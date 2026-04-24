১৪ বছর বয়সী নরসুন্দর–ভক্তের কাছে চুল কাটানোর প্রতিশ্রুতি আলভারেজের

১৪ বছর বয়সী নরসুন্দর–ভক্তের কাছে চুল কাটানোর প্রতিশ্রুতি আলভারেজের
তারকাদের নিয়ে ভক্তদের ‘ফ্যান্টাসি’ বা কল্পনার শেষ নেই। পছন্দের তারকার সঙ্গে একবার দেখা করা, একটি সেলফি তোলা কিংবা একটি অটোগ্রাফের জন্য নানা ধরনের পাগলামিও করেন তাঁরা। এবার এক কিশোর ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে আলোচনার জন্ম দিলেন আতলেতিকো মাদ্রিদের আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ান আলভারেজ।
১৪ বছর বয়সী গায়েল বুয়েনস এইরেসের বেলা ভিস্তায় নিজের গ্যারেজে একটি ছোট বারবার শপ (চুল কাটার দোকান) চালায়। তার স্বপ্ন, একদিন রিভার প্লেটের সাবেক খেলোয়াড় আলভারেজের চুল কাটবে। যদিও শুরুতে এ ইচ্ছা শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল সে। গল্পে মোচড় আসে যখন আর্জেন্টাইন ইনফ্লুয়েন্সার নাচানো ও ফ্রান কাসারেত্তো গায়েলের পারিবারিক বারবার শপে যান। তাঁরা গায়েলের স্বপ্ন নিয়ে একটি ভিডিও বানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন।
সেই ভিডিওতে ১৪ বছর বয়সী এই কিশোর নরসুন্দর জানায়, তার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা আলভারেজ। সেটা শুধু গোল করার জন্য নয়; বরং কোপা লিবার্তাদোরেস, চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ফিফা বিশ্বকাপ জেতার জন্যও। আলভারেজের চুল কাটার ইচ্ছাটাও গায়েল জানিয়ে দেয় সেই ভিডিওতে। ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর সেটি পৌঁছে যায় আলভারেজ পর্যন্তও।
অল্প সময়ের মধ্যে সাড়া দেন ‘স্পাইডার’খ্যাত এই ফুটবলার। ২০২২ বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন এই তারকা জানান, আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের সঙ্গে দেশে ফিরলে গায়েলের দোকানে গিয়ে তিনি চুল কাটাবেন। এ খবর উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে দেয় আলভারেজ–ভক্তদেরও।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’ হ্যান্ডলে আলভারেজ নাচানো ও কাসারেত্তোর সেই ভিডিও রিটুইট করে লেখেন, ‘আমি আর্জেন্টিনায় গেলে, ওর কাছে যাব।’ এর মাধ্যমে তিনি গায়েলের স্বপ্ন পূরণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
গায়েল নিজেও এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছোটখাটো তারকা। তার ভিডিওগুলো বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এরই মধ্যে আর্জেন্টিনার বিভিন্ন মহলের তারকারা তার কাছে চুল কাটিয়েছেন। তবে গায়েলের দাবি, আলভারেজের চুল কাটাই হবে তার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন।
বর্তমানে গায়েল আন্তর্জাতিক বারবারিং ব্র্যান্ডগুলোর একজন দূত। যা প্রমাণ করে, স্পষ্ট লক্ষ্য থাকলে বয়স কোনো বাধা নয়। এখন আলভারেজের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হওয়ার অপেক্ষা।
গ্যারেজ থেকে বড় স্বপ্ন দেখা গায়েলের জন্য আলভারেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে অবিস্মরণীয় এক মুহূর্ত। ফুটবল–ভক্তদের জন্যও এটি হয়ে উঠতে পারে এক অনুপ্রেরণার গল্প, যেখানে পরিশ্রম, ভালোবাসা আর স্বপ্ন একসঙ্গে মিলেছে।