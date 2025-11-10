মাইনাস ২ ডিগ্রিতে চার ঘণ্টার ফাইনাল, তুষারে ঢাকা মাঠে শমিত সোমদের হার
এটি ছিল কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ফাইনাল। শমিত সোমের দল ক্যাভালরি এফসির প্রতিপক্ষ আতলেতিকো অটোয়া। ৯০ মিনিটে ১–১ সমতা থাকায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে; সেখানেই নির্ধারণ হয় শিরোপা। আতলেতিকো অটোয়া জেতে ২–১ ব্যবধানে।
তবে পাল্টাপাল্টি গোল আর শিরোপা নির্ধারণের লড়াই ছাপিয়ে এই ম্যাচে আলোচনায় আবহাওয়া। কানাডার রাজধানী অটোয়ার টিডি প্লেস স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ জাতীয় দলের মিডফিল্ডার শমিত সোম ও তাঁর ক্লাব সতীর্থরা খেলেছেন মাইনাস ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। ম্যাচজুড়ে ছিল তুষারপাত। বারবার বন্ধ হয়েছে খেলা। তুষার সরাতে বেশ সময় লেগেছে। কনকনে শীতের কারণে খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুমে পাঠানো নিয়ে হয়েছে বিতর্ক। সব মিলিয়ে দুই ঘণ্টার খেলা শেষ হয়েছে শুরুর নির্ধারিত সময় থেকে চার ঘণ্টা পর।
২০ সেন্টিমিটার তুষার
দ্য অ্যাথলেটিকের প্রতিবেদনে বলা হয়, মৌসুমের প্রথম বড় তুষারঝড় বইছিল কানাডার অন্টারিও প্রদেশজুড়ে। এদিন অটোয়ায় প্রায় ২০ সেন্টিমিটার তুষার জমা হয়।
তুষারের মধ্যে ফুটবল কানাডায় নতুন কিছু নয়। তবে এমন অবস্থায় মাঠের টাচলাইন বা পেনাল্টি এলাকার দাগ আলাদা করে চেনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। যে কারণে ম্যাচের দিন সকাল থেকেই তুষার সরানোর কাজ চলমান রাখা হয়। ব্যবহার করা হচ্ছিল তুষার পরিষ্কারক যান স্নোপ্লাউ, তুষার ওড়ানোর যন্ত্র স্নোব্লোয়ার্স আর কোদাল। তবে এত কিছু করেও নির্ধারিত সময়ে খেলা শুরু করা যায়নি।
কিক অফের বাঁশি বাজে ২০ মিনিট দেরিতে। তুষারের মধ্যে ফুটবলে অনেকে রোমাঞ্চ অনুভব করলেও খেলোয়াড়দের জন্য যে এটি খুব সুখকর কিছু নয়, সেটি বোঝাতে গিয়ে ম্যাচের আগে ক্যাভালরি এফসি কোচ টমি হুইলডন জুনিয়র বলেন, ‘এই আবহাওয়া সাহসীদের জন্য। (ফাইনালটি) সংগীত থেকে অ্যাকশন মুভিতে রূপ নেবে।’
বদলিদের নিয়ে বিতর্ক
অটোয়া কোচ দিয়েগো মেজিয়া তাঁর বদলি খেলোয়াড়দের প্রথমে ড্রেসিংরুমেই থাকতে বলেন, যেন ঠান্ডা থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু ক্যাভালরি কোচ আপত্তি তোলেন। এর মাধ্যমে অটোয়া বাড়তি সুবিধা নিচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।
তবে খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুমে রাখা নিয়ে অটোয়া কোচ রেফারির কাছে যুক্তি তুলে ধরে বলেন, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে যদি গরম থেকে বাঁচতে খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুমে রাখা যায়, তাহলে ঠান্ডা থেকে বাঁচতেও রাখা যাবে। তবে রেফারি তাঁর যুক্তি আমলে নেননি। তাঁর নির্দেশে অটোয়া কোচ বদলি খেলোয়াড়দের বেঞ্চে ফিরিয়ে আনেন।
গোলকিপারও যখন কোদাল হাতে
