৬ মিনিটেই বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের গ্যালারির টিকিট শেষ
এএফসি এশিয়ান কাপের মূল পর্বে ওঠার লড়াই থেকে ছিটকে পড়েছে বাংলাদেশ, সম্ভাবনা নেই ভারতেরও। স্রেফ নিয়মরক্ষার হলেও আদতে এটি বাংলাদেশ-ভারত মর্যাদার লড়াই।
এ কারণেই ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৮ নভেম্বরের ম্যাচটি ঘিরে বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে আবারও উন্মাদনা শুরু হয়েছে। টিকিট নিয়েও রীতিমতো হাহাকার অবস্থা।
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) গতকাল টিকিটের দাম জানিয়েছে। আজ সোমবার দুপুর ২টা থেকে টিকি বিক্রি শুরু হয়েছে। ছয় ক্যাটাগরির টিকিট পাওয়ার কথা ইভেন্ট টিকেটিং প্ল্যাটফর্ম Quicket–এ।
কিন্তু ৬ মিনিটেই সব টিকিট শেষ হয়ে গেছে! এ ব্যাপারে বাফুফের কম্পিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস বলেছেন, ‘ছয় মিনিটের মধ্যে সাধারণ গ্যালারির সব টিকিট শেষ হয়ে যায়। এখন গ্রাহকরা পেমেন্ট করছে। অর্ধেকের বেশি পেমেন্টও হয়ে গেছে। এখন শুধু রেড বক্স, হসপিটালিটি বক্সের টিকিট রয়েছে।’
মুহূ্তেই টিকিট শেষ হয়ে যাওয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ফুটবলপ্রেমীরা। Quicket–এর ওয়েবসাইটে SOLD OUT লেখা দেখে কেউ কেউ টিকিট বিক্রিতে অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন।
সবচেয়ে কম মূল্যের টিকিট ধরা হয়েছে গ্যালারির; দাম ৫০০ টাকা। ক্লাব হাউস ২ ও ভিআইপি বক্স ৩-এর একেকটা টিকিটের দাম ৩ হাজার টাকা করে।
ভিআইপি বক্স ২-এ বসে হামজা-শমিত-মোরছালিনদের খেলা দেখতে চাইলে লাগবে ৪ হাজার টাকা। এ ছাড়া ক্লাব হাউস ১ ও রেড বক্সের দাম ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৫ হাজার ও ৬ হাজার টাকা।
করপোরেট বক্স ও স্কাই বক্সের টিকিটের দাম জানায়নি বাফুফে। স্টেডিয়ামের এই দুই জায়গা থেকে খেলা দেখতে চাইলে [email protected]—এই ইমেইল ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।