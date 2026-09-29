প্রিমিয়ার লিগ
পচেত্তিনোর দুঃস্বপ্নের অভিষেক, ইউনাইটেডকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল লিভারপুল
লিভারপুল ৪–০ ইউনাইটেড
সুসময় ফেরাতেই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচ করে এনেছে মরিসিও পচেত্তিনোকে। কিন্তু আর্জেন্টাইন কোচের ইউনাইটেডের ডাগআউটে হলো দুঃস্বপ্নের মতো অভিষেক। অ্যানফিল্ডে আজ খারাপ সময় কাটানো ইউনাইটেডকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে লিভারপুল।
দুঃস্বপ্ন যে ধেয়ে আসছে পচেত্তিনোর দিকে সেটি পরিষ্কার হয়ে যায় ম্যাচের বয়স ৮ মিনিট হতে না হতেই। আলেক্সান্দার ইসাককে বক্সের মাথায় ফেলে দেন ইউনাইটেডের শেষ ডিফেন্ডার লেনি ইয়োরো। পরিষ্কার গোলের সুযোগে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন ফরাসি সেন্টারব্যাক।
দুর্দান্ত এক ফ্রিকিক থেকে দমিনিক সোবোসলাই যখন এগিয়ে দিলেন লিভারপুলকে ম্যাচের বয়স ১০ মিনিট। তিন মিনিট পরেই রিও এনগুমোহার দারুণ এক লব খুঁজে নেয় ফ্লোরিয়ান ভির্টৎসের বাড়িয়ে দেওয়া ডান পাকে। পা’টাকে শূন্যে ঘুরিয়ে প্রায় সাইড ভলির মতো করে অসাধারন এক গোল পেয়ে যান জার্মান তারকা।
দ্বিতীয়ার্ধে দুর্দান্ত এক ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে লিভারপুলের তৃতীয় গোলটি করেন কিশোর ফুটবলার রিও এনগুমোহা। এরপর ভিক্টর মুনিয়োজের গোলে পূর্ণ হয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সর্বনাশের ষোলোকলা।
এই হারে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকার ১৯ নম্বরেই পড়ে রইল ১১ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট পাওয়া ইউনাইটেড। ইংল্যান্ডের ২০ বারের লিগ চ্যাম্পিয়নদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার কাজটি যে কতটা কঠিন, দায়িত্বের শুরুতেই তার বড়সড় আভাস পেলেন কোচ পচেত্তিনো।
অন্যদিকে এই জয়ে শীর্ষ চারে উঠে এসেছে লিভারপুল (২১ পয়েস্ট)। শীর্ষে থাকা আর্সেনালের চেয়ে সাত পয়েন্ট পেছনে থেকে শিরোপা লড়াইয়ের ক্ষীণ আশাটাও নতুন করে জাগিয়ে তুলল অলরেডরা।
লিগের প্রথম ১০ ম্যাচের মাত্র একটিতে জেতায় গত সপ্তাহে মাইকেল ক্যারিককে বরখাস্ত করে ইউনাইটেড। এরপরই ক্লাবের ডাকে সাড়া দিয়ে ওল্ড ট্রাফোর্ডে আসেন পচেত্তিনো। এক দশক ধরেই ইউনাইটেডের কোচ হওয়ার গুঞ্জনে থাকা এই আর্জেন্টাইন অভিষেকে সমর্থকদের মন ভরাতে পারলেন না।
পচেত্তিনোর একাদশ সাজানোর কৌশল বুমেরাং হয়ে ফিরেছে। ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া মুহূর্তটিতে বড় ভুল করে বসেন দুই সেন্টার-ব্যাক ডি লিখট ও লেনি ইয়োরো। প্রায় এক বছর পর প্রিমিয়ার লিগের মূল একাদশে ফিরেই মাঝমাঠ থেকে আসা একটি লম্বা বল ঠিকমতো সামলাতে পারেননি ডি লিখট। সেই সুযোগে বল নিয়ে গোলমুখে ছুটতে থাকেন ইসাক।
সুইডিশ এই স্ট্রাইকার বলের নিয়ন্ত্রণ কিছুটা হারিয়ে ফেললেও পেছন থেকে তাঁকে ফাউল করে বসেন ইয়োরো। এরপর সেই লাল কার্ড ও সোবোসলাইয়ের গোল।
অভিজ্ঞ হ্যারি ম্যাগুয়ারকে বেঞ্চে বসিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত থেকে মাত্র ২২ মিনিটের মাথায় সরে আসতে বাধ্য হন পচেত্তিনো। দলের বিপর্যয় সামাল দিতে তাঁকে মাঠে নামান আর্জেন্টাইন কোচ। তিন বছর আগে এই অ্যানফিল্ডেই ৭-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল ইউনাইটেড। এবার পাঁচ ডিফেন্ডারের কৌশলে যাওয়া এবং লিভারপুল ফরোয়ার্ডদের লক্ষ্যভ্রষ্ট শটের সৌজন্যে তেমন লজ্জার হাত থেকে বেঁচেছে তারা।
বিরতির ঠিক আগে দারুণ এক ব্লকে ইসাককে তৃতীয় গোলবঞ্চিত করেন ম্যাগুয়ার। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন ব্র্যাডলি বারকোলা ও ইসাকও।
তবে এক ঘণ্টা পেরোনোর পরই বারকোলার বিদ্যুৎগতিতে আসে লিভারপুলের তৃতীয় গোল। গতিতে লিসান্দ্রো মার্তিনেজকে পুরোপুরি পরাস্ত করে বল বাড়ান এই ফরাসি উইঙ্গার, যা নিখুঁত ফিনিশিংয়ে জালে জড়ান এনগুমোহা।
গত বছর বায়ার লেভারকুসেন থেকে ১০ কোটি পাউন্ডে লিভারপুলে যোগ দেওয়ার পর সম্ভবত নিজের সেরা ম্যাচটিই খেললেন ভির্টৎস। ম্যাচের ৮ মিনিট বাকি থাকতে তাঁর পাস থেকেই জোরালো শটে দলের চতুর্থ গোলটি করেন মুনিয়োজ।
চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের এমন দুর্দশায় গ্যালারি থেকে ‘তোমরা অবনমিত হতে যাচ্ছ’ স্লোগান দিয়ে উল্লাসে মাতেন লিভারপুল সমর্থকেরা। ১৯৭৪ সালের পর কখনোই শীর্ষ লিগ থেকে অবনমন না হওয়া ইউনাইটেড, বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সর্বোচ্চ আয়ের ক্লাব হয়েও এবার টিকে থাকার লড়াইয়ে নেমেছে। চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৪ গোল হজম করেছে তারা, যা ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের যেকোনো দলের চেয়ে সবচেয়ে বাজে রক্ষণভাগের রেকর্ড।