খেলা শুরু হতেই মাঠের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ে তুষার, পুরো পিচ যেন সাদা ক্যানভাসে রূপ নেয়। নিওন–কমলা রঙের বল দিয়ে খেলছিল দুই দল। এর মধ্যে রেফারি মাইকেল ভেনকে বারবার টাচলাইনের দৃশ্যমানতা বজায় রাখতে মাঠকর্মীদের ডাকতে শুরু করেন। খেলায় প্রথম বড় বিরতি দেওয়ায় ১৬ মিনিটে। তখন অটোয়া গোলকিপার নাথান ইনঘাম নিজেই হাতে তুলে নেন একটি কোদাল। এরপর পেনাল্টি এলাকার আশপাশের তুষার সরাতে শুরু করেন।
গতি ও নিয়ন্ত্রণহীন ফুটবল
অবিরাম পড়তে থাকা ঘন তুষারের মধ্যে খেলোয়াড়েরা পাস দিতে পারছিলেন না ঠিকমতো, কমে যায় তাঁদের গতিও। বল প্রায়ই আটকে যেতে থাকে। আর তুষারের মধ্যে পিছলে পড়ার আশঙ্কা তো ছিলই।
অনেক সময় দর্শকও ঠিকঠাক বুঝতে উঠতে পারছিলেন না বল আসলে কোথায় আছে। ম্যাচের ৩৩ মিনিটে ক্যাভালরি পেনাল্টি পায়। মিডফিল্ডার ফ্রেজার এয়ার্ডের শটে বল তুষারের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে জালে ঢোকে। মাত্র ৭ মিনিট পরই অটোয়া সেই গোল শোধ করে। তুষারের মধ্যে লাফিয়ে উঠে দৃষ্টিনন্দন বাইসাইকেল কিকে বল জালে পাঠান দাভিদ রদ্রিগেজ।
পাঁচ বিরতির পর আরও এক ঘণ্টা
প্রথম ৯০ মিনিটের খেলায় রেফারি মোট পাঁচবার খেলা থামিয়ে মাঠ পরিষ্কার করানোর নির্দেশ দেন। প্রতিবারই কোদাল, লিফ ব্লোয়ার ও স্নোব্লোয়ার দিয়ে মাঠের দাগ বের করে আনা হয়। ১–১ সমতায় নির্ধারিত সময়ের খেলা হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে।
সাধারণত কিছুক্ষণ পরই অতিরিক্ত আধা ঘণ্টার খেলা শুরু হলেও তুষারের কারণে আবারও দেরি হয়। এবার মাঠ থেকে জমে থাকা তুষার সরাতে তুষার পরিষ্কারকারী যান স্নোপ্লাউ–ট্রাক নামানো হয়। দুই দলের খেলোয়াড়েরা চলে যান ড্রেসিংরুমে, মাঠে ছিলেন শুধু কর্মীরা। এ সময় খেলা বন্ধ ছিল এক ঘণ্টা।
প্রতিকূল আবহাওয়া আর বিলম্বের কারণে দর্শকও মাঠ ছাড়তে শুরু করেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল মোট ১৩ হাজার ১৩২ টিকিট বিক্রি হয়েছিল। তবে দর্শক ছিলেন ১০ হাজারের মতো।
অতিরিক্ত সময়ের খেলা শুরুর আগে দুই দল সম্মত হয়, দুই অর্ধের মধ্যে পাঁচ মিনিটের যে বিরতি দেওয়া হয়, সেটি থাকবে না। টানা আধা ঘণ্টা খেলা হবে। এই আধা ঘণ্টার খেলাতেই ১০৫ মিনিটে আরেক গোল করে অটোয়াকে এগিয়ে দেন মেক্সিকান মিডফিল্ডার রদ্রিগেজ, যা শেষ পর্যন্ত আতলেতিকো অটোয়াকে কানাডা প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা এনে দেয়।
শমিত সোম কী করেছেন
শমিত ক্যাভালরির একাদশে ছিলেন। তিনি খেলেছেন ১০৫ মিনিট পর্যন্ত। ফুটবলবিষয়ক ওয়েবসাইট সাইট ফুটমবের তথ্য বলছে, বাংলাদেশের এই মিডফিল্ডার লক্ষ্যে শট নিতে পেরেছেন একটি, তবে সেটি সফল হয়নি। পাস দিয়েছেন ৩০টি, জায়গামতো পৌঁছেছে ১৬টি। আর লম্বা করে বল বাড়িয়েছেন যে ৭ বার, এর মধ্যে একটিই শুধু জায়গামতো গেছে। মাঝমাঠে খেলা তাঁর সতীর্থরাও খুব একটা ভালো করতে পারেননি। সোমের রেটিং ৬.৩, আরেক মিডফিল্ডার এরিক কোবজার ৬.৬। দুজনই হলুদ কার্ড দেখায় রেটিং কিছুটা কমেছে।
মাইনাস ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অটোয়ায় খেলা শমিত শিগগিরই ঢাকায় এসে পৌঁছানোর কথা। ১৩ নভেম্বর নেপাল এবং ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ।
তথ্যসূত্র: ইএসপিএন, দ্য অ্যাথলেটিক, টিএফসিরিপাবলিকা ও ফুটমব