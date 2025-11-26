কবে বিয়ে করবেন রোনালদো-জর্জিনা, কোথায় হবে অনুষ্ঠান

কবে বিয়ে করবেন রোনালদো-জর্জিনা, কোথায় হবে অনুষ্ঠান
দীর্ঘদিনের সঙ্গিনী জর্জিনা রদ্রিগেজকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন গত আগস্ট মাসেই। তবে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো কবে বিয়ে করবেন জর্জিনাকে, সেটা তখন জানা যায়নি। এবার জানা গেল, ২০২৬ বিশ্বকাপ শেষে আগামী গ্রীষ্মেই বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছেন দুজন।
২০১৬ সাল থেকে একসঙ্গে আছেন কিংবদন্তি পর্তুগিজ ফুটবলার রোনালদো ও জর্জিনা রদ্রিগেজ। ৯ বছরের পথচলায় এখন তাঁদের পরিবারে পাঁচ সন্তান। অবশেষে গত আগস্টে রোনালদো বিয়ের প্রস্তাব দেন জর্জিনাকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জর্জিনা বাগ্দানের আংটির ছবি প্রকাশ করে লিখেছিলেন, ‘হ্যাঁ, আমি রাজি। এই জীবনে, সব জীবনেই।’
পর্তুগিজ দৈনিক জর্নাল দা মাদেইরা জানিয়েছে, ২০২৬ সালের গ্রীষ্মে মাদেইরা দ্বীপে খ্রিষ্টধর্মীয় রীতি অনুযায়ী হবে দুজনের বিয়ে। বিশ্বকাপ শেষে অনুষ্ঠান হবে ফুনচাল ক্যাথেড্রালে।
আর অভ্যর্থনা হবে মাদেইরার বিলাসবহুল এক হোটেলে। হোটেলটির অবস্থানও রোনালদোর কাছে স্মৃতিময়। সেখান থেকে মাত্র দেড় মাইল দূরে এক হাসপাতালে তাঁর জন্ম। আর তিন মাইল দূরে নাসিওনাল দা মাদেইরার মাঠ, যে ক্লাবে কৈশোরে খেলতেন রোনালদো।
সম্প্রতি ‘পিয়ার্স মর্গান আনসেন্সরড’-এ দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোনালদো বলেছেন, তিনি খুব একটা রোমান্টিক মানুষ নন।
প্রস্তাব দেওয়ার পুরো ঘটনাই তিনি বর্ণনা করেছেন, ‘রাত তখন একটা। মেয়েরা ঘুমিয়ে। এক বন্ধু আংটিটি দিল জিওকে (জর্জিনা) দেওয়ার জন্য। আমি আংটি দিচ্ছি, হঠাৎ দুই ছেলে এসে বলল, “ড্যাড, তুমি মাকে আংটি দেবে, সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবও।” তখনই মনে হলো, এটাই সঠিক সময়। আমি জানতাম একদিন (বিয়ের প্রস্তাব) করব, কিন্তু সেদিনই করার পরিকল্পনা ছিল না। ছেলেমেয়েরা বলল, বন্ধুরা ভিডিও করছিল, তাই করলাম। হাঁটু গেড়ে বসিনি; কারণ, প্রস্তুত ছিলাম না। তবে মুহূর্তটা ছিল সুন্দর। ছোট্ট একটা বক্তব্য দিয়েছিলাম। আমি ফুল দিয়ে ঘর ভরানো মানুষ নই, তবে আমার মতো করে আমি রোমান্টিক। জানতাম, সে-ই আমার জীবনের নারী।’
ফুটবলের প্রথম বিলিয়নিয়ার খেলোয়াড় রোনালদো জর্জিনার জন্য আংটি কিনতেও খরচ করেছেন বিশাল অর্থ। ব্রিটিশ এনগেজমেন্ট রিং বিশেষজ্ঞ লরা টেলর জানিয়েছেন, জর্জিনার হীরকখচিত আংটিটির মূল্য প্রায় ১৫ লাখ পাউন্ড।