চোট নিয়ে এবার হ্যাটট্রিক নেইমারের

চোট নিয়ে এবার হ্যাটট্রিক নেইমারের
ক্রমাগত চোটে অবস্থা এমন যে নেইমারের মাঠে নামাই এখন বড় খবর। কেমন খেললেন—সে বিশ্লেষণের চেয়ে বেশি আলোচনা হয় তাঁর সুস্থতা নিয়ে। তবে আজ বাংলাদেশ সময় সকালে একটু হলেও নিজের সোনালি দিন ফিরিয়ে এনেছিলেন সান্তোস তারকা। ব্রাজিলিয়ান সিরি আ-তে জুভেন্তুদের বিপক্ষে সান্তোসের ৩-০ গোলের জয়ে সব কটি গোলই নেইমারের, অর্থাৎ হ্যাটট্রিক করেন।
বিরতির পর ৫৬, ৬৫ ও ৭৩ মিনিটে নেইমার গোল তিনটি করেন। ১৭ মিনিটের মধ্যে হ্যাটট্রিক তুলে নেওয়ার পথে তাঁর শেষ গোলটি পেনাল্টি থেকে। নেইমার এর আগে সর্বশেষ হ্যাটট্রিক করেন ২০২২ সালের ৯ এপ্রিল। পিএসজির হয়ে সেদিন ক্লেঁয়ারমন্তের বিপক্ষে হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি একটি গোলও বানান নেইমার। সময়ের হিসাবে ৩ বছর ৭ মাস ২৫ দিন কিংবা মোট ১৩৩৫ দিন পর হ্যাটট্রিক পেলেন নেইমার।
কিছুদিন আগে বাঁ হাঁটুতে চোট পাওয়ায় নেইমারের এ বছর আর মাঠেই নামার কথা ছিল না। চলতি ব্রাজিলিয়ান সিরি আ-তে সান্তোস তাদের বাকি তিন ম্যাচে নেইমারকে পাবে না—এমন কথাই জানায় ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে নেইমার চোট নিয়েই খেলার সিদ্ধান্ত নেন।
গত ২৯ নভেম্বর স্পোর্টের বিপক্ষে সান্তোসের ৩-০ গোলের জয়ে নেইমার চোট নিয়েই খেলেন। শুধু তা–ই নয়, নিজে গোল করার পাশাপাশি একটি গোলও করান। ম্যাচ শেষে নেইমার জানিয়েছিলেন, অবনমনের শঙ্কায় পড়া সান্তোসকে টেনে তুলতে চোট নিয়েই খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
নেইমারকে নিয়ে সর্বশেষ দুই ম্যাচেই জয় পাওয়ায় অবনমন অঞ্চলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে পেরেছে সান্তোস। ৩৭ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে তারা ১৪তম। পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থাকা যে চারটি দল দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যাবে, তাদের মধ্যে শীর্ষে থাকা ভিতোরিয়ার সঙ্গে ২ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে সান্তোস। ৩৭ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট পাওয়া ভিতোরিয়া ১৭তম অবস্থানে।
ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ‘গ্লোবো’ জানিয়েছে, নেইমার এ ম্যাচেও ‘ব্যথা নিয়ে’ই খেলেছেন। বাঁ হাঁটুর মেনিসকাসে চোট পাওয়া এই ফুটবলার প্রতিরক্ষামূলক বন্ধনী পরে মাঠে নেমেছিলেন। আগামী রোববার রাতে মৌসুমে নিজেদের শেষ ম্যাচে ক্রুজেইরোর মুখোমুখি হবে সান্তোস। ম্যাচটি জিতলে প্রথম বিভাগে টিকে থাকা নিশ্চিত হবে সান্তোসের।
জুভেন্তুদের বিপক্ষে বিরতির পর প্রতি আক্রমণ থেকে প্রথম গোলটি পান নেইমার। কিছুক্ষণ পরই ইগর জেসুসের ক্রস থেকে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে দ্বিতীয় গোলটি পান। ৮৩ মিনিটে বদলি হয়ে মাঠ ছাড়ার আগে গোল করেন পেনাল্টি থেকে। আগামী বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলে জায়গা পেতে নেইমারের নিয়মিত মাঠে নামাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাজিলের জার্সিতে সর্বশেষ ২০২৩ সালের অক্টোবরে খেলেন নেইমার। সেই ম্যাচে এসিএল চোটে পড়ার পর মাঠে আর নিয়মিত হতে পারেননি। শুধু চলতি মৌসুমেই চারবার চোট পেয়েছেন নেইমার।
আগামী মার্চের আগে কোনো ম্যাচ খেলবে না ব্রাজিল। মার্চে প্রীতি ম্যাচ খেলে বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করবেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। নেইমারকে যা করার এর মধ্যেই করতে হবে। আগামী ১১ জুন শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের আগে সান্তোসের হয়ে ব্রাজিলের ঘরোয়া ফুটবলে পারফর্ম করার সুযোগ পাবেন নেইমার।
চলতি মৌসুম শেষে নেইমার সান্তোসে থাকবেন কি না, তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা আছে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে। জুভেন্তুদের বিপক্ষে জয়ের পর অ্যামাজন প্রাইমকে নেইমার এ নিয়ে বলেন, ‘আমি জানি না। সত্যি বলতে আমি জানি না। সবার আগে আমি মৌসুমটা শেষ করতে চাই। ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ করতে চাই। তারপর এটা নিয়ে ভাবা যাবে। সান্তোসই আমার অগ্রাধিকারের জায়গা।’
নেইমারের সঙ্গে সান্তোসের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে ৩১ ডিসেম্বর।
চোট নিয়ে ৩৩ বছর বয়সী নেইমার বলেন, ‘মাঠে থাকতে যে পরিশ্রম করি, অ্যাথলেট হিসেবে নিজের স্বাস্থ্যের দিকটাই আগে দেখি, ক্যারিয়ারের ক্ষতি হতে পারে—এমন কিছু করি না। তবু যা হওয়ার হচ্ছে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চোটের সঙ্গে লড়ছি। এগুলো কাটিয়ে উঠে আবার পুরোপুরি ফেরার চেষ্টা করছি।’