে জাতীয় দলের ১০ নম্বর জার্সি। কিন্তু রিয়ালে এবারের মৌসুমে এখনো ফর্মে ফেরার আভাস দেননি ভিনিসিয়ুস। আর চেলসি উইঙ্গার এস্তেভাও চোট থেকে সেরে উঠেছেন। ওদিকে রাফিনিয়া বার্সায় এবারের মৌসুমে আছেন দুর্দান্ত ফর্মে। ৮ ম্যাচে ১৪ গোলের পাশাপাশি ৩টি গোলও করিয়েছেন। লেফট উইং থেকে সরে গিয়ে বার্সার আক্রমণভাগের প্রধান খেলোয়াড় হয়ে উঠেছেন। গোল করার পাশাপাশি আক্রমণ তৈরিতেও রাখছেন বড় ভূমিকা।
১০ নম্বর জার্সিতে ব্রাজিল ঠিক এমন কাউকেই দেখতে চায়। কারণ, ঐতিহ্যবাহী এ জার্সির খেলোয়াড়দের কাজই হলো খেলা তৈরি করা, গোল করা ও করানো। অতীতে পেলে, জিকো, রোনালদিনিও, কাকা ও নেইমাররা ঠিক এ দায়িত্বই সামলেছেন। রাফিনিয়া এই জার্সিতে কেমন করেন, সেটাই দেখার অপেক্ষা।
ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি গতকাল সংবাদ সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম প্রীতি ম্যাচের একাদশও জানান। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, এনদ্রিক, এস্তেভাও ও রাফিনিয়া—এই হলো ২০৩০ বিশ্বকাপচক্রে প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলের আক্রমণভাগ। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এ ম্যাচ দিয়েই ব্রাজিলের জার্সিতে অভিষিক্ত হবেন করিন্থিয়ান্স রাইটব্যাক ম্যাথেউজিনিও এবং ম্যানচেস্টার সিটি সেন্টারব্যাক ভিতর রেইস।
ব্রিসবেনের ব্যালিমোর স্টেডিয়ামে দুই দিনের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনে যে কৌশলে দল সাজিয়েছিলেন আনচেলত্তি, প্রথম প্রীতি ম্যাচের একাদশেও তিনি সেই একই ফর্মেশন ধরে রেখেছেন। ওয়েসলির অনুপস্থিতিতে ব্রাজিলের রক্ষণভাগে জায়গা পেয়েছেন ম্যাথেউজিনিও। আনচেলত্তির অধীন এই প্রথমবারের মতো একাদশের হয়ে মাঠে নামবেন ফরোয়ার্ড এনদ্রিক। সব মিলিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ব্রাজিলের একাদশে সুযোগ পেলেন এনদ্রিক। ২০২৪ সালে প্রথমবারের মতো ব্রাজিলের মূল একাদশের হয়ে মাঠে নামার পর ১০ ম্যাচে বদলি হিসেবে খেলেছেন ২০ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড।
কুইন্সল্যান্ডের টাউনসভিল কান্ট্রি ব্যাংক স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটায় স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। এবার আন্তর্জাতিক বিরতিতে তিনটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আনচেলত্তির দল। ২০২৬ বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায়ের পর আজই প্রথম মাঠে নামবে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।
আগামী মঙ্গলবার ব্রিসবেনে একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ব্রাজিলের দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচটিও শুরু হবে বিকেল চারটায়। এরপর ৩ অক্টোবর ভারতের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচটি খেলবে কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে।