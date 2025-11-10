ঢাকার ফ্লাইট মিস করেছেন হামজা
আজ দুপুর ১২টায় ঢাকায় পা রাখার কথা ছিল হামজা চৌধুরীর। কিন্তু পূর্বনির্ধারিত ফ্লাইট মিস করায় এখন দেরিতে পৌঁছাবেন জাতীয় দলের এই তারকা ফুটবলার।
অর্থাৎ সব ঠিক থাকলে আজ বিকেল ৫টার দিকে দেশে ফিরবেন হামজা। জাতীয় দলের টিম ম্যানেজার আমের খান প্রথম আলোকে এমন তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বাফুফে সূত্রে জানা গেছে, সময়মতো বিমানবন্দরে পৌঁছাতে পারেননি হামজা। যে কারণে ফ্লাইট মিস করেন লেস্টার সিটিতে খেলা এই মিডফিল্ডার। পরে নিজেই টিকিট কেটে নতুন ফ্লাইট ধরেছেন। যে কারণে তাঁর দেশে ফেরাও কিছু সময়ের জন্য পিছিয়ে গেছে।
আগামী ১৩ নভেম্বর নেপাল ও ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। দুটি ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে। এই ম্যাচগুলোতে অংশ নিতেই ইংল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে আসছেন হামজা।
গত ২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে লাল-সবুজ জার্সিতে অভিষেক হয় হামজার। এরপর এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে পাঁচ ম্যাচ খেলে দুই গোল করেছেন, আর সতীর্থকে দিয়ে করিয়েছেন একটি।
গত ১৪ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে ১-১ গোলের ড্রয়ে এশিয়ান কাপ খেলার আশা শেষ হয়ে গেছে বাংলাদেশের। এখন পর্যন্ত চার ম্যাচের দুটিতে ড্র, দুটিতে হেরেছে হাভিয়ের কাবরেরার দলের। এ মাসে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে বাংলাদেশের পঞ্চম বাছাই ম্যাচ।